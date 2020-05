AMERICA LATINA, DONNA FORTE E INSORGENTE DI DIEGO BATTISTESSA

Sharing is caring!

Diego Battistessa

“La fraternità non è un principio, è uno stile di Vita” Diego Battistessa



Carta d’ identità.

Titolo: America Latina, donna forte e insorgente;

Autore: Diego Batistessa;

Editore: Aut Aut Edizioni;

Pagine: 282 (130x190mm);

Prezzo: 15 euro.

Disponibile dal 28 maggio.



TRAMA.

Battistessa ci accompagna, attraverso lo sguardo attento di chi conosce bene l’America Latina, allinterno di un viaggio fuori dagli stereotipi euro-centrici, coloniali e patriarcali. La prima parte ne restituisce al lettore una nuova idea che prende le mosse da unidentità in costruzione legata ai movimenti sociali e alle popolazioni indigene che cercano di uscire dalla cappa della colonialità del potere. Nella seconda parte, infine, si raccoglie la voce delle donne latinoamericane: ribelli, anticonformiste, guerrigliere, accademiche, attiviste. Una per ogni paese latinoamericano per rivendicare una storia poco raccontata o molto spesso



BIOGRAFIA DI DIEGO BATTISTESSA.

Diego Battistessa è nato a Gordona, un paesino incastonato nelle alpi lombarde. Dopo anni di lavoro nel For Profit e la laurea in Scienze per la Pace a Pisa lavora in Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina. Ricopre importanti incarichi per ONG internazionali, Fondazioni locali e per le Nazioni Unite. Dal 2016 è docente e ricercatore per lIstituto di Studi Internazionali ed Europei Francisco de Vitoria all’Università Carlos III di Madrid. Collabora con prestigiosi istituti ed enti di formazione quali Social Change School, SIOI, ONG 2.0 ed il Festival delle Carriere Internazionali e lavora come consulente per diverse ONG. Oggi è un Latinoamericanista riconosciuto con pubblicazioni sul El Pais ed Il Fatto Quotidiano. I suoi campi di specializzazione sono i Diritti Umani (speciale attenzione alla RSC e alle popolazioni indigene), le Migrazioni e la Cooperazione allo Sviluppo. Oggi vive e lavora tra Spagna, Italia, America Latina e Stati Uniti

Copertina di America Latina, donna forte e insorgente