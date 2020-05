IL MONDO DOPO COVID — 19.

Sharing is caring!

Di Rafael González Morales pubblicato da Ocean Sur e tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

I casi di contagio in tutto il mondo sono 5.522.931. Il bilancio delle vittime è di 346.873. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i casi americani sono complessivamente 1.663.221 milioni e i decessi totali 98.223. La città più colpita del mondo è ancora New York, con 29.229 morti. Ma in questi giorni è il Brasile ad attirare l’attenzione, al secondo posto per contagi, subito dopo gi Usa, il Paese guidato da Jair Bolsonaro registra 374.898 casi. Seguono Russia e Regno Unito.

La seguente nota di.Rafael González Morales è stata pubblicata da Ocean Sur e tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con la prima parte dell’ originale è il seguente:

El tablero global: Las tendencias internacionales del futuro postpandemia (1ra. parte) [Contexto Latinoamericano]





L’impatto devastante di COVID-19 nel mondo ha aumentato il dibattito tra accademici, analisti e politici sulle possibili tendenze globali che caratterizzeranno il mondo a breve e medio termine, nonché quali sono le opzioni per affrontare il prossimo ambiente internazionale. . In sostanza, qualsiasi discussione seria su questo argomento implica lo sviluppo di uno degli esercizi intellettuali più impegnativi in ​​termini di analisi politica, che sta proprio cercando di anticipare cosa accadrà e come affrontare le sfide.

Seguendo questa logica, dobbiamo necessariamente cercare di svelare il futuro, ma è impossibile prevederlo per tre ragioni fondamentali: la profonda complessità dell’attuale situazione internazionale che coinvolge molteplici fattori e attori che si collegano simultaneamente, a causa dell’alto livello di incertezza sul portata e conseguenze di COVID – 19 e a causa dell’ignoranza delle diverse strategie e politiche che saranno attuate dalla comunità internazionale in risposta al «nuovo disordine mondiale».

Pertanto, dobbiamo assumere responsabilmente che ogni volta che pensiamo e visualizziamo come sarà il domani oggi, possiamo solo concludere che dobbiamo avvicinarci a un futuro multiplo non lineare e, cosa più importante, non può essere previsto perché è qualcosa che semplicemente è costruito dal presente. Pensare diversamente, è semplicemente intrattenimento o, nel peggiore dei casi, giocare a indovinelli delle scienze sociali, che purtroppo a volte viene adottato come pratica o a volte diventa di moda in «grandi passerelle» per bambini « nicchie di saggi ».

In questo senso, dobbiamo partire dal presupposto che questa rappresentazione che chiamiamo futuro è il risultato finale dell’interazione a diversi livelli e gradi di complessità di tre variabili fondamentali: fattori, attori ed eventi. In sostanza, le molteplici combinazioni di relazioni che si sviluppano tra loro saranno espresse in tendenze globali che sarebbero specificamente quelle che chiameremmo le caratteristiche dell’ambiente mondiale.

In ogni caso, il comportamento degli attori (stati-nazione, élite di potere, forze politiche, movimenti sociali, società transnazionali, istituzioni internazionali, attori non statali, individui, ecc.) Avrà un peso decisivo nel modellare il futuro, tenendo conto che determineranno, in combinazione con gli eventi che possono accadere, le caratteristiche essenziali del mondo di domani.

A causa delle diverse interpretazioni esistenti sul comportamento di queste variabili, le rappresentazioni del futuro sono molto diverse e per questo motivo le élite intellettuali di Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina proiettano visioni opposte. Tuttavia, esiste un consenso globale sul fatto che presto entreremo in una “nuova era” perché COVID – 19 ha accelerato il culmine di una fase del sistema internazionale che era in un franco processo di transizione.

La cosa più difficile sarebbe identificare con precisione e dettagli le possibili tendenze del “mondo post-pandemico” e, in particolare, la proiezione internazionale degli attori che sono chiamati a contestare il “consiglio globale” e che, dalla produzione teorica occidentale, focalizzano la loro attenzione sugli Stati. Uniti, Cina e Russia come parte dell’approccio attraente di ciò che hanno descritto a Washington come la rinnovata competizione strategica tra le grandi potenze. Pertanto, data la complessità di questa questione, intendiamo solo delineare una prima approssimazione.

In questo senso, ci sono un gruppo di fattori principali che potrebbero determinare la configurazione del futuro a breve e medio termine. Tutti hanno in comune che la pandemia ha imposto un ritmo accelerato al loro comportamento ed effetti. A questo proposito, spiccano:

L’impatto di COVID – 19 a livello internazionale nella sua dimensione economica, finanziaria e commerciale.

La portata e la profondità dei problemi sociali sia nei paesi sottosviluppati e sviluppati che nelle potenze mondiali.

Le manifestazioni di problemi globali di forte impatto legati alla distruzione dell’ambiente, alla carenza di fonti energetiche non rinnovabili, alla crisi alimentare e alla proliferazione di malattie e pandemie.

Il comportamento delle tendenze nazionaliste, populiste e suprematiste in tutto il mondo e la loro capacità di diventare il fondamento ideologico delle politiche del governo.

L’evoluzione delle principali questioni di sicurezza internazionale e la loro espressione nei diversi conflitti intra-statali, bilaterali e regionali.

Il livello di profondità delle contraddizioni nella disputa geopolitica degli Stati Uniti con la Russia e la Cina, nonché la riconfigurazione del sistema di alleanze strategiche globali.

La portata delle trasformazioni dell’attuale «architettura» dell’istituzionalità internazionale.

L’impatto devastante di COVID-19 nel mondo ha aumentato il dibattito tra accademici, analisti e politici sulle possibili tendenze globali che caratterizzeranno il mondo a breve e medio termine, nonché quali sono le opzioni per affrontare il prossimo ambiente internazionale. In sostanza, qualsiasi discussione seria su questo argomento implica lo sviluppo di uno degli esercizi intellettuali più impegnativi in ​​termini di analisi politica, che sta proprio cercando di anticipare cosa accadrà e come affrontare le sfide.

Seguendo questa logica, dobbiamo necessariamente cercare di svelare il futuro, ma è impossibile prevederlo per tre ragioni fondamentali: la profonda complessità dell’attuale situazione internazionale che coinvolge molteplici fattori e attori che si collegano simultaneamente, a causa dell’alto livello di incertezza sul portata e conseguenze di COVID – 19 e a causa dell’ignoranza delle diverse strategie e politiche che saranno attuate dalla comunità internazionale in risposta al “nuovo disordine mondiale”.

Pertanto, dobbiamo assumere responsabilmente che ogni volta che pensiamo e visualizziamo come sarà il domani oggi, possiamo solo concludere che dobbiamo avvicinarci a un futuro multiplo non lineare e, cosa più importante, non può essere previsto perché è qualcosa che semplicemente è costruito dal presente. Pensare diversamente, è semplicemente intrattenimento o, nella peggiore delle ipotesi, giocare a indovinelli delle scienze sociali, che purtroppo a volte viene adottato come pratica o a volte diventa di moda in «grandi passerelle» per bambini « nicchie di saggi ».

In questo senso, dobbiamo partire dal presupposto che questa rappresentazione che chiamiamo futuro è il risultato finale dell’interazione a diversi livelli e gradi di complessità di tre variabili fondamentali: fattori, attori ed eventi. In sostanza, le molteplici combinazioni di relazioni che si sviluppano tra loro saranno espresse in tendenze globali che sarebbero specificamente quelle che chiameremmo le caratteristiche dell’ambiente mondiale.

In ogni caso, il comportamento degli attori (stati-nazione, élite di potere, forze politiche, movimenti sociali, società transnazionali, istituzioni internazionali, attori non statali, individui, ecc.) Avrà un peso decisivo nel modellare il futuro, tenendo conto che determineranno, in combinazione con gli eventi che possono accadere, le caratteristiche essenziali del mondo di domani.

A causa delle diverse interpretazioni esistenti sul comportamento di queste variabili, le rappresentazioni del futuro sono molto diverse e per questo motivo le élite intellettuali di Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina proiettano visioni opposte. Tuttavia, esiste un consenso globale sul fatto che presto entreremo in una “nuova era” perché COVID – 19 ha accelerato il culmine di una fase del sistema internazionale che era in un franco processo di transizione.

La cosa più difficile sarebbe identificare con precisione e dettagli le possibili tendenze del “mondo post-pandemico” e, in particolare, la proiezione internazionale degli attori che sono chiamati a contestare il “consiglio globale” e che, dalla produzione teorica occidentale, focalizzano la loro attenzione sugli Stati. Uniti, Cina e Russia come parte dell’approccio attraente di ciò che hanno descritto a Washington come la rinnovata competizione strategica tra le grandi potenze. Pertanto, data la complessità di questa questione, intendiamo solo delineare una prima approssimazione.

In questo senso, ci sono un gruppo di fattori principali che potrebbero determinare la configurazione del futuro a breve e medio termine. Tutti hanno in comune che la pandemia ha imposto un ritmo accelerato al loro comportamento ed effetti. A questo proposito, spiccano:

L’impatto di COVID – 19 a livello internazionale nella sua dimensione economica, finanziaria e commerciale.

La portata e la profondità dei problemi sociali sia nei paesi sottosviluppati e sviluppati che nelle potenze mondiali.

Le manifestazioni di problemi globali di forte impatto legati alla distruzione dell’ambiente, alla carenza di fonti energetiche non rinnovabili, alla crisi alimentare e alla proliferazione di malattie e pandemie.

Il comportamento delle tendenze nazionaliste, populiste e suprematiste in tutto il mondo e la loro capacità di diventare il fondamento ideologico delle politiche del governo.

L’evoluzione delle principali questioni di sicurezza internazionale e la loro espressione nei diversi conflitti intra-statali, bilaterali e regionali.

Il livello di profondità delle contraddizioni nella disputa geopolitica degli Stati Uniti con la Russia e la Cina, nonché la riconfigurazione del sistema di alleanze strategiche globali.

La portata delle trasformazioni dell’attuale «architettura» dell’istituzionalità internazionale.

La proiezione della politica estera del governo degli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre e il livello di declino della sua egemonia.

La capacità delle forze di sinistra, dei movimenti progressisti e di altri attori di posizionarsi, consolidarsi e affermarsi come governi sostenibili e duraturi promuovendo un modello di sviluppo alternativo diverso da quello del cosiddetto capitalismo selvaggio.

L’efficacia della risposta dei diversi attori internazionali alla crisi strutturale sistemica globale.

Tutti questi fattori sono correlati tra loro e possono essere espressi con maggiore o minore intensità a seconda che si verifichino un aumento o un declino in determinate condizioni. Sebbene alcuni siano collegati a processi oggettivi come le dinamiche economiche, finanziarie e commerciali, altri dipendono dal comportamento dei molteplici attori che influenzano permanentemente l’ambiente internazionale. Pertanto, è essenziale delineare, almeno, quelli che potrebbero avere un impatto maggiore sul “mondo post-pandemia” che potrebbero essere classificati come “forze trainanti”. In questo senso, si dovrebbe evidenziare quanto segue:

Tutti questi fattori sono correlati tra loro e possono essere espressi con maggiore o minore intensità a seconda che si verifichino un aumento o un declino in determinate condizioni. Sebbene alcuni siano collegati a processi oggettivi come le dinamiche economiche, finanziarie e commerciali, altri dipendono dal comportamento dei molteplici attori che influenzano permanentemente l’ambiente internazionale. Pertanto, è essenziale delineare, almeno, quelli che potrebbero avere un impatto maggiore sul “mondo post-pandemia” che potrebbero essere classificati come “forze trainanti”. In questo senso, si dovrebbe evidenziare quanto segue: Le grandi potenze mondiali: gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, a causa del loro posizionamento strategico a livello globale, avranno un’influenza determinante sulle principali tendenze internazionali, che saranno condizionate dalle rispettive strategie di politica estera che risponderanno a domande chiave quali: quale ruolo e dove dovrei suonare sul nuovo palcoscenico mondiale? Quali sono le mie priorità? Quali sono le mie principali minacce? Come userò gli strumenti del mio potere nazionale (economico, diplomatico, militare, ideologico, tecnologico, ecc.?

Società transnazionali a impatto globale: i grandi consorzi che rappresentano l’élite aziendale nelle loro diverse aree e servizi avranno un peso fondamentale nell’adozione di misure che possono variare dalle varianti per attenuare parzialmente la crisi all’approfondimento dei problemi globali.

Istituzioni internazionali: il sistema delle Nazioni Unite e i diversi meccanismi, strutture e forum per il coordinamento economico, politico e di sicurezza a diversi livelli e nelle rispettive aree geografiche.

L’Unione europea: dopo il disastroso trattamento della pandemia come “blocco”, è necessaria una valutazione approfondita dei suoi meccanismi e strumenti, che potrebbe portare a un ripensamento strategico del futuro dell’Unione.

Stati delle nazioni con influenza regionale: dato che le manifestazioni della crisi hanno i loro effetti differenziati a seconda delle regioni globali, alcuni paesi avranno un ruolo significativo su quella scala.

Attori non statali legati al terrorismo e alle modalità transnazionali di criminalità organizzata: le caratteristiche dell’ambiente internazionale creeranno condizioni favorevoli per questi tipi di attori per aumentare le loro attività e, di conseguenza, i loro effetti dannosi diventeranno più visibili a livello globale.

Movimenti e forze politiche progressisti.

Tutti questi attori hanno attualmente una posizione sulla scena internazionale con diversi gradi di partecipazione e influenza. Le relazioni tra loro si manifestano a vari livelli e ci sono spazi per la cooperazione e il conflitto. In ogni caso, gli aspetti per valutare il comportamento di questi attori sono collegati a tre elementi fondamentali: gli obiettivi che perseguono nell’ambiente globale, gli strumenti che devono soddisfare e le strategie che adottano. Le peculiarità del “mondo post-pandemico” sono il contesto in cui devono esibirsi ed è qui che viene finalmente dimostrata la loro reale capacità. Pertanto, alcuni troveranno le sfide molto difficili da superare e altri identificheranno opportunità in base ai loro interessi e motivazioni.

D’altra parte, a breve e medio termine, deve essere presa in considerazione la possibilità di eventi ad alto impatto che accelererebbero le tendenze internazionali e che alcuni potrebbero portare a crisi globali. In questo senso, potrebbe essere citato come esempio:

Tutti questi attori hanno attualmente una posizione sulla scena internazionale con diversi gradi di partecipazione e influenza. Le relazioni tra loro si manifestano a vari livelli e ci sono spazi per la cooperazione e il conflitto. In ogni caso, gli aspetti per valutare il comportamento di questi attori sono collegati a tre elementi fondamentali: gli obiettivi che perseguono nell’ambiente globale, gli strumenti che devono soddisfare e le strategie che adottano. Le peculiarità del “mondo post-pandemico” sono il contesto in cui devono esibirsi ed è qui che viene finalmente dimostrata la loro reale capacità. Pertanto, alcuni troveranno le sfide molto difficili da superare e altri identificheranno opportunità in base ai loro interessi e motivazioni. D’altra parte, a breve e medio termine, deve essere presa in considerazione la possibilità di eventi ad alto impatto che accelererebbero le tendenze internazionali e che alcuni potrebbero portare a crisi globali. In questo senso, potrebbe essere citato come esempio: Rinascita del nuovo coronavirus o di una sua mutazione (“seconda ondata”).

Manifestazione di altri tipi di pandemie.

Potenti catastrofi naturali.

Attacchi informatici con gravi danni alle infrastrutture critiche delle grandi potenze.

Grandi azioni terroristiche contro i paesi occidentali.

Uso di armi di distruzione di massa su diverse scale.

Conflitto militare in aree di influenza strategica che coinvolge, seppure indirettamente, i mezzi e le forze degli Stati Uniti e della Russia (Medio Oriente) o degli Stati Uniti e della Cina (Mar Cinese Meridionale).

Continua…