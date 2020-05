La solidarietà (sovranista) di Orban a Salvini: “La tua lotta è la nostra lotta, siamo tutti con te”

Sharing is caring!

Matteo Salvini incassa la solidarietà del più feroce tra i sovranisti europei, un “dittatore” che ha chiesto e ottenuto i pieni poteri, il presidente ungherese Viktor Orban, che ha inviato un messaggio al leader leghista dopo il voto nella giunta per l’autorizzazione a procedere del Senato sul caso Open Arms che ha evitato (almeno per il momento) il processo a Salvini per sequestro di persona e su cui i renziani si sono astenuti: “La tua lotta è la nostra lotta, siamo con te”, ha scritto Orban. E’ stato lo stesso Salvini a darne notizia rallegrandosi pubblicamente per aver ricevuto il messaggio di solidarietà. “Ieri Salvini – ha commentato Andrea Scanzi – ha avuto il coraggio di rallegrarsi pubblicamente per avere ricevuto un messaggio affettuoso da quel bel dittatore fascistone di Orbán, uno che sta sfruttando l’emergenza covid-19 per prendere i pieni poteri, silenziare l’opposizione e incarcerare chi non gli piace. Se ricevessi un messaggio di solidarietà da uno così mi scatarrerei in faccia da solo, ma evidentemente io e Salvini abbiamo idee molte diverse. Per fortuna (mia)”.

Fortebraccio News