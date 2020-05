Covid regione Marche sperperi come in Lombardia

Sharing is caring!

Un altro ospedale Covid nelle Marche.

Un’altra operazione da 10 milioni per 84 posti letto.

Chiedo al governo, è opportuno proseguire con la realizzazione e la gestione del Covid Center di Civitanova Marche?

Nato con l’assenso della Regione Marche e per iniziativa del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, senza coinvolgimento delle forze politiche e sociali della città e della regione, la stessa associazione di categoria dei medici anestesisti delle Marche, buona parte dei medici e delle organizzazioni sindacali di quella regione hanno espresso forti rilievi critici su questa iniziativa.

Ma le risorse impiegate per la costruzione del Covid Center non potevano essere utilizzate in maniera più proficua per ampliare e ammodernare in modo strutturale i presidi ospedalieri pubblici già esistenti nella regione Marche?

E sui costi di gestione della struttura sono state fatte valutazioni?

Nicola Fratoianni (SI)