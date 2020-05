Verità per Giulio Regeni

Sharing is caring!

Se per far contento qualcuno che vuole vendere armi all’Egitto, l’Italia mettesse da parte la sempre piu doverosa richiesta di verità e giustizia per l’omicidio da parte di apparati del regime di Al Sisi di Giulio Regeni, questo governo perderebbe la sua dignità.

Mi auguro sinceramente che nessuno pensi furbescamente di far finta di nulla: ci sono impegni precisi assunti in Parlamento e dai ministri di questa compagine di fronte alla famiglia Regeni e all’opinione pubblica.

Finchè gli assassini di Giulio non verranno consegnati alla giustizia (gli stessi che tengono prigioniero senza motivo Zaky da mesi), e fino a quando il regime egiziano continuerà a violare le libertà in modo così sistematico, ogni favore e rapporto commerciale con quel regime non può essere accettato.

Il consiglio dei ministri non autorizzi alcuna decisione.

Nicola Fratoianni (SI)