MILITARI STATUNITENSI IN COLOMBIA: QUALI SARANNO GLI OBIETTIVI?

Francesco Cecchini

Articolo di Rafael González Morales, pubblicato da Ocean Sur e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il vento.



Il link con l’ articolo originale è il seguente:

http://www.contextolatinoamericano.com/site/article/militares-estadounidenses-en-colombia-cuales-podrian-ser-sus-objetivos



Il 27 maggio, l’ambasciata degli Stati Uniti a Bogotá e il ministero della Difesa nazionale colombiano hanno reso noto che una brigata di assistenza delle forze di sicurezza degli Stati Uniti (SFAB) sarebbe arrivata nel territorio colombiano per contribuire al « lotta al traffico di droga ». La nota rilasciata dal quartier generale diplomatico nordamericano affermava inoltre che la missione militare sarebbe iniziata all’inizio di giugno e sarebbe durata diversi mesi. Il capo del comando meridionale, ammiraglio Craig Faller, riferendosi agli scopi di questo nuovo schieramento, ha dichiarato: “La missione SFAB in Colombia è un’opportunità per dimostrare il nostro impegno reciproco contro il traffico di stupefacenti e il sostegno alla pace regionale, rispetto per sovranità e la promessa duratura di sostenere ideali e valori condivisi “. Oltre a questa dolorosa retorica di Faller, che è stato uno degli architetti dell’ostilità contro Caracas, il comunicato dell’Ambasciata nordamericana ha sottolineato che queste truppe sosterrebbero l’Operazione Antidrug di maggiori sforzi approvata da Trump l’1 aprile e orientato contro quella nazione sudamericana. Pertanto, questo movimento delle forze statunitensi sta avvenendo in un contesto di forte escalation contro il governo venezuelano caratterizzato da un uso più intenso di strumenti militari. In questo senso, ci sono due domande fondamentali: che cosa sono gli SFAB? Come potrebbero essere utilizzati nei piani degli Stati Uniti contro il Venezuela? L’SFAB è composto da brigate altamente specializzate dell’esercito degli Stati Uniti che sono progettate per addestrare, consigliare e accompagnare le nazioni che si considerano alleate nelle operazioni militari. I suoi membri sono scelti tra le diverse unità regolari dell’esercito e prima di completare le loro missioni ricevono numerosi corsi di preparazione presso la Military Advisors Training Academy di Fort Benning, in Georgia. Per coincidenza, la sede della “famosa” Scuola delle Americhe era situata in quest’ultima. In sostanza, e senza pretendere di sopravvalutare le capacità di questo tipo di unità, comporta l’invio in Colombia di personale militare americano con esperienza di combattimento e con la capacità di trasferire le proprie conoscenze in diverse specialità dell ‘”arte della guerra” che vanno dalla preparazione negli esplosivi fino all’allenamento da cecchino. È evidente che con questo dispiegamento hanno come scopo fondamentale quello di essere più efficaci e raggiungere risultati che fino ad ora non sono stati possibili da raggiungere e, apparentemente, non sono esclusivamente legati alla “lotta contro il traffico di droga”, ma al clamoroso fallimento del loro politica di “cambio di regime” contro il Venezuela. Il primo giugno, il primo gruppo di militari statunitensi composto da circa 50 truppe arrivò a Bogotà dagli Stati Uniti in un aereo C-17 Globmaster. In una fase iniziale, rimarranno in quarantena come parte dei protocolli per affrontare COVID-19, ma tra pochi giorni saranno distribuiti a quattro gruppi in diversi luoghi chiave del paese. Secondo alcuni media colombiani, uno dei gruppi svolgerà missioni nella regione di Catatumbo che confina con il Venezuela, che è un elemento significativo e prevedibile. In termini di contesto in cui viene presa questa decisione dal governo degli Stati Uniti, spiccano i seguenti aspetti: il clamoroso fallimento dell’incursione marittima o dell’avventura militare all’inizio di maggio, il crescente discredito della figura di Juan Guaidó, l’incapacità del l’opposizione politica a destabilizzare il processo bolivariano, il rafforzamento della leadership di Nicolás Maduro e il solido sostegno dimostrato dalle forze armate nazionali bolivariane. Tutti questi elementi avrebbero potuto avere un impatto sul fatto che i settori statunitensi che favoriscono il corso più conflittuale contro il Venezuela hanno concluso che è tempo di concentrarsi con priorità sullo sviluppo di azioni che garantiscano progressi in risultati concreti. In tal senso, i consulenti militari statunitensi devono svolgere un ruolo decisivo in questi sforzi di fronte al fallimento del resto delle opzioni. Tenendo conto di quanto sopra, lo SFAB, sulla base della preparazione delle sue truppe, avrebbe partecipato all’addestramento di paramilitari e mercenari che avrebbero svolto missioni specifiche per cercare di destabilizzare la nazione bolivariana. In particolare, avrebbero un ruolo attivo nella progettazione di diverse varianti di operazioni che potrebbero includere quanto segue: et

Incursioni paramilitari nelle aree di confine finalizzate allo svolgimento di provocazioni contro i membri delle Forze armate nazionali bolivariane al fine di proiettare situazioni di instabilità e tensione.

Eseguire il sabotaggio, con maggiore intento ed efficacia, volto a danneggiare le infrastrutture critiche in aree e regioni strategiche.

Addestramento di ex personale militare traditore delle forze armate nazionali bolivariane per eseguire azioni specifiche contro obiettivi militari venezuelani vulnerabili.

Assassini selettivi contro leader del processo bolivariano a diversi livelli.

In sostanza, tutte queste forme di aggressione, in un modo o nell’altro, sono state applicate contro il Venezuela promosse e sostenute dagli Stati Uniti. Nelle attuali circostanze, la differenza sarebbe che i consiglieri militari americani sarebbero coinvolti in ogni dettaglio delle operazioni che vanno dalla sua ideazione, selezione delle persone e addestramento, garantirebbero i mezzi e le attrezzature necessarie, oltre a monitorare lo sviluppo e l’ implementazione. di azioni. Pertanto, è molto probabile che l’assalto di Washington contro Caracas entri in una nuova fase.