Trump, suprematismo bianco e capitalismo razziale

Gli Stati Uniti si trovano a un bivio. In una direzione c’è una dose maggiore di ciò che abbiamo già conosciuto: repressione, sfruttamento e brutalità. Nell’altra, la promessa di libertà, uguaglianza socialista e giustizia razziale.

L’economista liberale Jeffrey Sachs ha recentemente scritto che mentre gli Stati Uniti si stavano avvicinando ai 100.000 morti per il COVID-19, “sei nazioni dell’Asia-Pacifico – Australia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Taiwan e Vietnam – hanno quasi 1.200 morti da coronavirus in una popolazione combinata quasi pari a quella degli Stati Uniti, 328 milioni“. Sachs potrebbe anche aver notato che la Cina ha una popolazione quattro volte maggiore di quella degli Stati Uniti, e ha subito 1/20 del numero di morti.

Cosa spiega le enormi differenze? Lo smantellamento da parte di Trump delle risorse sanitarie pubbliche, aggravato dal suo iniziale sminuire la pandemia come una bufala seguito da una risposta disastrosamente incompetente.

Trump si è mostrato un leader inetto, guidato da meschinità, bancarotta morale e istinti animali, come molti dei suoi predecessori di destra, per l’eliminazione di risorse pubbliche che potrebbero effettivamente rispondere alle esigenze sociali.

Uno studio pubblicato questo mese dai ricercatori della Columbia University ha scoperto che il ritardo di Trump è costato circa 36.000 vite americane.

Incolpare Trump è necessario, ma non abbastanza per capire la cultura antiumana del capitalismo che egli sostiene.

Eccezionalità culturale degli Stati Uniti

Un recente articolo sul Time Magazine sembrava giustificare, persino abbracciare quella cultura anti-umana. “In un perfetto modello di lotta alle malattie infettive“, scrive l’autore Jamie Ducharme, “tutti rimarrebbero a casa e socializzerebbero solo con i loro conviventi. Ma le realtà dell’esistenza umana sono più disordinate“.

In altre parole, gli americani sanno cosa fare; semplicemente non lo fanno.

Invece di criticare bruscamente questa contraddizione evidentemente pericolosa, l’autore ha aggiunto che è “naturale” mettersi in pericolo anche se si sa cosa proteggerebbe te e le persone che ami.

Inoltre, Ducharme sembrava parlare per il contesto statunitense, ma proiettava quel problema “naturale” come universale: “Gli umani sono animali sociali, predisposti per bramare il contatto e l’interazione“. Come se vivere negli Stati Uniti rappresentasse un prototipo in grado di esemplifica ciò che significa essere umani più di qualsiasi altro popolo del mondo.

Molte persone negli Stati Uniti hanno difficoltà a immaginare cosa sia stato necessario fare per le persone nei paesi elencati da Sachs per prevenire più alti tassi di infezione e mortalità. Alcuni credono che solo le società repressive siano in grado di applicare pienamente il distanziamento sociale. La malattia e la morte sono segni di libertà, in quella logica.

Queste idee riflettono una cultura di egoismo, non di libertà democratica o altro rispetto alle società asiatiche. Tale egoismo ha portato a resistenze altrimenti inspiegabili agli ordini di “restare a casa” da parte di manifestanti bianchi armati, alcuni con bandiere confederate e immagini naziste. Alcune persone collegate a milizie di destra dominate dai bianchi hanno impiccato effigi dei governatori che hanno ordinato i blocchi. Le persone, quasi sempre bianche, hanno richiesto l’accesso ai loro barbieri, palestre, piscine pubbliche e spiagge e alle loro chiese.

Le manifestazioni di massa senza maschere, pericolose a causa del COVID-19, erano guidate da individui che insistevano sul fatto che i partecipanti si tenessero per mano o si abbracciassero come in una protesta contro la tirannia. Alcune di queste persone condividono l’affermazione di Trump secondo cui la pandemia è una cospirazione per distruggere l’economia. I manifestanti nello stato di Washington hanno utilizzato il linguaggio preso in prestito dal Tea Party razzista e da altri movimenti della milizia di destra come “Dammi la libertà o dammi il COVID-19“.

È una nostra scelta dove andremo, chi incontrare e quanto stare vicini l’uno all’altro, dicono i manifestanti. Sentirsi dire di “restare a casa” è una forma di oppressione.

Questa prospettiva è fondamentalmente egoistica: faccio quello che voglio. Mi preoccuperò dei pericoli per conto mio. Non chiedermi di preoccuparmi della minaccia che le mie azioni rappresentano per gli altri.

Capitalismo razziale

Questo egoismo è radicato in specifiche identità sociali e sistemi di oppressione e privilegio: il supermatismo bianco e le lotte dei bianchi per mantenere il candore come prototipo dell’identità e della cittadinanza americana. Come ha scritto di recente Maia Niguel Hoskin per Vox.com, “la bianchezza è il nostro arazzo culturale. È la norma americana, rispetto alla quale vengono misurati tutti gli altri, e c’è un tipo speciale di sicurezza che deriva dall’essere la norma. Quindi, quando improvvisamente non hai la libertà di svolgere la tua attività senza controllo, può sembrare una grande minaccia. E a loro volta, i manifestanti sono scesi in strada per combattere per mantenere quella sicurezza”.

Hoskin, insieme a molti altri, ha collegato l’ostilità bianca per “restare a casa” con gli impatti schiacciantemente sproporzionati del COVID-19 sulla vita dei neri. Come ha dimostrato il sociologo Whitney N. Laster Pirtle, “il capitalismo razziale è l’idea che lo sfruttamento razziale e l’accumulazione di capitale siano reciprocamente costitutivi”. Inoltre, “gruppi razzialmente minorizzati ed economicamente svantaggiati affrontano sistemi capitalistici e razzisti che continuano a svalutare e danneggiare la loro vita, anche all’interno di nuove agende neoliberiste presumibilmente derazzializzate”.

Pirtle utilizza questo framework per capire perché nello stato del Michigan i dati sulla salute pubblica “rivelano che tra i decessi diretti correlati al COVID-19 [nello stato], il 40% di questi è di residenti neri in uno stato che ha solo il 14% di popolazione nera”.

Confrontiamo i risultati di Pirtle con un sondaggio per il NAACP [1] che ha scoperto che 8 afroamericani su 10 vogliono seguire i consigli degli esperti di salute pubblica prima di “riaprire” l’economia. Circa 4 lavoratori afroamericani su 10 vogliono seguire gli ordini di “rimanere a casa”, ma non possono perché sono lavoratori essenziali. Questi dati mostrano che la mortalità sproporzionata della comunità nera deriva da altre caratteristiche strutturali della società americana che contestano l’affermazione di Time Magazine secondo cui gli umani “naturalmente” vogliono infrangere le regole di allontanamento sociale.

La mancanza di risorse sanitarie, i più alti tassi di povertà e disoccupazione e il trattamento discriminatorio razziale nelle comunità nere sono le cause fondamentali delle disparità nella mortalità.

Questa differenza razzista nelle condizioni deriva dall’organizzazione razzista del potere politico, della ricchezza e delle risorse pubbliche. Questa modalità riflette una mercificazione storica dell’identità razziale, come sostiene la studiosa Nancy Leong nella Harvard Law Review. Il capitalismo razziale degrada “quell’identità, riducendola a un’altra cosa da comprare e vendere. La mercificazione può anche favorire il risentimento razziale facendo sentire le persone non bianche usate o sfruttate dai bianchi”.

Favorisce anchetra i bianchi, aggiunge, un senso di diritto alla superiorità, che è naturale piuttosto che acquisito storicamente attraverso l’abuso di potere.

I bianchi hanno inventato la mercificazione delle vite umane, razzializzata durante il periodo della schiavitù euro-americana. Hanno fabbricato un sistema di lavoro razzializzato che ha assegnato valori diversi alla forza lavoro basata sugli umani che hanno speso quella forza lavoro. Negli Stati Uniti, i bianchi hanno permesso al sistema del lavoro razzializzato di sopravvivere alla fine della schiavitù per mantenere la supremazia bianca e il controllo dello sviluppo capitalista. Attivisti, studiosi e teorici, come Claudia Jones, Angela Y. Davis e W. E. B. Du Bois hanno mostrato le relazioni necessarie tra sfruttamento del lavoro e supremazia bianca come pilastri fondamentali del sistema capitalista e del suo sviluppo storico.

In altre parole, il capitalismo razziale crea condizioni e ideologie che svalutano la vita di masse di persone che sono presumibilmente riconoscibili per il colore della pelle, la struttura dei capelli o le forme del viso, per svalutare il loro lavoro. Questa relazione crea le condizioni per il super sfruttamento per razza, genere, stato di cittadinanza; produce sistematicamente il ginocchio sul collo di George Floyd, la caccia ad Ahmaud Arbery, l’uccisione di Breonna Taylor. Produce una protezione sistematica per i loro assassini.

Inoltre, il sistema capitalista del lavoro razzializzato prevede il trasferimento di centinaia di miliardi di dollari ogni anno in valore dalla forza lavoro dei neri e dei latinos ai proprietari bianchi delle imprese capitaliste, secondo una ricerca separata degli economisti Victor Perlo e Michael Reich . (Per quanto ne so, i modelli utilizzati in questi lavori non sono stati aggiornati da un paio di decenni).

Il collasso del capitalismo

Ad essere sinceri, un po di rabbia per il “rimanere a casa” proviene da un’altra fonte: l’acuirsi della della crisi economica. Secondo il Congressional Budget Office [2], il PIL degli Stati Uniti è crollato di un tasso annuo stimato del 40% nel secondo trimestre. Gli economisti prevedono che quest’anno circa un quarto dei posti di lavoro andranno persi dall’economia. Le grandi aziende hanno già iniziato licenziamenti di massa. Nel frattempo, Trump e i suoi alleati hanno promesso di bloccare ulteriori aiuti economici.

Gli economisti marxiani hanno fornito un’analisi dettagliata dell’instabilità del capitalismo prima, durante e dopo una crisi. Michael Roberts osserva che il sistema capitalista si stava avvicinando a un vero e proprio collasso globale prima della pandemia. Richard Wolff stima che tali crisi si ripetano ogni quattro o sette anni nei sistemi capitalistici. Perfino il giornale Economist, pro-capitalista convinto, sostiene che ricorrenti crisi capitalistiche e disuguaglianze richiedano “un forte sistema di welfare” per sopravvivere. Naturalmente, l’Economist non affronterà gli elementi etici o sistemici del capitalismo che rendono necessaria la povertà (tranne forse per urlare “Libertà!”).

Per essere chiari, Trump e i suoi alleati nella classe capitalista vogliono che i lavoratori siano spaventati dall’economia. (Come è stato affermato altrove, i lavoratori non sono la spina dorsale del movimento di protesta.) Trump e i suoi alleati affermano che se non “riapriremo” l’economia, le persone che vivono negli Stati Uniti non saranno in grado di acquistare le cose che vogliono. Stanno usando questa paura del consumo perduto per promuovere la resistenza alle politiche del “rimanere a casa”. Vogliono costringere i lavoratori a produrre beni e servizi, indipendentemente dal pericolo, per produrre maggiori profitti aziendali.

I conservatori celebrano l’atteggiamento egocentrico come base per la libertà. È una pietra miliare culturale del capitalismo con il suo consumismo edonistico, lo sfruttamento illimitato e il valore dell’avidità al di sopra del bene comune, della salute pubblica e della soddisfazione dei bisogni umani.

Quando Trump ha incoraggiato i raduni che hanno visto lo schieramento del mainstream del Partito Repubblicano con manifestanti armati, milizie suprematiste bianche, neo-confederati e un assortimento di razzisti ed estremisti indipendenti per assaltare le legislature e altre violente proteste contro gli ordini di “rimanere a casa”, ha esposto le sue famose affermazioni di profonda affiliazione ideologica con la destra fascista. Inoltre, ha esposto i legami finanziari e organizzativi del suo partito con questi movimenti.

Quando Trump ha twittato che avrebbe abbattuto la ribellione di Minneapolis con la forza militare, ha scritto, “quando inizia il saccheggio, iniziano gli spari“. Con queste parole, ha infilato un dito disgustoso nelle ferite causate dal razzismo bianco sistemico risalente agli anni ’60 e dal doloroso ricordo dei vigilantes bianchi che cacciano e uccidono e feriscono i neri a New Orleans sulla scia dell’uragano Katrina. Trump ha espresso la sua affiliazione ideologica con i suprematisti bianchi, i collegamenti concreti tra le forze armate statunitensi e le forze di polizia locali e il ruolo attuale delle forze armate statunitensi nella difesa dell’imperialismo suprematista bianco e della proprietà capitalista.

La minaccia di Trump di etichettare il movimento “antifa” come organizzazione terroristica può portare alla repressione di massa di chiunque si opponga alla sua amministrazione. Si è trasformato nel leader simbolico e organizzativo di un movimento fascista che cerca di affermarsi come un blocco al potere degli Stati Uniti.

L’ascesa antifascista

Tuttavia, molti altri americani credono nel benessere collettivo come la migliore misura di una buona società. Sono gli operatori sanitari che si prendono cura dei malati, i lavoratori che producono gli alimenti essenziali e gli agricoltori che lavorano in condizioni pericolose per mantenere un approvvigionamento di cibo e gli insegnanti che lottano in condizioni di scarse risorse per educare i giovani. Sono i movimenti sociali che supportano le loro comunità con programmi di mutuo soccorso e i leader politici che resistono alle pressioni per smantellare le politiche di salute pubblica.

Molti americani resistono coraggiosamente alla formazione fascista di Trump. Insistono sul fatto che le vite dei neri contano, che i lavoratori essenziali dovrebbero ottenere più dei nostri migliori auguri, che la tirannia della triade polizia razzista – esercito – prigione debba essere smantellata. Chiedono che la mercificazione delle vite umane, il furto di valore e la soppressione dei diritti e del potere della classe operaia debbano finire.

Come sostengono i teorici marxisti Cheng Enfu e Wang Zhongbao [3], lo scopo dello sviluppo rivoluzionario dovrebbe essere “soddisfare al massimo le esigenze materiali, spirituali ed ecologico-ambientali di tutte le persone attraverso la produzione materiale, la produzione culturale, la produzione di servizi e la produzione ecologico-ambientale, nonché migliorare costantemente il livello di benessere umano e il grado del pieno e libero sviluppo dell’umanità”.

Certo, Trump rifiuta tutto ciò. Il capitalismo non può realizzarlo. Quindi da che parte andrà questo Paese? Verso la tirannia di Trump ed il suprematismo bianco, o verso un futuro democratico in cui la vita sociale è organizzata per servire il popolo?

NOTE

[1] NAACP: National Association for the Advancement of Colored People, una delle prime e più influenti associazioni per i diritti civili della popolazione afroamericana negli Stati Uniti.

[2] L’ufficio di bilancio del Congresso è un’agenzia federale statunitense incaricata di fornire dati economici al Congresso.

[3] Cheng Enfu & Wang Zhongbao (2018), “Enriching and Developing Marxism in the Twenty-First Century in Various Aspects: Six Definitions of Marxism”, International Critical Thought, 8:2, 177–192.

