Ci vogliono semi-schiavi con il mostro MES (Troika) per queste 2 ragioni

C’e una fortissima richiesta di Btp sostanzialmente perché c’è lo scudo della Bce. Ma sui media è tutto un martellare pro Mes per la sanità, che ci farebbe arrivare la Troika stile Grecia. La generazione che ha svenduto questo paese non molla, vuole ancorare l’Italia ai meccanismi infernali europei, nonostante gli italiani e gli investitori siano disposti a comprare titoli di stato per centinaia di miliardi.

Se le associazioni di categoria, in primis Confindustria, vogliono il Mes è perchè ciò porterebbe ad una nuova deflazione da debito, in sostanza ad un crollo dei salari. E’ gente che si è arricchita con l’export e che ha portato i denari, per 2300 miliardi, all’estero. Il Mes permetterebbe la continuazione della spremitura salariale, con ritmi di lavoro sempre più alti e precarietà diffusa, a tutto vantaggio loro.

Vogliono un paese semi schiavo, dove la popolazione non si deve minimamente permettere di pretendere migliori condizioni di vita, dopo decenni di stagnazione salariale. A queste categorie non importa la domanda domestica, ma quella estera. Dolce e Gabbana in via Montenapoleone fanno i soldi con gli arabi e i russi, non certo con gli italiani. Se poi agli artigiani che fanno i loro vestiti gli danno quattro lire, a loro non importa. Hanno lo scudo dei media, a cui corrispondono pubblicità. Va da se che in questo contesto il Sud sarebbe ancora una volta piegato alla miseria, con i giovani che devono andare a Bologna, Reggio Emilia o nel milanese con lavori da quattro soldi, tutti spesi in affitto. Non vedo affatto bene nei prossimi anni l’Ue, figuriamoci l’Italia. La Germania ha fatto una politica espansiva. Bene. Ma lo ha fatto perché ci crede o perchè lì la situazione è ancora più tragica di quanto si pensi? Non badate ai bonus, seguite il Presidente di Confidustria Bonomi, i pescecani si stanno preparando ancora una volta

