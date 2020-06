Svelati nuovi documenti sulle complicità di Erdogan nel reclutamento ed invio di terroristi in Siria

Sharing is caring!



Il portale svedese “Nordic Monitor” rivela nuovi fatti sul ruolo del regime turco e del suo presidente Recep Tayyip Erdogan nel reclutare e inviare terroristi in Siria e fornire vari tipi di sostegno a tutte le reti terroristiche in altri paesi, anche nel continente africano, come ad esempio in Somalia.



Il sito web specializzato in indagini investigative ha rivelato il reclutamento da parte del regime turco di agenti terroristici, tra cui i due terroristi internazionali, i fratelli Ibrahim e Abdel-Qader Shan, per trasportare materiale logistico e terroristi in Siria per distruggere le infrastrutture del paese arabo.



Documenti segreti ottenuti dal sito indicano che i servizi di intelligence del regime turco, su ordine di Erdogan, hanno reclutato i due terroristi “Shan” membri di al-Qaeda e hanno affidato loro il compito di trasportare attrezzature, armi e denaro e per facilitare il passaggio di terroristi internazionali che erano stati introdotti dal regime turco da varie regioni del mondo e li hanno inviati in Siria per scopi personali di Erdogan, vale a dire per minare lo stato siriano.



I documenti indicano che il terrorista Ibrahim, precedentemente arrestato in Pakistan nel 2005 per aver commesso atti terroristici per conto di al-Qaeda, è stato trasferito nella prigione USA a Guantanamo, per poi essere trasferito in Turchia su richiesta dei servizi di intelligence di Erdogan per commettere atti terroristici sul territorio siriano.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-svelati_nuovi_documenti_sulle_complicit_di_erdogan_nel_reclutamento_ed_invio_di_terroristi_in_siria/82_35498/