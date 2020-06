Il successo del programma cubano di contenimento del coronavirus

Sharing is caring!

Mentre l’OMS segnala che l’America Latina è diventato il nuovo centro della pandemia, i casi nell’isola governata dai comunisti sono in costante calo da mesi.

E ogni mattina, dalle 8 alle 11, il medico di famiglia Liz Caballero si snoda tra vicoli tortuosi e anatre sotto i fili dei panni appesi nel quartiere Vedado dell’Avana. Intervista famiglie che condividono fatiscenti palazzi art deco e si fa strada attraverso condomini in stile sovietico. Sta cercando indizi.

“Non è raro per noi andare porta a porta in questo modo”, ha detto. “L’abbiamo fatto in passato quando abbiamo avuto focolai di dengue”. L’Organizzazione mondiale della sanità ha identificato l’America Latina come il nuovo epicentro per la pandemia di coronavirus , ma negli ultimi due mesi sono costantemente calati i casi a Cuba. I cubani hanno ora 24 volte meno probabilità di contrarre il virus rispetto ai dominicani, 27 volte meno probabilità di contrarlo rispetto ai messicani e più di 70 volte in meno probabilità di essere infettati rispetto ai brasiliani.

Alla disperata ricerca di entrate turistiche, Cuba ha chiuso il suo confine più tardi rispetto alla maggior parte degli altri paesi della regione. Ma da quando l’isola governata dai comunisti si è chiusa al mondo esterno alla fine di marzo, ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione contro il virus.

Lo stato ha comandato a decine di migliaia di medici di famiglia, infermieri e studenti di medicina di “sondare attivamente” tutte le case sull’isola per i casi Covid-19 – ogni singolo giorno. Ciò significa che dal lunedì alla domenica, la dottoressa Caballero e i suoi studenti di medicina devono camminare per chilometri, monitorando le 328 famiglie che incontrano durante il loro viaggio.

“Non c’è nessun altro paese nell’emisfero che faccia qualcosa di simile a questo”, ha detto William Leogrande, professore di governance alla American University di Washington DC. “L’intera organizzazione del loro sistema sanitario deve essere in stretto contatto con la popolazione, identificare i problemi di salute man mano che emergono e affrontarli immediatamente.

“Sappiamo scientificamente che la rapida identificazione di casi, la tracciabilità dei contatti e la quarantena sono l’unico modo per contenere il virus in assenza di un vaccino – e poiché inizia con la prevenzione, il sistema sanitario cubano è perfettamente equipaggiato per attuare quella strategia di contenimento. ”

Cuba ha finora dichiarato 2.173 casi confermati e di questi 83 morti per coronavirus. Tutti coloro che risultano positivi sull’isola sono ricoverati in ospedale. Le persone sospettate di trasportare il virus vengono messe in “centri di isolamento” gestiti dallo stato, di solito per 14 giorni.

Alejandro Gutiérrez, un insegnante di francese di 26 anni, ha deciso di lasciare l’Avana ad aprile per aspettare la pandemia nella sua città natale di Trinidad. Lui e la sua famiglia furono fermati a un posto di blocco militare e inviati in un centro di isolamento dove furono confinati all’interno di una villa per le vacanze in disuso.

Sebbene non gli fosse permesso di uscire dalla villa, la famiglia aveva paura di contrarre la malattia in loco. Il cibo veniva lasciato fuori dalla loro porta e tre volte al giorno ricevevano controlli da un medico. Dopo tre giorni la sua famiglia è risultata negativa e gli è stato permesso di entrare in città.

Mentre viaggiava dalla capitale, dove i casi stavano sorgendo, verso una città senza casi attivi, Guitiérrez considerava la misura “severa” e “rigida”, ma “per il bene comune”.

Gail Reed, caporedattore della rivista Medic Review, ritiene che il sistema sanitario universale di Cuba abbia permesso al governo di “dirigere una strategia unificata piuttosto che frammentata”.

“I casi asintomatici sono identificati attraverso la traccia di contatto seguita da test anticorpali e, quando positivi, da una PCR [test di reazione a catena della polimerasi, che può trovare particelle virali su una persona] per conferma”, ha detto.

Questo regime di tracciamento e isolamento è reso possibile dalle risorse umane. Cuba ha il rapporto medico-paziente più alto del mondo (anche quando i 10.000 medici che attualmente lavorano all’estero e vengono sottratti dal totale). E anche se la spesa sanitaria è stata ridotta durante il periodo di presidenza di Raúl Castro (2008-2018), l’isola spende comunque una quota maggiore del suo PIL in assistenza sanitaria rispetto a qualsiasi altro paese della regione.

Mentre il 30% dei 630 milioni di persone in America Latina e nei Caraibi non hanno “accesso all’assistenza sanitaria per motivi finanziari” secondo la Pan American Health Organization, tutti a Cuba sono coperti.

Ma la risposta dello Stato comporta anche la coercizione. Un recente studio pubblicato su Lancet ha scoperto che mentre “l’isolamento basato sulle istituzioni” è più efficace nel contenere Covid-19 di “isolamento basato sulle abitazioni”, i paesi in Europa e negli Stati Uniti hanno difficoltà a creare centri di isolamento” a causa della mancanza di accettabilità sociale o percezioni pubbliche negative ”.

A Cuba non esiste un ricorso giudiziario all’isolamento forzato. L’uso delle maschere in pubblico è obbligatorio e le persone che si rifiutano di indossarle possono essere multate o addirittura incarcerate.

E i 28.000 studenti di medicina “mobilitati” per aiutare i medici e gli infermieri a rilevare i sintomi e rintracciare i contatti devono conformarsi a questa disposizione se vogliono laurearsi.

All’inizio di questa pandemia, il presidente Donald Trump negli Stati Uniti ha definito Covid-19 una “bufala”. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha definito il coronavirus “un po ‘di influenza”, ha partecipato a manifestazioni e licenziato ministri della salute che chiedevano il distanziamento sociale.

In un momento in cui populisti eccentrici e anti-scientifici gestiscono i paesi più potenti della regione, l’approccio basato su prove scientifiche di Cuba – e la sua rigorosa applicazione – lo distingue.

“Il loro vero successo è stato applicare le più importanti misure di salute pubblica che la medicina di tutto il mondo ritiene essere efficaci”, ha affermato Reed. “E hanno avuto la volontà politica di farlo funzionare.”