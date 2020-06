Gli stati generali dell’economia il Bilderberg dei 5 Stelle

Sharing is caring!

Partono gli stati generali dell’economia, a villa Pamphili.

700 agenti di polizia a sigillano l’area, per garantire incontri a porte chiuse e tenere alla larga la Stampa, praticamente, come per il gruppo bildemberg.

Scrive il sito geopoliticalcenter sulla sua pagina Facebook: “Noi non sappiamo se definire questa occasione come il Bilderberg dei 5 Stelle, come qualche commentatore autorevole ha fatto, di certo non possiamo non rilevare come l’esautorazione del Parlamento sia sempre più incombente”



Qualcuno aveva sperato in un mondo diverso nel post covid, ma nulla di più sbagliato, a una crisi preesistente del sistema neoliberista solamente acuita dal lockdown, i Bilderberg “de’noatri” con gli Stati generale dell’economia hanno un obiettivo ben preciso sostiene Stefano Lugli “arrivare ad un gigantesco trasferimento di risorse dallo Stato alle imprese senza alcun vincolo sociale né ambientale”