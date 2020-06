CENTO ANNI FA USCI’ IL PRIMO GIORNALE FASCISTA A LONDRA, «LA CRONACA»

Sharing is caring!

Riceviamo e pubblichiamo

di Alfio Bernabei

Cento anni fa, il 5 giugno 1920, nacque a Londra «La Cronaca», un settimanale indirizzato alla comunità italiana nel Regno Unito che all’epoca contava circa 20.000 persone.

Fu questo giornale che fece germogliare il seme del fascismo in Inghilterra. Cambiò titolo due volte («L’Eco d’Italia», dal luglio 1922 e «Italia Nostra» dal settembre 1928) rimanendo in attività ininterrottamente durante il ventennio come piattaforma sulla quale fu impiantato il devastante strumento di manipolazione della comunità italiana nel Regno Unito con funzioni di propaganda, indottrinamento e sorveglianza.

«La Cronaca» uscì per iniziativa di un gruppo chiamato “Unione reduci e militari italiani nella Gran Bretagna” (Urmi). Si trattava di Italiani ritornati a casa nel Regno Unito dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Spiegò il primo editoriale: “Il sacrificio da noi compiuto ci ha resi coscienti dei nostri doveri, ma altresì dei nostri diritti…la nostra qualità di ex militari ci da il diritto di intervenire direttamente in tutte le questioni che interessano gli Italiani…questo periodico ambisce a diventare l’espressione di tutte le forze vive della Colonia.”

L’ambizione di questi ex militari era di mettere ordine nella comunità italiana, prendendo un ruolo guida, di dirigenza. Tra i promotori de «La Cronaca» figuravano Giacomo Luigi Novelli, ex luogotenente, descritto come “uno che parla poco, preferisce l’azione”, Antonio Cippico, che insegnava all’University College London e scriveva per il giornale edito da Mussolini, «Il Popolo d’Italia», Achille Bettini , un “fascista della prima ora” e l’ex capitano Giovanni Savani che risulterà tra i fondatori del Fascio di Londra.

L’appoggio al fascismo de «La Cronaca» diventò manifestamente chiaro quando il 12 marzo 1921 uscì con il titolo a tutta pagina “L’Ora del Fascismo”. Ospitò i primi annunci de Il fascio di combattimento di Londra creato il 12 giugno 1921 e il 15 gennaio 1922 annunciò la prima assemblea generale della Sezione di Londra del Partito nazionale fascista.

Nel discorso inaugurale in assemblea il capitano Giuseppe Moraschi dichiarò che lo scopo del fascismo tra i dieci milioni di Italiani nel mondo – “e di quelli a Londra in particolare” – era di “creare un nuovo impero italiano” senza violenza “ma con ogni altro mezzo.”L’uso strategico che il fascismo intendeva fare della “seconda Italia” – gli emigranti – utilizzandone la presenza in vari paesi del mondo come pedina avanzata di un esercito era chiaro fin dall’inizio.

A Londra, dove il Partito fascista italiano ebbe a proclamare di essere in grado di mobilitare 6.000 “organizzati”, «Italia nostra» scriveva nel gennaio del 1935 sotto il titolo “L’Italia all’estero potenziata dal Regime”: “Le falangi degli Italiani in tutto il mondo non sarebbero diventate in questi pochi anni esercito composto e disciplinato, né l’Italia e il Fascismo avrebbero oggi in gran parte della terra i loro simboli viventi di potenza e di espansione se da Roma non fosse partita la scintilla di una nuova luce e se tutta una vasta e grandiosa rete di iniziative e di organizzazioni non fosse stata proiettata ovunque con sincronismo d’azione, con uniformità di metodo e coordinazione di risultati… semenza lasciata ovunque, aspirazioni universali dello spirito fascista.”