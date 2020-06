Sharing is caring!



Gli Stati Uniti prenderanno misure decisive a partire da domani per impedire al governo del presidente siriano Bashar Assad di ottenere una vittoria militare in Siria, ha dichiarato l’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Kelly Craft al Consiglio di sicurezza di l’ONU.



“L’amministrazione Trump prenderà misure decisive per impedire al regime di Asad di ottenere una vittoria militare e per il regime e i suoi alleati di tornare all’inviato speciale Pedersen e al processo politico guidato da le Nazioni Unite Il nostro obiettivo è quello di privare il regime di Assad delle entrate e del sostegno che ha utilizzato per commettere atrocità su larga scala e violazioni dei diritti umani che impediscono una risoluzione politica e riducono gravemente le prospettive di pace”, ha dichiarato Craft.



“Continueremo a respingere qualsiasi tentativo del regime di Asad e dei suoi alleati di usare la forza militare, l’ostruzione o la disinformazione per impedire gli sforzi delle Nazioni Unite per ripristinare la pace in Siria”, ha aggiunto Craft.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-gli_stati_uniti_promettono_di_prendere_provvedimenti_per_impedire_ad_assad_di_ottenere_la_vittoria_militare_in_siria/82_35629/