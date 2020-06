Il Messico venderà carburante al Venezuela nonostante le minacce USA. “Siamo un paese libero”

Sharing is caring!

Il presidente del Messico Obrador ha assicurato che se il governo del Venezuela, presieduto da Nicolás Maduro ne avrà bisogno, lui accetterà di vendergli benzina per motivi umanitari e non aderirà all’embargo imposto dagli Stati Uniti contro il Venezuela.

“Se fosse necessario in virtù di un bisogno umanitario, lo faremmo. Siamo un Paese libero, il Messico è un paese sovrano e indipendente, prendiamo le nostre decisioni e non ci intromettiamo con le politiche interne degli altri paesi”, ha dichiarato Andrés Manuel López Obrador in una conferenza stampa nella città di Xalapa, nello stato di Veracruz.

Il presidente messicano ha sottolineato che nessuna “egemonia” può schiacciare nessun paese e, nonostante le sanzioni imposte al Venezuela dal governo degli Stati Uniti, il Messico è pronto a vendere benzina al paese bolivariano, che attualmente sta attraversando una grave crisi di carburante a causa del blocco economico, finanziario e commerciale imposto dalla amministrazione di Donald Trump.

López Obrador ha anche sottolineato che aiutare gli altri è legato all’autodeterminazione dei popoli e che “nessuno ha il diritto di opprimere gli altri”.

Tuttavia, ha sottolineato che, finora, non ha ricevuto alcuna richiesta formale dal governo del Venezuela per l’acquisto di carburante messicano.

Il Venezuela, uno dei paesi con le maggiori riserve di petrolio al mondo, soffre di una grave carenza di benzina a causa del calo della produzione di petrolio a causa degli embarghi imposti dagli Stati Uniti che mirano a rovesciare il governo di Maduro.

Le misure illegali di Washington contro Caracas sono peggiorate dall’inizio della pandemia del COVID-19. Secondo un articolo dell’agenzia di stampa britannica Reuters, la carenza di carburante ha reso difficile per gli operatori sanitari venezuelani andare al lavoro, anche paralizzando la produzione e la consegna di alimenti nel mezzo alla pandemia globale.

Nonostante la campagna statunitense di minacce e pressioni, la Repubblica islamica dell’Iran, nel quadro dell’alleanza tra Teheran e Caracas, ha inviato cinque petroliere in Venezuela, caricate con quasi 1,53 milioni di barili di benzina, additivi per produrla e pezzi di ricambio per le raffinerie. Un’azione che cerca di soddisfare la domanda tra le misure coercitive e illegali che Washington impone al paese caraibico.

