Caro Ichino Le tue dichiarazioni sullo smart working come una vacanza per i dipendenti pubblici sono un manifesto ideologico di qualunquismo liberista

Sharing is caring!

Ichino Chi ha mandato avanti il paese durante il lockdown sono stati i dipendenti pubblici degli ospedali, delle scuole, delle case di riposo, dei ministeri, delle regioni e dei comuni. E se in tempo di pace il lavoro dei dipendenti pubblici è fondamentale, ai tempi del covid-19 è strategico per poter uscire dalla crisi meglio di come ci siamo entrati.

Le sue dichiarazioni sullo smart working come una vacanza per i dipendenti pubblici sono un manifesto ideologico di qualunquismo liberista, oltre che un’offesa a migliaia di lavoratori e lavoratrici.

Gente come Ichino in un paese normale non troverebbe alcuno spazio, in Italia è considerato un autorevole giuslavorista del campo del centrosinistra. Poi ci si chiede perchè le destre sono così avanti.

Firmato, un dipendente pubblico che ha fatto e fa lavoro da remoto.

Stefano Lugli (Prc)