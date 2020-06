INTERVISTA CON LIZ FEKETE SULL’ ESTREMA DESTRA IN EUROPA.

Sharing is caring!

ImmagIne di una manifestazione di CasaPound in Roar Magazine



Francesco Cecchini



Intervista con Liz Fekete pubblicata da Roar Magazine e tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con l’ originale dell’ intervista è il seguente:

https://roarmag.org/magazine/far-right-political-terror-in-europe/



Negli ultimi due decenni abbiamo assistito a una rinascita di partiti e movimenti estremisti di destra in tutta Europa, dalla candidatura di Marie le Pen alla presidenza francese, PEGIDA (Patrioti europei contro l’islamizzazione dell’Occidente) in Germania, ai gruppi paramilitari fascisti in Ungheria a caccia di migranti ai confini dell’ Europa . La crescente popolarità di queste ideologie razziste può in parte essere spiegata dalla crescente precarietà economica, instabilità sociale e polarizzazione politica, prodotto delle misure di austerità neoliberali messe in atto da molti governi europei.

La pandemia COVID-19 ha riunito le persone attraverso iniziative di solidarietà di base e una rinnovata consapevolezza dell’importanza di proteggere i più vulnerabili nelle nostre società a beneficio di tutti noi. Ma la pandemia ha anche il potenziale per frammentare ulteriormente, individualizzare e polarizzare le nostre società trasformando migranti, rifugiati e altri gruppi marginali in capri espiatori e concorrenti non meritevoli per risorse sempre più scarse.

In questa intervista con il redattore di ROAR Joris Leverink, Liz Fekete, direttrice dell’Institute of Race Relations e autrice di Fault Lines: Racism and the Rise of the Right (Verso Books, 2019), prende dalla sua esperienza decennale nella ricerca del razzismo e dell’ easrema destra, spiega le radici profonde delle ideologie suprematiste bianche in Europa, le diverse manifestazioni dell’ estrema destra, l’infiltrazione di forze di polizia e militari da parte di militanti di estrema destra e la connessione tra neoliberismo, austerità, autoritarismo e xenofobia, tra molti altri argomenti.

Joris Leverink. In risposta alla crescente minaccia della destra, fai appello a un movimento antifascista “per difendere il pluralismo culturale … abbracciando tutto ciò che è meglio nella tradizione umanitaria europea”. L’ultimo decennio ha visto un spaventoso aumento del potere, della diffusione e del fascino di partiti e movimenti di estrema destra. Dagli attacchi di Breivik nel 2011 all’offerta di Le Pen per la presidenza francese nel 2017 e, più recentemente, all’ attacco razzista in Hanua. Ma questo è lontano da essere un nuovo fenomeno, sostieni infatti che l’Europa “ha una lunga storia di razzismo e autoritarismo”. Potresti fornire un po ‘di contesto storico che può aiutarci a capire l’ascesa della destra in tutta Europa?

Liz Fekete. È importante sottolineare che non sono una storica, quindi ciò che dico è basato su ciò che ho imparato lungo il cammino, nel mio attivismo e nei miei scritti sul fascismo. Il passato oscuro dell’Europa è normalmente compreso solo in termini di sistemi totalitari della Germania nazista e dell’ Unione Sovietica, ma il colonialismo, in particolare francese e britannico, così come le dittature nell’Europa meridionale, hanno gettato una lunga ombra anche sul continente. L’ enfasi eccessiva sulla Germania nazista e sull’ Unione Sovietica a scapito dell’esperienza francese e britannica, tra le altre, crea una sorta di miopia storica che cancella i crimini perpetrati da coloro che occupavano posizioni centrali nelle nostre società. Il razzismo è stato un meccanismo organizzativo chiave durante le epoche coloniale e imperiale e l’ autoritarismo nell’ Europa meridionale è stato alimentato dalle potenze dell’ Europa occidentale durante la Guerra Fredda. La repressione dei movimenti di autodeterminazione regionali e nazionali in Irlanda, nei Paesi Baschi, in Catalogna, tra gli altri, è stata una parte importante della storia europea. Nel dopoguerra, emigrati dalle colonie al continente furono brutalizzati: non dimenticare che fino a 300 algerini che protestavano contro la guerra franco-algerina a Parigi nel 1961 furono uccisi o annegati dalla polizia li gettò nella Senna. Quindi, focalizzandoci sui due sistemi totalitari, che sono descritti come anomalie estremiste nella storia europea, oscuriamo il sostegno dalle potenze dell’ Europa occidentale alle dittature anticomuniste di destra nella Spagna di Franco, nella Grecia dei colonnelli e nel Portogallo di Salazar. E cancella anche dal ricordo storico il continuo entusiasmo nel dopoguerra per i programmi di scienza razziale ed eugenetica (la Svezia, ad esempio, ha praticato la sterilizzazione obbligatoria delle donne Rom fino al 1976). Sono sempre più interessata all’ eredità della dittatura, del colonialismo, della scienza della razza e dell’eugenetica, che non vedo solo come una questione di storia, ma vedo che l’eredità è ancora con noi. Come scrivo in un recente articolo su Golden Dawn, mentre sto esplorando anche in la pandemia di COVID-19, i governi svedese e britannico hanno eseguito, innanzitutto, una politica di “immunità del gregge”. La dittatura, come l’ impero, è una struttura di dominio che non appartiene solo al passato, ma ha lasciato il segno sulle strutture, sulle politiche, sui processi e sulla cultura politica che ci governano nel presente.

Joris Leverink. L’estrema destra del 21 ° secolo ha molte facce e i suoi rappresentanti possono essere trovati ovunque dai corridoi del parlamento europeo a Bruxelles al pattugliamento dei confini meridionali dell’Europa. Come descriveresti le diverse manifestazioni di questa tendenza e qual è la differenza tra extreme, far, hard, e ultra”? E perché è importante fare queste distinzioni?

Liz Fekete. Si deve essere preciso o o si è inefficaci, non si può semplicemente dire che tutti sono nazisti o fascisti; possono facilmente dimostrare che questo è falso e screditare. Le diverse formazioni hanno tattiche e strategie diverse e se siamo seriamente intenzionati a sconfiggerle, non possiamo essere solo moralisti, ma dobbiamo anche avere strategia e tattica. I professori universitari studiano questa realtà in termini di diverse “famiglie”. È importante capire da quale famiglia di destra, di tendenza, i diversi gruppi, partiti e organizzazioni vengo. Ma i professori universitari tendono a rimanere bloccati sulle classificazioni, quindi non riescono a vedere cosa sta cambiando. In Europe’s Fault Lines uso l’immagine di un caleidoscopio per sostenere che: La formazione e la riformazione di partiti e di tendenze sono come il movimento dei pezzi di vetro in un caleidoscopio, che assumono nuovi schemi e formazioni con ogni rotazione del tubo.” Uso il termine “hard right” per indicare i nuovi schemi che emergono quando varie piattaforme elettorali, apparentemente diverse, si uniscono. Partiti di centrodestra, come il partito conservatore nel Regno Unito, hanno assunto elementi del programma dell’estrema destra. L’ “estrema destra” sono quei partiti alla destra dei tradizionali partiti conservatori, che usano il linguaggio e la retorica razzista, ma che tendono a lavorare all’interno del quadro democratico, partecipando alle elezioni e non sostenendo la violenza. Infine, far right si distingue dall’estrema destra in quanto, con poche eccezioni, non respingono la violenza e sono più strettamente associati al passato fascista o neonazista di un paese. Dagli anni ’90, i partiti estremisti si sono spostati dalla periferia al centro della società, consolidando la loro autorità a livello locale e stabilendo basi di potere nei governi municipali e regionali di tutta Europa. Stiamo assistendo a convergenze e affinità tra il centro e la periferia, e tra l’estrema destra e un hard right appena configurata.

Joris Leverink. Nell’ introduzione al tuo recente libro dici che eri motivata a scriverlo per la necessità di “scoprire cosa c’era di nuovo nel razzismo, nel populismo e nel fascismo oggi e scoprire cosa lo distingue dal fascismo classico degli anni ’30”. Potresti spiegare cosa c’è di diverso nel razzismo, nel populismo e nel fascismo oggi e perché comprendere questa differenza è importante per la nostra organizzazione politica?

Liz Fekete. Il fascismo classico emerse negli anni ’30 durante un periodo di intense rivalità imperiali tra gli stati nazionali. Le circostanze oggi sono diverse poiché il potere dello stato nazionale, che è diventato un agente per il capitale transnazionale, è molto diminuito. Il fascismo classico operava anche a fianco del “terrore di stato”, ma nel mondo di oggi la repressione statale non deve essere contro tutti, poiché la tecnologia consente una repressione selettiva delle popolazioni in dissenso e in eccedenza. Quello che stiamo vedendo sono guerre guidate dalla polizia contro i sans papiers, i poveri multiculturali e i neri e sempre più i bianchi privi del diritto di voto. Non è più necessario mettere in atto uno stato formale di eccezione, poiché un securitarismo strisciante, che governa attraverso la tecnologia, sta già avvenendo dietro le quinte. Sfortunatamente, questa “correzione tecnologica” e la deriva autoritaria si sono intensificate con la pandemia. Il blocco ha comportato pesanti controlli nei quartieri multiculturali, mentre i rom e le comunità di migranti sono stati sottoposti a quarantena mirata e zone di confinamento militarizzate. Gli stati stanno sfruttando la crisi per creare piattaforme di dati sul coronavirus in base alle quali le società private con collegamenti al complesso industriale della polizia, in particolare in materia di immigrazione, stanno accedendo a dati personali sensibili. Il fascismo non è solo un’ideologia o un insieme di idee: è un atteggiamento nei confronti della stessa vita umana. Tutti questi sviluppi rappresentano una minaccia non solo per i diritti sociali, civili e democratici, ma per la dignità umana. Perché è importante per l’organizzazione? Perché dobbiamo identificare chi è il più oppresso, il più sorvegliato; dobbiamo riconoscere che il potere statale ci riguarda in modo diverso, dobbiamo agire di conseguenza e organizzarci attorno alle persone più oppresse e vittime della società. Infine, dobbiamo tagliare la merda dei cosiddetti nazionalisti. Se comprendiamo che il potere dello stato nazionale è diminuito, vediamo che questo è un finto nazionalismo. L’ estrema destra si pone come nazionalisti ma fanno parte di un’élite globale che sta beneficiando della globalizzazione. Il nazionalismo è solo un mezzo per raggiungere un fine, una lotta all’interno dell’élite globale. Non stiamo vedendo guerre nazionaliste – stiamo vedendo poli alternativi di globalizzazione, in competizione per influenza sulla scena mondiale. L’egemonia americana è in declino e si stanno formando nuovi assi egemonici.

Joris Leverink. Ultima domanda. Negli ultimi anni il centro politico hai usato il termine “populismo” per descrivere la politica sia della sinistra che della destra. Nel Regno Unito, ad esempio, sia Jeremy Corbyn che Nigel Farage sono stati accusati di essere populisti. Ma questo sembra correre il rischio di appiattire importanti differenze nelle prospettive politiche. Cosa ne pensi del termine che ritieni sia utile oggi? Abbiamo bisogno di un nuovo populismo?

Liz Fekete. Non mi piace il termine populismo e lo uso raramente, proprio per i motivi che descrivi. È un potente strumento per le élite per preservare sostanzialmente lo status quo. È ridicolo chiamare Jeremy Corbyn un populista quando il suo intero programma era socialdemocratico con elementi di socialismo internazionale. Nigel Farage è autoritario di destra; usa il populismo come mezzo per raggiungere un fine, ma la sua politica è saldamente situata in una tradizione autoritaria di destra. Penso che ci sia ancora un po ‘di indefinizione nell’usare il termine populismo in un contesto di destra, ma non vedo davvero una famiglia politica che classificherei come “populista di destra”. Piuttosto, vedo il populismo come un sottoinsieme di autoritarismo. Il populismo è lo stile politico adottato dall’estrema destra che vuole rompere con elementi di democrazia rappresentativa. A tal fine, parleranno della volontà della gente, del popolo o della necessità di più attenzione alle persone, perché vogliono rinunciare a determinati aspetti della democrazia. In effetti, il populismo xenofobo promosso dai media sembra progettato per fare appello ai peggiori istinti dell’ immaginario nativista, un vero pozzo di sentimenti razziali repressi e angosciati, che possono anche essere sfruttati dall’estrema destra. A tale proposito, il populismo fa parte di un movimento antidemocratico. Non vorrei mai discutere su un populismo di sinistra; la sinistra dovrebbe espandere la democrazia, e non abbandonarla.

Joris Leverink è giornalista e redattore di Roar Magazin e di altri giornali on-line.

Liz Fekete è direttrice dell’Institute of Race Relations di Londra e redattrice di Race & Class Journal. Il suo libro più recente, Fault Lines: Racism and the Rise of the Right in Europa (Verso Books, 2019) ha vinto il Bread & Roses Award 2019 per l’Editoria Radicale.

ROAR è una rivista online dell’immaginazione radicale, che fornisce prospettive di base dalle frontiere della lotta globale per la vera democrazia.