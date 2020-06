Chomsky: Donald Trump il “peggior criminale” della storia

Sharing is caring!

Il noto politologo Noam Chomsky intensifica le sue critiche al presidente americano Donald Trump e lo considera il “peggior criminale” della storia.



“Sembra forte, ma è vero: Trump è il peggior criminale della storia, senza dubbio. Non c’è mai stato un personaggio della storia politica che si sia dedicato così appassionatamente a distruggere progetti di vita umana organizzata sulla Terra nel prossimo futuro; Questa non è un’esagerazione “, ha ribadito Chomsky, come riportato dal quotidiano britannico The Independent oggi , citando la rivista americana Jacobin .



Nella sua ultima intervista con Jacobin , l’attivista politico e intellettuale americano si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti definendolo un “dittatore di latta” e riguardo ai repubblicani ha affermato che sono “peggio dell’ex partito comunista”. Non ha specificato di quale nazione.



Ha anche paragonato il presidente repubblicano a personaggi famosi della storia, come l’artista della truffa Ponzi Bernie Madoff, l’assassino di Kennedy, Lee Harvey Oswald, il gangster Al Capone, il trafficante di droga Pablo Escobar e il serial killer Jack lo Squartatore.



Lo scorso aprile, Chomsky in una conferenza del World Economic Forum e della Bill and Melinda Gates Foundation, tenutasi a New York, ha criticato la gestione di Trump sulla diffusione del nuovo coronavirus, sottolineando che la pandemia letale è stata esacerbata dal tradimento e dalla negligenza della Casa Bianca.

