INFETTATI 45 OPERAI A BOLOGNA. RICOMINCIAMO?

45 operai positivi nel magazzino della Bartolini logistica di Bologna un ricoverato in ospedale per Covid-19. La sicurezza del lavoro dove è ? E i padroni della logistica, che non hanno mai smesso di accumulare profitti perché non spendono quello che serve per la salute? E i prefetti e le pubbliche autorità che fanno?

Ecco perché la Confindustria e tutto il palazzo politico vogliono che non si consideri infortunio sul lavoro il virus preso al lavoro. Perché non vogliono responsabilità sulla salute di chi lavora.

Da tempo denunciamo che nei magazzini della logistica ed in tanti luoghi di lavoro si opera ammassati e a grave rischio. Lo si capisce o no che PREVENIRE significa agire sulla base del rischio che la pandemia possa tornare? Che la sicurezza non è fare gli ottimisti perché è caldo?

‪Chi afferma che il virus è sparito dovrebbe risponderne PENALMENTE per attentato alla salute pubblica‬. E smettetela con la Cina per giustificare le vostre colpe, che ricominciano.

Giorgio Cremaschi PaP