Oggi il quartier generale del coordinamento tra agenzie russe e siriane sul rimpatrio dei rifugiati siriani ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cercando di fare in modo che le organizzazioni internazionali forniscano aiuti ai gruppi armati controllati da Washington usando gli abitanti del campo di Rukban come merce di scambio contrattazione.



“Ancora una volta, gli Stati Uniti dimostrano la propria disponibilità a far uscire tutti da Rukban in cambio della consegna di aiuti umanitari al campo. In questo modo, la parte americana cerca di fornire ai propri miliziani tutto il necessario a spese delle organizzazioni umanitarie internazionali, invece di risolvere i problemi del campo da soli, come richiesto dal diritto internazionale dell’occupante “, ha affermato il quartier generale in una dichiarazione congiunta.



Mosca e Damasco hanno costantemente messo in guardia sul deterioramento della situazione umanitaria nel campo, situato in un’area controllata da 34 miglia statunitensi intorno alla base militare di Al Tanf.



La Russia ha ripetutamente sollevato allarme per la difficile situazione degli abitanti del campo. In particolare, il centro di riconciliazione russo e il governo siriano hanno contribuito a evacuare migliaia di persone che desiderano lasciare Rukban.



Il campo ospita circa 25.000 persone in condizioni descritte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “deplorevoli”, poiché soffrono della mancanza di cibo, cure mediche e servizi di base. Allo stesso tempo, i rapporti suggeriscono che i miliziani appoggiati dagli Stati Uniti stanno privando le persone di cibo e assistenza medica, rivendendo aiuti umanitari ai rifugiati.