I vitalizi, altra fuffa semantica per non parlare di lotta di classe

di Kartana

Sono favorevole al finanziamento pubblico dei partiti, dei giornali espressione dei partiti e delle pensioni ai parlamentari. E del proporzionale puro. Tutti caposaldi della Prima Repubblica quando persino democrazia proletaria stava nel Parlamento. Voi grillini rappresentate attualmente circa il 20% del 55% che vota. Il 45% degli italiani non votano, quando durante la prima repubblica l astensionismo era al massimo al 15%.

Oggi partiti e giornali sono dei miliardari, i proletari, che nella prima repubblica furono protagonisti, sono out, carne da macello. Ci furono stragi, morti, tragedie, ma vivaddio si respirava partecipazione politica, assente da 26 anni. Ne risente la democrazia, la cultura, il senso popolare, la politica tout court. Per questo non vi voterò mai.

E in tutto questo voi grillini non avete nient’altro a cui pensare se non ai vitalizi dei parlamentari? I vostri nemici sono i “politici”, mai i padroni, soprattutto europei? Non vi importa della deflazione salariale, degli stipendi bassi di chi si spacca il cosiddetto, dei morti sul lavoro, della mancanza di lavoro, del blocco decennale degli stipendi pubblici, della sanità allo sfascio.

Fate la faccia feroce su due miliardi ai parlamentari sacrosanti, come vollero i costituenti per rendere liberi i parlamentari di votare come credevano. La democrazia ha un costo, chiamatela casta ma per me sono rappresentanti del popolo, fino a prova contraria. Non posso farci niente se il popolo vota questi, conpresi i vostri, ma è solo il prezzo della democrazia, che è cosa seria.

P.s. su Facebook, tra i miei contatti solo pochi parlano di padroni, lavoro salariato, sfruttamento. Per gli altri un’ ondata giornaliera di Travaglio, Scanzi, politici disonesti e arrresti per corruzione. Una marea di forcaioli. La lotta di classe condotta da 40 anni dai padroni non è nel loro vocabolario. Non ci ricaveremo niente per i prossimi 20 anni. Capolavoro della borghesia.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-i_vitalizi_altra_fuffa_semantica_per_non_parlare_di_lotta_di_classe/82_35846/