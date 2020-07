Africa. La “terrificante e drammatica” piaga della locuste mostra all’umanità l’impatto del cambiamento climatico

Sharing is caring!

La FAO avverte che la combinazione della piaga delle locuste e del Covid-19 “potrebbe avere conseguenze catastrofiche” per la sicurezza alimentare in Africa

Mentre la pandemia di coronavirus si diffonde in tutto il mondo, anche l’Africa orientale è afflitta da un’altra piaga, quella delle locuste che rappresenta “un messaggio” per mostrare all’umanità l’impatto del cambiamento climatico , spiega l’entomologo e biologo evoluzionista Dino Martins.

“Vedo gli sciami di locuste come un messaggio dalla natura. Per quanto terrificanti e drammatici siano, c’è un messaggio più profondo e il messaggio è che stiamo cambiando l’ambiente. Non c’è dubbio su questo se questo avviene attraverso il degrado dell’ambiente locale, pascolo eccessivo, deforestazione o espansione nel deserto ” , ha dichiarato il direttore esecutivo del Mpala Research Center (Kenya) durante un’intervista con The Harvard Gazette, pubblicata questa settimana.



Ha spiegato che le locuste depongono le uova in un terreno bagnato e sabbioso, quindi “la straordinaria quantità di precipitazioni” nella regione negli ultimi mesi ha influenzato la crescente popolazione di questi insetti. “Tutte queste aree aride, , desertiche e semi-desertiche sono passate dall’essere completamente polverose all’essere piene di vegetazione ed erba, quindi le locuste hanno molti posti dove deporre le uova”, ha ricordato.



Per far fronte al parassita, le aree interessate sono trattate con pesticidi. Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), oltre mezzo milione di ettari sono stati trattati dal gennaio 2020, contribuendo a risparmiare colture per nutrire 7,8 milioni di persone.



Da parte sua, il direttore generale dell’organizzazione, Qu Dongyu, ha dichiarato a maggio che “i risultati sono stati significativi, ma la battaglia è lunga e si sta diffondendo in nuove aree”. “Le locuste, insieme all’impatto del covid-19, potrebbero avere conseguenze catastrofiche per i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare”, ha avvertito.



