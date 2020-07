Sharing is caring!

di Kartana

Esiste la corruzione per tangenti. Esiste la corruzione dei principi e degli ideali.

Ho conosciuto gente, durante la mia vita, che per portare soldi al proprio partito, e non a se stessi come succede nella Seconda Repubblica, ha infranto la legge, la legge borghese. Ma questi non hanno mai abdicato ai propri ideali e ai propri principi, fossero democristiani, socialisti o comunisti.

Ho gente cara, alcuni di loro miei maestri, che si sono fatti la galera in nome di un principio. Altri tempi, ora esiste la corruzione degli ideali.

Mai stato con Rifondazione, eppure questo partito ad un certo punto è andato all’opposizione. Cosa impedisce a questi giovani che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ad andare all’opposizione? Cosa fa loro paura? Stanno abdicando su Ue, politica estera, economia, sulle concessioni comanda il partito di cui sono alleati, e che non sembra si vogliano distaccare. Il Pd comanda su tutto, ha le leve del potere, loro protestano ma alla fine li seguono a ruota. Non hanno stazza, studi (non basta avere due master per avere cultura), come foglie al vento.

Dieci anni persi per ritrovarci con i Benetton che comandano. La corruzione dei principi è la più devastante.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_corruzione_dei_principi_e_degli_ideali/11_36074/