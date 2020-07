L’Acqua, l’arma segreta della Turchia per fare pressione sulla Siria

Sharing is caring!

In un nuovo atto disumano contro la Siria, la Turchia ha chiuso l’acqua del fiume Eufrate e ha messo la Siria settentrionale sull’orlo di una catastrofe umanitaria

Di Mohsen Khalif Zade – HispanTV



Dopo che l’esercito siriano ha ripreso il controllo della maggior parte delle aree occupate dai terroristi, la Siria sembrava chiudere un triste capitolo nel conflitto armato estremamente grave che ha lasciato centinaia di migliaia di morti, la maggior parte civili.



L’intervento straniero non consente ai siriani di sognare la pace che desiderano, né di un tenore di vita dignitoso, né di sicurezza, e il suo impatto è lungi dall’essere ridotto, infatti, la popolazione civile è di nuovo il principale perdente di questo intervento.



L’aumento delle misure ostili della Turchia nella regione ha portato le riserve e le proiezioni della Siria sull’orlo del collasso, contrassegnato da un conflitto armato che è già entrato nel suo decimo anno, il che aumenta a breve termine un problema di grandi dimensioni. per i civili siriani e iracheni che vivono a fianco dei fiumi Eufrate e Tigri.



Per diversi mesi, la quantità di acqua dell’Eufrate che scorre dalla Turchia alla Siria ha raggiunto meno di un quarto dell’importo concordato tra Damasco e Ankara nel 1987. All’epoca, le due parti hanno raggiunto un accordo provvisorio, secondo il quale, il livello del flusso d’acqua verso la Siria non dovrebbe essere inferiore a 500 metri cubi al secondo per evitare una catastrofe umanitaria lungo il fiume nel territorio siriano.



Costruendo sei dighe sull’Eufrate, la Turchia ha preso il controllo dell’acqua del fiume, che contraddice l’accordo firmato nel 1987. La guerra dell’acqua turca coincide con l’applicazione della cosiddetta legge Cesar degli Stati Uniti. —Che sanziona diverse autorità siriane— e con la continuazione delle operazioni del gruppo terroristico ISIS (Daesh, in arabo) nelle aree desertiche della Siria.



Ankara, inoltre, continua a fornire supporto diretto ai gruppi armati nel nord della Siria, dalla provincia di Idlib alla periferia di Hasaka, e ha trasformato la questione dell’acqua in una leva di pressione contro il popolo siriano.



Il fiume Eufrate è considerato la spina dorsale dell’economia della maggior parte delle province siriane e il pilastro dell’economia nazionale.



La guerra dell’acqua fa parte dello scontro su larga scala della Turchia contro la Siria. Il governo turco usa gruppi armati, come il Fronte di Al-Nusra, che opera nelle aree sotto il suo controllo, per distogliere l’attenzione del governo siriano dalle sue ripetute violazioni nella zona di de-escalation di tensione, dove hanno dato fuoco ai prodotti agricoli alla periferia di Hasaka e Raqa e aiutano a far rivivere il Daesh nelle aree desertiche del paese arabo.



Riducendo il flusso di acqua, la Turchia sta cercando di destabilizzare la sicurezza alimentare della Siria. I civili siriani nelle aree settentrionali sono in grave pericolo nella ricerca di acqua, può persino essere fatale a causa delle misure ostili di Ankara.



Tali azioni da parte della Turchia, che possono essere considerate un’aggressione, non sono una novità. Per anni Ankara ha cercato di bloccare il flusso delle acque del Tigri e dell’Eufrate verso le nazioni di Siria e Iraq.



Negli ultimi anni, la Turchia ha costruito grandi dighe sugli affluenti di Jabur, Jaghjagh-Jarjab-Zarkan e Tel Half, lasciando la Siria con un flusso di acqua notevolmente diminuito per diversi mesi dell’anno.



La costruzione di queste dighe ha avuto un impatto negativo sulla vita dei civili, poiché asciuga i pozzi superficiali e abbassa i livelli delle acque sotterranee, determinando una drastica riduzione della coltivazione di terreni agricoli.



La Turchia rifiuta di riconoscere l’Eufrate come un fiume internazionale e viola le leggi internazionali sulla distribuzione dell’acqua. Gli accordi di Ankara con il regime israeliano devono essere aggiunti a questo elenco di misure turche nel quadro della sua guerra per l’acqua contro la Siria. Ankara ha venduto notevoli quantità di acqua dal fiume Eufrate, sotto forma di bottiglie di plastica, al regime sionista.



Quando il conflitto armato è quasi terminato e i tamburi di guerra cessano di suonare nel territorio siriano e iracheno, la regione sta per assistere a guerre alternative. I più importanti sono il terrorismo economico e la guerra contro i bacini dell’Eufrate e del Tigri. Un aspetto di quella guerra è che oltre agli scontri militari e politici, la Turchia sta usando l’acqua come arma, costruendo dighe sui fiumi Eufrate e Tigri per fare pressione su Siria e Iraq.



Secondo tutte le convenzioni e le carte internazionali, l’uso dell’acqua come arma per controllare il destino politico di altre nazioni o per convertire il liquido vitale in merce per raggiungere obiettivi politici è un crimine contro l’umanità e non differisce dal sostegno al terrorismo, che pratica la Turchia da anni sostenendo gruppi di opposizione siriani.



La guerra dell’acqua complica la lotta siriana contro il COVID-19



Il governo siriano, presieduto da Bashar al-Assad, ha denunciato la guerra idrica lanciata dalla Turchia contro le aree settentrionali del paese e ha chiesto all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) di condannare i crimini di Ankara e di adottare misure urgenti garantire la fornitura di acqua potabile ai civili.



Dallo scorso febbraio, le bande estremiste appoggiate dalla Turchia hanno aumentato i loro atti di sabotaggio contro le infrastrutture nelle province siriane settentrionali, come Aleppo, Idlib e Hasaka. Questi terroristi hanno interrotto la fornitura di acqua potabile ai civili siriani.



Gli alleati della Turchia hanno fatto ricorso a tali misure in un momento in cui tutti si sono concentrati sulla prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus, che causa COVID-19. I tagli alle acque colpiscono la popolazione civile, che sarà quindi costretta a utilizzare le acque sotterranee sporche per il consumo pubblico.



Non vi è dubbio che l’accesso all’acqua pulita è un fattore chiave per prevenire e contenere la pandemia di COVID-19, che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Dal momento che lavarsi le mani con acqua e sapone è vitale nella lotta contro il coronavirus, le Nazioni Unite hanno invitato i paesi a consentire l’accesso all’acqua per le popolazioni che vivono nelle condizioni più vulnerabili, specialmente in caso di conflitti armati.



Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha avvertito a sua volta che le azioni dei terroristi, sostenute da Ankara, hanno minacciato la vita di almeno 460.000 siriani. “L’interruzione dell’approvvigionamento idrico durante gli sforzi in corso per arginare la diffusione della malattia da coronavirus mette a rischio inaccettabile bambini e famiglie”, ha lamentato il rappresentante dell’UNICEF in Siria, Fran Equiza.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lacqua_larma_segreta_della_turchia_per_fare_pressione_sulla_siria/82_36103/