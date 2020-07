Sanchez: podemos? molto diverso dai 5 Stelle. Le loro radici affondano nel comunismo, non nel riformismo.

Sharing is caring!

PODEMOS? Il Corriere intervista il presidente socialista spagnolo Sanchez che è al governo in coalizione con nostre/i compagni/e di Unidas Podemos. Quando vengono paragonati a M5S, come ha fatto per anni la stampa italiana, Sanchez risponde: “Non direi. Podemos è molto diverso dai 5 Stelle. Ed è diverso anche da noi socialisti. Podemos ha preso canzoni e memorie che ci appartenevano, ma le loro radici sono altre rispetto alle nostre; affondano nel comunismo, non nel riformismo. Due loro ministri sono comunisti. …”I due ministri con tessera del Pce sono Yolanda Diaz e Alberto Garzon che è anche co-portavoce con Pablo Iglesias di Unidas Podemos. Lo stesso Pablo Iglesias ha un ben solide radici e rivendicate a voce alta come nella recente replica in parlamento ai fascisti di Vox. Per fare cose nuove ci vuole storia.

Maurizio acerbo Prc