1917 E A RUSSIAN YOUTH, DUE FILM CONTRO IL GRANDE MASSACRO.

Un’ immagine di 1917



Francesco Cecchini



SOLDATI IN TRINCEA

Si sta come

D’autunno

Sugli alberi Le foglie.

Giuseppe Ungaretti



La guerra del 1914- 1918, lunga e lontana nel tempo, ha sempre banchi di nebbia che avvolgono pezzi della sua storia. I due film 1917 e A RUSSIAN YOUTH hanno il merito di recuperare memoria.

1917 di Sam Mendes verrà proiettato venerdì 17 luglio alle ore 21,15 al Parco Manin di Montebelluna Iniziativa in collaborazione con Cineluna – Cinema Italia Eden. Introduzione a cura del MeVe, Memoriale Veneto Grande Guerra.

1917 DI SAM MENDES

L’ ambiente è la prima guerra mondiale, conosciuta come la Grande Guerra o meglio Grande Massacro. Sul fronte occidentale, Schofield e Blake sono due giovani soldati britannici a cui è stata affidata una missione assolutamente impossibile: devono consegnare un messaggio, in una corsa contro il tempo, attraverso il territorio nemico. Il loro obiettivo sarà quello di evitare a tutti i costi un attacco violento. Se non arrivano in tempo, 1.600 soldati perderanno la vita, incluso il fratello di uno dei due giovani soldati. La storia è raccontata in un unico, ininterrotto piano sequenza, uninquadratura senza stacchi di montaggio che racconta unintera sequenza, o anche più di una, che è stato nella storia del cinema una maniera con cui cercare di aderire maggiormente alla verità di ciò che si vede sul grande schermo. Gli eventi sono ispirati da qualcosa che è realmente accaduto. Il nonno di Sam Mendes, Alfred Mendes, partecipò alla guerra.

Comunque 1917 è un film contro la guerra. I due soldati Schofield e Blake vogliono fermare le morti prima che queste avvengano. Significativo un episodio. Quando uno di loro incontra un soldato tedesco ferito e assetato, il suo primo istinto è quello di fargli bere un bicchiere d’acqua.

Il link con il trailer in italiano è il seguente:

A RUSSIAN YOUTH DI ALEXANDER ZOLOTUCHIN.

Un’ immagine di A Russian Youth

Il Grande Massacro fu una tragedia con severe prove per il popolo russo: rivoluzione, guerra civile, carestia, repressione e tutto ciò ai danni di una sola generazione. Quale coraggio e pazienza deve aver avuto quel popolo per sopravvivere a tutti questi sconvolgimenti ? Com’ era il suo carattere? Cosa deve aver pensato e provato? Queste domande sono poste dall’ autore del film Russian Youth, il regista Alexander Zolotuchin.

Il film racconta la storia di un semplice ragazzo di villaggio, Aleksej, che si mette in testa un ingenuo sogno di fama e medaglie. Nella prima battaglia perde la vista. Continua come ascoltatore: deve ascoltare attentamente attraverso enormi imbuti di metallo e lanciare un allarme in caso di avvicinamento degli aerei nemici. Allora la base dell’esercito dell’Impero russo era di contadini e di operai, che vivevano vite di duro lavoro fisico. Il film presenta la musica di Sergei Rachmaninoff, che ha creato il Terzo Concerto per pianoforte nel 1909 all’op.30. Con il potere e l’energia di questo pezzo, il compositore ha predetto i prossimi sconvolgimenti del XX secolo. Il film con un insolito di montaggio musicale e una fotografia quasi impressionista, non ha un finale definito.

Il link con il trailer con sottotitoli in inglese è il seguente:





CONCLUSIONE.

L’ esperienza più terribile per i soldati durante il Grande Massacro erano gli assalti dalle trincee fangose, dai quali difficilmente tornavano vivi. Sia in 1917 che in A russian youth vi sono le trincee. I due film sono differenti per le storie che raccontano e per la maniera di raccontarle, ma entrambi, come altri film, Un anno sull’ altipiano, Uomini contro, narrano un evento tragico che sterminò un’ intera generazione di europei. La stima del numero totale di vittime della prima guerra mondiale non è determinabile con certezza e varia molto. Il totale delle perdite causate dal conflitto si può stimare a più di 37 milioni, contando più di 16 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, cifra che fa del “Grande Massacro” uno dei più sanguinosi conflitti della storia umana.

Il Grande Massacro ha lasciato una ferita ancora aperta in Italia, la riabilitazione giuridica dei fucilati e decimati, che finora sono stati perdonati, ma non riabilitati. Nella presente legislatura la riabilitazione è stata presa in mano dalla senatrice triestina Tatjiana Rojic.