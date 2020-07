SU LA TESTA, PER LA RIFONDAZIONE COMUNISTA.

Sharing is caring!

Copertina di “Su la testa”



Francesco Cecchini



” Su la testa” esisteva già, fondata nel 2010 collegata al quotidiano Liberazione e rivista teorica del partito della Rifondazione Comunista. Ora rinasce come rivista bimestrale comunista lanciata da Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, che sarà il direttore. “Su la testa”, il cui primo numero è uscito lo scorso primo luglio, sarà bimestrale, in rete e gratuita. La rivista è promossa da Dipartimento Cultura e Formazione del Partito della Rifondazione Comunista. Il titolo è Il coronavirus come segnalatore dincendio, ma gli articoli parlano, non solo del coronavirus, ma anche d’ altro, come il cambiamento climatico, il comunismo verde, etc.,etc..

Lo scopo di Su la testa è quello di superare le divisioni che dividono la sinistra e i comunisti attraverso il confronto.

Paolo Ferraro ha presentato in dettaglio Su la testa nel Fatto Quotidiano. Il link è il seguente:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/04/su-la-testa-nasce-una-rivista-di-ricerca-comune-per-costruire-lalternativa-a-questo-capitalismo/5856569/