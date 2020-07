Dati statistici per sbugiardare i negazionisti del Covid

Sharing is caring!

E ADESSO CHE DIRANNO I MASCALZONI CHE: È SOLO UN’INFLUENZA? L’Istituto Superiore della Sanità ha diffuso una ricerca approfondita di massa sui morti per la pandemia. Il risultato è inequivocabile: il 90% di essi sono morti PER COVID19 e solo una minima percentuale CON COVID19, che comunque anche in questo caso ha fatto danni accelerando il decorso di altre malattie. Dunque siamo di fronte agli effetti di un morbo molto grave ed estremamente pericoloso. Per questo sinora abbiamo avuto in Italia 35000 morti ufficiali, una strage incommensurabile dal dopoguerra ad oggi. E per questo la pandemia nel mondo fa giustamente paura, mentre marcia verso il milione di vittime e non è sparita per nulla nonostante le fesserie criminali di qualcuno. E adesso tutti quei mascalzoni che hanno affermato e ancora affermano che siamo di fronte ad una semplice influenza, ingigantita per complotto cinese, di Bill Gates, della Spectre; e adesso quegli “esperti” che hanno cinicamente affermato che il Covid-19 solamente “accelerava” la morte di vittime già condannate da altre malattie; e adesso tutti questi seguaci dei criminali Trump e Bolsonaro chiederanno scusa o continueranno a diffondere fake a danno della salute pubblica?

Giorgio Cremaschi PaP