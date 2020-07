LETTERE PER IL MALTEMPO DI JEAN-PATRICH MANCHETTE.

Sharing is caring!

Jean-Patrick Manchette



Francesco Cecchini



Jean-Patrick Manchette nacque nel 1942 a Marsiglia, ebbe una vita breve, ma intensa di scritture. Fu giornalista, traduttore, editore, sceneggiatore, critico cinematografico e letterario, ma innanzitutto uno scrittore impegnato. Dal 1971 al 1981 scriverà dieci romanzi che, cambieranno per sempre il noir. Affermò; Un buon noir è un romanzo sociale, di critica sociale, che prende spunto da storie di crimini.”

La frase e’ in armonia con le posizioni politiche che furono dello scrittore. Nel 1960 iniziò la militanza sostenendo l’ FLN algerino contro il potere coloniale francese. Dopo il 1962 militò nel Partito socialista unificato, nell’ Union des étudiants communistes e in La voix communiste. Alla fine la sua testa e il suo cuore furono occupati dall’ anarchismo situazionista.

Difficile stabilire quale sia il miglior romanzo di Manchette. Sono tutti di ottimo livello. Un romanzo su tutti. Dopo aver pubblicato il suo primo romanzo nel 1971, Laissez bronzer le cadavres scritto a quattro mani con Jean Pierre Bastid, lo stesso anno esce LAffaire NGustro. Ispirato al caso Ben Barka, l’ uomo politico marocchino attivista del movimento indipendentista, rapito a Parigi nel 1965 in circostanze misteriose, si suppone dai servizi segreti francesi in collaborazione con quelli marocchini e mai più ritrovato, è un romanzo scarno e tormentato che descrive, senza troppe concessioni, un mondo dove non esistono spie buone o poliziotti buoni.

Jean-Patrick Manchette morì venticinque anni fa. La sua corrispondenza è appena stata pubblicata ed è un evento importante. Sono raccolte in un volume più di sue duecento lettere. Nelle lettere Manchette racconta il suo percorso come scrittore, dall’ apprendimento, allo scrivere vero e proprio fino a non scrivere più. Restò comunque sempre fedele a una frase scritta nel 1966: “Il dolore rende stupido. Ma non si deve scrivere stupidaggini.” Un’ altra sua frase importante è la seguente: “Scrivo con emozione. Lo nascondo dietro il cool alla moda”

La Corresponce è in definitiva un elemento essenziale del suo lavoro, nel quale lo scrittore cerca e finisce per trovare quella forma che cercao.

Einaudi è l’ editore italiano dei romanzi di Jean-Patrick Manchette, tradurrà e pubblicherà anche Lettres di Mauvais Temps?

