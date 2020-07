Siria: non si difendono i principi affamando dei bambini

Sharing is caring!

In Siria, le sanzioni internazionali si aggiungono alle devastazioni di una guerra senza fine. Ferocemente, la comunità internazionale persiste nel confrontarsi nel Levante: russi, americani, cinesi, turchi o iraniani adducono tutti considerazioni etiche nel rafforzamento dei loro interessi strategici. Ma il risultato è chiaro: secondo il Programma Alimentare Mondiale, nove milioni di siriani vivono oggi nell’insicurezza alimentare.

Di Charles de Meyer, presidente di SOS Chrétiens d’Orient . Tradotto da ORA Pro Siria

Punire lo Stato Siriano è punire tutti i Siriani



Militarmente, Damasco ha vinto la guerra. Disastro per alcuni, sollievo per altri, questo fatto contraddice le proiezioni di una coorte di esperti che gli aveva dato solo poche settimane prima di cadere all’inizio del conflitto. Nelle città, la vita ha ripreso i suoi diritti e i siriani hanno organizzato la loro vita quotidiana senza reale preoccupazione per l’enormità delle poste in gioco che li sovrastava. Hanno concordato con le comunicazioni internazionali, la mano sul cuore, che deploravano la carneficina, le privazioni, le ferite psicologiche e fisiche inflitte alle giovani generazioni. In breve, volevano riconnettersi con il loro destino.



La nuova serie di sanzioni Cesar imposte dagli Stati Uniti amplia notevolmente la cerchia di persone che sosterrebbero lo stato siriano. È importante capire che sotto il termine “regime”, è lo Stato a essere preso di mira, e quindi l’intera popolazione dipendente da questo Stato. Che ci piaccia o no, punire lo Stato è punire tutti i siriani.



La domanda posta allora è la seguente: fino a quale punto le democrazie liberali sono disposte ad andare, per provocare la caduta di Bashar Al Assad, come fecero fino a far cadere Saddam Hussein? Agiscono in nome del diritto internazionale? Della morale pubblica? Dei diritti umani ? Ma allora, perché aver spinto il caleidoscopio degli islamismi a fare la guerra?





I regimi sanzionatori dimostrano regolarmente sia la loro parzialità che la loro inefficacia



No, queste sanzioni, come quelle dell’Unione Europea rinnovate alla fine di maggio, sono uno strumento di pressione, diplomatico. Dietro alcune voci sincere che portano le loro opzioni politiche per la Siria, si trovano una coorte di diplomatici falliti, di professori dipendenti dalle loro sovvenzioni eterogenee e dei veri ideologi. Per loro, non è la Siria che conta, è il fallimento di Bashar Al Assad, che essi hanno descritto come un nuovo Hitler.



Non discutiamo qui la pertinenza della loro opinione. Concentriamoci sul loro metodo. A livello internazionale, i regimi sanzionatori dimostrano regolarmente sia la loro parzialità che la loro inefficacia. Se fingono di concentrarsi su segmenti, persone o aziende, in realtà stanno creando un sistema a due livelli tra coloro che hanno il capitale per adattarsi agli accordi e quelli che non possono. In una parola, il loro vero effetto è rafforzare le posizioni di pochi, impoverendo la maggior parte. Per quanto riguarda la loro istituzione, che dipende dai servizi di intelligence, in sostanza non è trasparente e soggetta a tutte le manovre.



Speriamo di dimostrare la superiorità dei nostri valori aumentando il prezzo dei farmaci? Ci auguriamo di convertire le persone ai benefici delle nostre concezioni vietando loro di ricevere beni di prima necessità? I principi non si difendono affamando dei bambini.

