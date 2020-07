Ecuadror, Correa denuncia tentativo di escludere la sua lista dalle prossime elezioni

Sharing is caring!

La nuova denuncia di Correa arriva dopo che l’ex presidente aveva già denunciato il mese scorso una cospirazione per impedire la sua partecipazione alle elezioni del febbraio 2021.

L’ex presidente dell’Ecuador, Rafael Correa, ha riferito martedì che il Consiglio elettorale nazionale (CNE) eliminerà “Fuerza Compromiso Social” dalla competizione elettorale su pressione del governo in carica.

Rafael Correa ha denunciato che il CNE ha ceduto alle pressioni del controllore generale Pablo Celi, del ministro dell’Interno, María Paula Romo e del governo per eliminare il movimento dal registro delle organizzazioni politiche autorizzate a partecipare alla competizione elettorale del 2021.

“C’è stata rubata ancora la democrazia, il CNE ha ceduto alla pressione di Celi, Romo e del Governo ed eliminerà illegalmente “Lista 5 Impegno sociale”. Mai dimenticare i loro nomi: Atamaint, Acero, Cabrera, Pita, Verdesoto”, ha scritto Correa su Twitter.

Correa presume che “Fuerza Compromiso Social” sarà esclusa dal voto, mentre questo pomeriggio avrà luogo nel Tribunale elettorale delle controversie dell’Ecuador (TCE) l’udienza del processo per l’interferenza di Celi nella funzione elettorale.

L’audizione di richiamo per il controllore Pablo Celi si terrà questo martedì alle 09:30. La Corte contenziosa elettorale deciderà se l’azione per ordinare l’eliminazione di quattro partiti politici da parte di Celi sia stato frutto di un suo eccesso potere.

Le dichiarazioni dell’ex presidente sono legate alla richiesta del controllore Pablo Celi di eliminare il suo partito politico a causa di presunte irregolarità formali.

Correa ha respinto il presunto vuoto normativo nel regolamento elettorale relativo alla registrazione dei candidati, che li costringerebbe a presentarsi personalmente per la registrazione.

“Dite ‘la verità. Non c’è scappatoia “. Disperati, stanno cercando tutti i modi per impedirmi di essere un candidato, perché sanno che saranno sconfitti. A loro non importa attaccare i diritti di tutti, specialmente quelli dei migranti e dei gruppi più vulnerabili, chiedendogli di registrarsi di persona”, ha detto lo stesso Correa sul social network.

La denuncia di Correa arriva dopo che, lo scorso mercoledì, altre organizzazioni politiche legate all’ex presidente ecuadoriano hanno annunciato la formazione di una grande coalizione chiamata “Union for Hope” (UNES) con cui sperano di partecipare alle elezioni del 2021.

In una conferenza stampa online, rappresentanti di vari fronti fedeli o legati all’ex presidente hanno firmato un manifesto con il quale hanno simbolicamente avviato il progetto politico.

L’alleanza è formata da otto organizzazioni, tra cui il Movimento per l’impegno sociale della Lista 5, la Forza rurale e produttiva, la Coalizione nazionale per la Patria e il Movimento per il Centro democratico della Lista 1.

Il 22 giugno, l’Ufficio del Controllore generale dello Stato ha emesso una dichiarazione in cui indicava che aveva predeterminato le responsabilità amministrative con licenziamento e un’ammenda per i direttori di maggioranza del CNE, per non aver ottemperato alle raccomandazioni formulate dall’organismo in relazione alla registrazione di diversi movimenti politici, compresa la forza di “impegno sociale”.

Se l’estromissione di “Fuerza Compromiso Social” dovesse materializzarsi, questa avverrebbe meno di una settimana dopo che la coalizione politica di Union for Hope (UNES), guidata da questo movimento, ha dato il via alla campagna elettorale per le elezioni previste per il 7 febbraio, 2021, in cui saranno eletti il ​​nuovo presidente, il vicepresidente e i membri dell’assemblea del paese.