L’ONU denuncia gli arresti arbitrari della Polizia negli USA con l’uso “discriminatorio” della forza contro manifestanti e giornalisti

Le Nazioni Unite (ONU) hanno denunciato la pesante tattica delle forze dell’ordine statunitensi nelle proteste anti-razziali a Portland e in altre città degli Stati Uniti, che colpiscono sia i manifestanti che i giornalisti che le coprono, rilevando, in particolare, l’uso “discriminatorio” della forza, arresti arbitrari e “altre violazioni dei loro diritti”.

“Le proteste pacifiche che hanno avuto luogo nelle città degli Stati Uniti, come Portland, devono davvero poter continuare senza che coloro che vi partecipano … rischiano di essere arbitrariamente detenuti o arrestati , essendo soggetti a uso non necessario, sproporzionato o discriminatorio della forza o altre violazioni dei loro diritti “, ha dichiarato ieri la portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Elizabeth Throssell.





In una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’agenzia, l portavoce ha anche espresso preoccupazione per le notizie di ufficiali in auto non contrassegnate che trattengono i manifestanti senza spiegazione, rilevando che questa pratica “può mettere i detenuti fuori dalla protezione. della legge e condurre a arresti arbitrari e altre violazioni dei diritti umani “.



I manifestanti soggetti a “un uso eccessivo o sproporzionato della forza” da parte delle forze dell’ordine dovrebbero avere il diritto di svolgere “indagini rapide, indipendenti, imparziali e trasparenti su eventuali accuse di violazioni dei diritti umani”, si sottolinea.



Mentre le proteste a Portland e in altre città in tutto il paese stanno aumentando, Throssell ha annunciato che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani pubblicherà una guida mercoledì prossimo su argomenti come “proteste fisiche e online, ordine pubblico e il lavoro di media”.



Tra le dozzine di città americane che sono state teatro di proteste contro l’ingiustizia razziale e la brutalità della polizia nelle ultime settimane, Portland, nell’Oregon, ha attirato molta attenzione negli ultimi tempi, tra cui quella del presidente della nazione Donald Trump, che ha inviato ufficiali federlai per aiutare la polizia locale a frenare rivolte e atti vandalici intensificati.



Il loro arrivo, tuttavia, ha ulteriormente aggravato la situazione in città, il cui centro è stato teatro di oltre 50 giorni consecutivi di rivolte e successivi scontri con la polizia. I manifestanti si oppongono alla presenza delle forze governative e chiedono il loro ritiro.



Mentre le autorità federali danno la colpa agli attivisti – quelli che chiamano “anarchici” e “terroristi” – per aver acceso le proteste; I manifestanti, che hanno persino il sostegno del sindaco di Portland Ted Wheeler , incolpano i funzionari federali della responsabilità e insistono sul fatto che dopo la loro apparizione in città, i disordini sono peggiorati ulteriormente

