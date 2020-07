Il Senato messicano ha votato ieri una risoluzione contro il blocco commerciale statunitense a Cuba

Sharing is caring!

Il Senato messicano ha votato ieri una risoluzione contro il blocco commerciale statunitense che da 60 anni cerca di soffocare il paese caraibico e la sua popolazione. La presidenza della Commissione permanente del Senato del Messico ha rilasciato una dichiarazione ieri, in cui esorta il Ministero degli affari esteri del paese a chiedere all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba. Il documento afferma:”È tempo che le nazioni aumentino le proprie voci, facendole diventare una sola e chiedano che il blocco economico di una nazione nobile e di un popolo esemplare finalmente finisca. (…) Questa Presidenza della Commissione Permanente del Congresso dell’Unione sollecita il Ministero degli Affari Esteri a (…) presentare, davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alla voce della nostra degna rappresentanza, una richiesta di revoca immediata del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America sulla Repubblica di Cuba da oltre 6 decenni”. La dichiarazione ufficiale dell’ente pubblico messicano, avvenuta per bocca della sua presidente, la senatrice Fernández del partito di sinistra Morena, indica inoltre che in tempi in cui l’umanità si trova ad affrontare la pandemia di Covid-19, è essenziale mettere da parte le differenze per rafforzare i livelli di cooperazione tra i paesi.”Oggi, più che mai, abbiamo bisogno della piena solidarietà internazionale per garantire le condizioni essenziali di igiene, cibo, salute, lavoro ed economia”, sottolinea il documento, che riflette il senso di solidarietà che il popolo cubano mostra al mondo nel mezzo della pandemia di coronavirus con l’invio di Brigate Mediche nei paesi che ne fanno richiesta. Allo stesso modo, esprime la sua gratitudine per i segni di sostegno forniti dal governo cubano nel mezzo del contesto geopolitico avverso “per preservare il suo diritto all’indipendenza e alla dignità”.

rete solidarietà rivoluzione bolivariana

https://www.telesurtv.net/news/senado-mexico-pide-levantar-bloqueo-eeuu-cuba-20200729-0055.html