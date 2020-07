Sharing is caring!

“Davvero strana questa “dittatura” venezuelana in cui il Presidente Nicolás Maduro invita gli osservatori internazionali da tutti i continenti per garantire la trasparenza in vista delle elezioni legislative previste per il 6 dicembre per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale.

Una “dittatura” in cui durante le scorse settimane si sono svolte in tutte le province giornate speciali di registrazione degli elettori, mentre il Consiglio Nazionale Elettorale ha approvato l’aumento del numero di deputati da 167 a 277 e convalidato la partecipazione di ben 87 organizzazioni politiche le quali potranno presentare candidati, di cui una ventina a livello nazionale.

“Per fortura” che in America Latina esistono le “vere democrazie”, come l’Ecuador di Moreno, dove il Consiglio Nazionale Elettorale ha ufficialmente impedito al movimento Fuerza Compromiso Social dell’ex presidente Rafael Correa di partecipare alle prossime elezione, oppure la Bolivia, dove la destra golpista di Luis Fernando Camacho e la presidenza de facto di Jeanine Áñez stanno cercando di far fuori il candidato del Movimiento per il Socialismo (MAS), Luis Arce, braccio destro di Evo Morales Ayma.

Aspetto con ansia la candidatura degli “specialisti internazionali di democrazia” di la Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa e in generale dei “democratici” media mainstream come osservatori internazionali in Venezuela.”

Nel secondo link il video con le dichiarazioni in diretta tv del presidente Maduro che invita gli osservatori internazionali ad andare in Venezuela da tutti i continenti.

