Celano (CS)-Suxo (MAS): in Bolivia, elezioni libere e trasparenti ora!

Sharing is caring!

Riceviamo e pubblichiamo

Maddalena Celano (CS), responsabile esteri di Convergenza Socialista

Nardi Suxo Iturry (MAS), ex-ambasciatrice della Bolivia in Austria, Croazia, Ungheria e Slovacchia

La popolazione della Bolivia, in questi giorni, è scesa in piazza contro un altro rinvio delle elezioni decise dal governo golpista, abusivamente in carica per 8 mesi.

Il segretario esecutivo della Bolivian Workers Central (COB), Juan Carlos Huarachi, ha recentemente annunciato l’avvio immediato di uno sciopero, a tempo indeterminato, contro il terzo rinvio delle elezioni nazionali, che era stato programmato per il 6 settembre 2020.

Lo sciopero comprende varie forme di protesta; interruzioni del lavoro, blocchi stradali e scioperi della fame.

Le proteste hanno avuto luogo in tutti i dipartimenti del Paese, nonostante il clima in cui si sono svolte sia stato intimidatorio, da parte delle forze di polizia. L’azione mistificatrice della stampa e della televisione ha occultato la forte volontà popolare che guida queste azioni di protesta, ma ha invece sviluppato un discorso carico di menzogne ​​a favore dell’azione dell’attuale governo golpista.

Il governo golpista si è dimostrato assolutamente incapace di gestire la crisi sanitaria, non avendo intrapreso alcuna azione a beneficio della popolazione, né adottato misure per risolverla. Al contrario, è chiaro che il governo golpista abbia commesso atti di corruzione e abbia dilapidato le risorse della Sanità, a proprio vantaggio.

La crisi sanitaria del coronavirus non sta dando tregua alla Bolivia. Per più di un mese, il paese andino ha registrato oltre 1.000 casi al giorno e centinaia di morti ogni giorno. Con quasi 70.000 infezioni in totale e un bilancio delle vittime che supera i 2.000. Nonostante ciò, in Bolivia, il Ministro della Sanità Pubblica è stato arrestato a causa di uno scandalo legato all’aumento dei prezzi per l’acquisto dei respiratori.

Da quando la pandemia è iniziata, più di quattro mesi fa, la scena è diventata più oscura per la nazione che è tra i 10 focolai di Covid-19 con il più alto numero di morti nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Le persone fanno lunghi pellegrinaggi negli ospedali, sia pubblici che privati, in cerca di cure, in un sistema sanitario che sta per collassare.

Secondo un rapporto dell’Institute of Forensic Investigations (IDIF), dal 1 ° aprile al 19 luglio, 3.016 corpi di persone sono stati trovati nelle strade, nei veicoli o abbandonati nelle case di tutto il paese. In questa situazione, come misura per evitare la saturazione e prevenire le fonti di contaminazione nei centri ospedalieri, i servizi sanitari dipartimentali del paese hanno pubblicato un elenco di integratori vitaminici per rafforzare il sistema immunitario e i farmaci che possono essere utilizzati come trattamento contro il coronavirus, nelle sue varie fasi. La disperazione della gente ha causato acquisti indiscriminati, che ha generato un vero problema di speculazione, occultamento e il conseguente aumento dei prezzi di questi prodotti. Il popolo boliviano è stato a lungo esasperato dalla repressione, da una crisi sanitaria mal gestita e dalle speculazioni sulle cure mediche e sulle medicine di base.

Le misure adottate dal governo, durante la quarantena, furono solo il rafforzamento delle forze armate e della polizia, che furono dispiegate su tutto il territorio e costrinsero violentemente la popolazione a conformarsi ai vari diktat sulla quarantena. Tuttavia, questa mobilitazione delle truppe ha generato contagi multipli nelle forze armate, nella polizia e nelle famiglie di entrambe le istituzioni. Non vi è stata alcuna pianificazione o sforzo, o sostegno, per il Sistema Sanitario Nazionale, che lamenta costantemente la mancanza di forniture.

Non vengono effettuati sforzi congiunti per sviluppare trattamenti efficaci, come in altri paesi. Non è stato fatto alcun tentativo di coinvolgere i governi subnazionali nella gestione dei sistemi sanitari o negli sforzi congiunti. Tutta questa inazione mostra che il governo golpista, di fatto, vuole che le persone si ammalino per continuare a gestire il potere. Per questa ragione non cerca affatto di risolvere la crisi sanitaria ma la rende, piuttosto, un pretesto per impedire al popolo di scegliere un governo legittimo, in democrazia.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CS -MAS