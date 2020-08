Valcalepio. Atto intimidatorio contro il circolo di Rifondazione Comunista

Sharing is caring!

Grave atto intimidatorio contro il circolo di Rifondazione Comunista e lo sportello sociale: danneggiata la sede di Castelli Calepio.

La sede del Circolo del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea della Valcalepio, che si trova in Via Roma 21 a Tagliuno di Castelli Calepio, è stata oggetto nei giorni scorsi di un atto vandalico.

Ignoti hanno praticato 2 fori nella vetrata che si affaccia su via Roma, la via principale di Tagliuno.

Fori precisi, a prima vista causati da un’arma da fuoco. Non avendo trovato all’interno tracce di proiettili riteniamo che i fori siano stati eseguiti, con un utensile, allo scopo di simulare l’effetto di 2 spari. L’operazione deve aver richiesto abilità e tempo di esecuzione, cosa strana su una via principale, molto battuta ed in pieno centro abitato.

Non può pertanto trattarsi di una semplice bravata estemporanea come il lancio di un sasso.

E’ certamente un’azione mirata e premeditata ad evidente scopo intimidatorio, a sfondo politico, nei confronti del nostro partito e dei suoi militanti che negli ultimi tempi sono particolarmente presi di mira con atti simili in diverse parti d’Italia.

Abbiamo denunciato il fatto alla locale caserma dei carabinieri di Grumello del Monte ed alla polizia locale di Castelli Calepio, auspicando che i responsabili siano presto individuati.

Oggi lo denunciamo pubblicamente esprimendo forte preoccupazione ma assicurando allo stesso tempo che non ci lasceremo intimidire. I nostri militanti continueranno ad essere vicino alle famiglie piu’colpite dalla crisi. Il nostro circolo, sede da anni anche dello Sportello Sociale Valcalepio, resta punto di riferimento per tutti coloro che rivendicano il diritto alla casa, alla residenza, all’ assistenza sanitaria, ad un reddito dignitoso, alla scuola per i propri figli.

Continuiamo il nostro impegno di lotta per la giustizia sociale contro le estreme disuguaglianze che il capitalismo liberista mette in atto, per l’ unita’ nella lotta contro i tentativi di dividere e mettere gli uni contro gli altri ultimi e penultimi della societa’.

Partito rifondazione comunista Valcalepio