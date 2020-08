VOX SOSTIENE L’ EX PRESIDENTE URIBE.

Sharing is caring!

Álvaro Uribe e Santiago Abascal presidente di VOX.



Francesco Cecchini



La Corte Suprema di Giustizia della Colombia ha ordinato gli arresti domiciliari per l ex presidente, e attualmente senatore, Álvaro Uribe, nellambito di unindagine per presunte frodi procedurali, corruzione e manipolazione di testimoni. In questo processo, Álvaro Uribe è anche accusato di legami con squadre paramilitari di estrema destra. Questa è la prima volta nella storia recente della Colombia che la corte ordina la privazione della libertà di un ex presidente. I testimoni, sia dellaccusa che della difesa, sono per lo più exparamilitari in prigione, alcuni dei quali hanno affermato di aver ricevuto denaro o promesse di aiuto in cambio di dichiarazioni a favore di Uribe.

Uribe, mentore dellattuale presidente, Iván Duque, e il deputato Álvaro Hernán Prada sono accusati di corruzione e frode, reati per i quali la legge colombiana prevede la reclusione fino a 12 anni.

Non sono gli unici crimini di cui Uribe è responsabile. Vi sono stati i falsos positvos, che sono consistiti in Colombia nellassassinare, a opera dell’ esercito, persone innocenti e farle passare per guerriglieri delle FARC-EP o dellELN, per ottenere riconoscimenti e premi dai superiori e ricompense dal governo nazionale. I falsos positivos sono per lo più avvenuti durante i due governi di Uribe, dal 7 agosto 2002 al 7 agosto 2010. Manuel Santos è stato Ministro della Difesa nell’ ultimo governo Uribe. Indagini svolte negli ultimi anni hanno messo in chiara evidenza la responsabilità diretta di alte sfere dell’ esercito e quelle politiche del governo, quindi di Uribe e Santos.

Questo processo, che non sarà breve può portare a causa delle prove finora conosciute in carcere Uribe.

In Colombia comunque, cè una forte mobiliazione della destra, che è forte ed è al governo, a favore di Uribe.

In Europa, si sta mobilitando anche l’ estrema destra spagnola, Vox, a favore di Álvaro Uribe

VOX ha chiesto al governo spagnolodi promuovere una dichiarazione a sostegno dell’ex presidente colombiano Uribe dopo i suoi arresti domiciliari

Il gruppo parlamentare VOX ha perfino presentato una proposta di legge relativa al processo di detenzione domiciliare dell’ex presidente colombiano Álvaro Uribe, in modo che il Congresso dei Deputati esorta il governo a promuovere una dichiarazione ufficiale che evidenzi il sostegno dell’UE per il indipendenza della magistratura come pilastro democratico fondamentale e rispetto dei diritti umani.

Il presidente di VOX, Santiago Abascal, ha inviato un messaggio di sostegno all’ex presidente Uribe. In questi tempi difficili voglio esprimere il mio sostegno all’ ex presidente Álvaro Uribe. La sua politica di sicurezza democratica e lo sviluppo del Plan Colombia di Andrés Pastrana sono un esempio di come si possa sconfiggere il narco-terrorismo . Santiago Abascal dimentica che Uribe è stato ed è il nemico numero uno della pace in Colombia, che sta sabotando con tutti i mezzi.

Va ricordato anche che Santiago Abascal è amico e alleato politico di Matteo Salvini. Ciò va fatto, innanzitutto, in vista delle prossime elezioni regionali alla quale la Lega di Matteo Salvini partecipa.

Matteo Salvini e Santiago Abascal