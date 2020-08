Covid-19 Cuba potrebbe essere un centro di produzione del vaccino russo

Sharing is caring!

La notizia è passata sotto silenzio sui grandi media, già contrariati per aver dovuto annunciare a qualche miliardo di telespettatori, tra molti “se” e molti “ma”, che un paese “nemico” ha registrato il primo vaccino anti Covid-19.

La seconda notizia è che Cuba potrebbe essere un centro di produzione dello Sputnik-V, il vaccino di produzione russa, come hanno annunciato fonti del settore ufficiali russe.

La Russia infatti coordinerebbe anche con Cuba la produzione del suo vaccino a partire dal prossimo novembre, come comunicato dal capo del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RFPI), Kirill Dmitriev.

“Cuba ha eccellenti capacità di produrre medicinali, e in particolare vaccini con personale altamente qualificato. Stiamo discutendo del lancio della produzione con diverse aziende cubane, crediamo che Cuba possa diventare uno dei centri chiave per la produzione di vaccini. Se lavoriamo bene con il governo cubano e le aziende potremmo coordinarci con il governo di quel paese per avviare la produzione del vaccino, anche nel prossimo mese di novembre”, ha dichiarato Dmitriev.

In questo modo il funzionario ha risposto ad una domanda di Prensa Latina sulla possibilità per l’America Latina, e nello specifico per Cuba, di accedere al vaccino russo contro il Covid-19, la cui registrazione ufficiale è stata annunciata dal presidente Vladimir Putin.

In una videoconferenza con vari media, Dmitriev ha elogiato la preparazione scientifica di Cuba e il suo lavoro nella lotta contro la pandemia, dopo che nei mesi scorsi aveva già annunciato che il fondo avrebbe potuto cooperare con l’isola per produrre insieme medicinali contro quella malattia.

Alla domanda se il vaccino russo fosse sicuro, il direttore generale della RFPI ha affermato che questa preparazione era già stata applicata su di lui e che solo il primo giorno ha avvertito una leggera febbre di 38 gradi, che può essere alleviata con il paracetamolo, ma senza ulteriori complicazioni o effetto secondario.

“Il vaccino è stato iniettato anche a mio padre di 74 anni e a mia madre”, ha detto il funzionario, che ha sottolineato che la Russia sarebbe aperta a condividere la suddetta preparazione con altri paesi, ma sempre su base volontaria.

Per quanto riguarda la vaccinazione nella nazione eurasiatica, ha sottolineato che sarebbe volontaria per medici e insegnanti e si svolgerà già a partire da agosto e dal prossimo settembre.

Dmitriev ha respinto le accuse di presunto spionaggio russo per ottenere il vaccino. “Qualcuno potrà pensare che l’abbiamo copiato da qualche extraterrestre”, ha commentato ironicamente riferendosi a versioni occidentali di un presunto furto di dati.

Il vaccino è stato consegnato per le analisi al Ministero della Salute, ente definito da Dmitriev piuttosto conservatore, il quale ha ritenuto corrette le verifiche per la certificazione di questo preparato.

Per quanto riguarda la possibilità che l’Organizzazione Mondiale della Sanità registri il vaccino russo, ha riferito di aver inviato i documenti pertinenti a tale entità.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=388609&SEO=vacuna-rusa-contra-covid-19-podria-ser-producida-en-cuba