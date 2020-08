La memoria selettiva dell’Europa che ignora l’anniversario delle pulizia etnica dei croati ai danni dei serbi

Sharing is caring!

L’Europa ha preferito non ricordare il 25° anniversario di uno dei capitoli più neri della sua storia: la pulizia etnica che il governo croato intraprese per eliminare la minoranza serba dal proprio territorio

l’AntiDiplomatico ha bisogno del tuo aiuto. Una tua piccola donazione può essere vitale per la nostra battaglia di informazione.Dona 1€ Dona 5€ Dona 15€ ImportoDiLuis Rivas





L’ Operazione Tempest, Oluja nella loro lingua, è per il nazionalista croato una delle pietre miliari della sua storia e, ovviamente, del suo processo di indipendenza. Ma l’azione armata avvenuta dal 4 al 7 agosto 1995 contro la popolazione serba della provincia della Krajina sarà ricordata al di fuori di quel territorio come uno degli episodi di pulizia etnica più selvaggi della storia europea.

Dopo la dichiarazione di indipendenza croata nel 1991, la minoranza serba ha cercato di organizzarsi e di difendersi da ciò che inevitabilmente stava arrivando. La Krajina era una provincia dell’ex repubblica croata di Jugoslavia abitata dalla maggioranza dei serbi. Da secoli, i serbi della Krajina ( Confine ) difesero l’impero austro – ungarico dalle invasioni ottomane.



La nuova configurazione dell’Europa centrale e orientale, dopo lo smembramento della Jugoslavia , ne fece una minoranza residua e nemica di un nazionalismo croato incoraggiato dopo l’appoggio ricevuto dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Vaticano.



L’operazione militare è stata accompagnata da azioni di saccheggio, distruzione di case, torture e uccisioni di massa fino a quando l’impronta storica dei serbi della Krajina è stataalal fine cancellata .



L’occidente chiude gli occhi



Le immagini dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di donne, anziani e bambini hanno sorpreso giornalisti e telespettatori europei pronti a considerare i serbi come i cattivi nelle nuove guerre balcaniche. Per questo né allora né adesso la stampa occidentale ha prestato molta attenzione al dramma; È stato difficile per loro accettare che i croati cattolici e filo-occidentali fossero in grado di commettere crimini di guerra che ricordavano i periodi più bui della storia del continente.



L’ Oluja contava sulla preziosa collaborazione della NATO. In quattro giorni, più di 220.000 persone sono state sfollate cercando rifugio nella Repubblica Serba, un Paese che, a causa delle difficoltà subite durante la guerra, non è stato molto generoso con i suoi fratelli in Krajina.

Quando si tratta di morti, la cifra si ferma a 1867 persone, ma le migliaia di scomparsi e malamente sepolti in fosse comuni rendono quel numero ridicolo.



Lo strano perdono del Tribunale dell’Aja



La guerra per il recupero del territorio della Krajina ha cercato di giustificare la barbarie; L’allora presidente croato, Franjo Tudjman, ex membro della nomenclatura jugoslava e travestito indipendentista, divenne un eroe nazionale perdonato nei suoi eccessi dai leader occidentali.

Le esazioni dell’esercito croato rimasero impunite anni dopo. I principali capi militari dell’operazione Tempest, Ante Gotovina e Mladen Markac, accusati dai procuratori della Corte dell’Aia di “azioni criminali”, sono stati assolti davanti allo stupore delle vittime serbe e persino del giudice Carla del Ponte, Ex membro del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY).

Così., la cattiva coscienza e l’ipocrisia dei paesi europei che hanno chiuso gli occhi di fronte alle atrocità croate dell’estate del 95 ha portato anno dopo anno all’assenza dei loro rappresentanti alle celebrazioni ufficiali.



Riconciliazione?



In occasione del 25 ° anniversario, tuttavia, per la prima volta un membro della minoranza serba croata ha partecipato alla cerimonia ufficiale di commemorazione. Boris Milosevic , che ricopre la carica di Vice Ministro degli Affari sociali e dei diritti umani nel governo croato, ha dichiarato che la sua partecipazione agli eventi “non è stata facile, tenendo conto della sua tragedia personale [sua nonna è stata uccisa dai croati] e quella di tutte le vittime e rifugiati “. Milosevic, ampiamente criticato a Belgrado, ritiene che 25 anni dopo, l’ odio e la guerra debbano essere lasciati alle spalle .

Da parte sua, il presidente serbo Alexander Vucic ha dichiarato di non poter sostenere la presenza dei serbi alle cerimonie di Oluja , ma “non li accuserò di tradimento e cercherò di capire la loro decisione”. Vucic sa che il comportamento di Belgrado con i profughi della Krajina di 25 anni fa non è stato esemplare.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_memoria_selettiva_delleuropa_che_ignora_lanniversario_delle_pulizia_etnica_dei_croati_ai_danni_dei_serbi/82_36754/