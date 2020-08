VI RICORDATE EMBRACO?

Sharing is caring!



Vi ricordate il grande successo dell’accordo EMBRACO di Calenda e Gentiloni, siglato proprio il giorno prima delle elezioni del 2018? Era un accordo bidone e noi lo denunciammo subito. Purtroppo avevamo così ragione che tutti i lavoratori sono finiti in mezzo alla strada con la promessa falsa e bugiarda di una reindustrializzazione che non c’è mai stata. Ora governo e le scandalose FIM FIOM UILM danno un’altra fregatura ai lavoratori, un po’ di CIG in cambio di altre promesse false e bugiarde e era disoccupazione.

AVVISO a tutti i lavoratori delle aziende in crisi: non fatevi imbrogliare come all’EMBRACO da governo padroni e sindacati complici.

Qui la denuncia del sito dei lavoratori Ex Embraco stanchi di imbrogli.

Giorgio Cremaschi PaP