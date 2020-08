La compagnia da crociera (UK) soccorsa da Cuba, viola il blocco USA e farà de L’Avana un porto base

Sharing is caring!

“Il vostro appoggio non sarà dimenticato. Dal profondo del mio cuore, grazie”. È stato di parola il direttore amministrativo Peter Deer, la compagnia di crociere Fred Olsen Cruise Lines, con sede nel Regno Unito, ha annunciato che per la stagione 2021-2022 nei Caraibi L’Avana sarà la sua base di imbarco e sbarco nell’area. Secondo la compagnia, utilizzare la capitale cubana come nuovo porto base consentirà loro di mostrare ai propri clienti i Caraibi in tutta la loro storia e bellezza. “Significa anche che possiamo offrire escursioni all’Avana e dintorni, in modo che i nostri ospiti abbiano il tempo di godersi una città così vivace, con partenze dal porto di notte o pernottamenti quando possibile”, ha affermato il comunicato. Aggiungendo che “L’Avana ha sempre regalato grandi soddisfazioni e ricevuto buoni giudizi in termini di accoglienza dei clienti, quindi è bello offrire loro maggiori opportunità per conoscerla”. Vale la pena ricordare che il 18 marzo, allo scoppio della pandemia, Cuba si offrì come punto di evacuazione verso il Regno Unito per 682 passeggeri e 381 membri dell’equipaggio, alcuni dei quali contagiati, della nave da crociera britannica MS Braemar, della medesima compagnia Fred Olsen Cruise Lines.Il capitano, dopo aver ricevuto il rifiuto ad attraccare da tutti i porti della regione a cui aveva fatto richiesta, a causa di persone a bordo malate di Covid-19, chiese alle autorità cubane il permesso di essere soccorso e, dopo aver avuto risposta affermativa, fu accolto nel porto di Mariel. In quei giorni, la linea di crociera ringraziò ufficialmente le autorità dell’isola, il porto di Mariel e il popolo di Cuba, unici ad aver consentito l’attracco e l’assistenza al rimpatrio dei passeggeri nel Regno Unito e il suo direttore amministrativo, Peter Deer, dichiarò: “Il vostro appoggio non sarà dimenticato. Dal profondo del mio cuore, grazie”. La Fred Olsen Cruise Lines sta rilanciando i suoi itinerari caraibici per il prossimo anno per offrire due tipi di esperienze di vacanza: una per gli ospiti che desiderano godere del mare e “ricaricare le batterie” con un po’ di sole durante i mesi invernali, e un’altra per coloro che desiderano immergersi nella storia e nella cultura dell’isola che visitano.Ricordiamo che gli Stati Uniti sanzionano economicamente tutte le navi che attraccano a Cuba, sia turistiche che commerciali, attraverso la legge Helms-Burton al fine di provocare crisi economica per la popolazione dell’isola.

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

http://www.granma.cu/cuba/2020-08-16/la-habana-sera-puerto-base-en-el-caribe-de-compania-britanica-de-cruceros