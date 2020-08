Sharing is caring!

Sulla complessa situazione in Bielorussia segnalo intervista di Jacobin a due compagni. La traduzione automatica è raffazzonata ma si capisce il senso. Solidarietà ai compagni del partito “Un mondo giusto” arrestati.

Maurizio Acerbo Prc-Se



BIELORUSSIA

POLITICA DI PARTITO POLIZIA E REPRESSIONE

In Bielorussia, la sinistra sta combattendo per porre le richieste sociali al centro delle proteste

UN’INTERVISTA CON

KSENIA KUNITSKAYA VITALY SHKURIN

Le proteste in Bielorussia sono state ampiamente dipinte come una “rivoluzione colorata” filo-occidentale o “Minsk Maidan”, ignorando le ragioni più profonde del malcontento popolare nei confronti del presidente Alexander Lukashenko. Jacobin ha parlato con la sinistra in Bielorussia delle forze che stanno dietro le proteste e delle prospettive del lavoro organizzato che afferma la propria agenda.

Una veduta aerea di manifestanti durante una manifestazione il 16 agosto 2020 a Minsk, Bielorussia. Getty Images

INTERVISTA DI

Volodymyr Artiukh

Si dice spesso che la brutalità della polizia a Minsk sia senza eguali in Europa: qualcosa che i manifestanti francesi del gilet jaunes negherebbero sicuramente. Eppure qualcosa sta decisamente cambiando in Bielorussia, dopo un sostegno popolare senza precedenti ai candidati dell’opposizione sfidato il governo di ventisei anni del presidente Alexander Lukashenko. Quando le autorità hanno affermato di aver ottenuto l’80% dei voti nelle elezioni del 9 agosto – e la folla è scesa in piazza per protestare – lo stato ha scatenato il terrore della polizia contro di loro.

Le manifestazioni di piazza furono inizialmente dominate dai giovani urbani. Eppure, come ho mostrato in un recente articolo , la protesta negli ultimi giorni ha cambiato forma, espandendosi in un più ampio movimento operaio che coinvolge mobilitazioni diffuse sul posto di lavoro . Le azioni che hanno interessato la maggior parte dei più grandi siti industriali del paese hanno visto migliaia di lavoratori riunirsi, discutere le loro richieste e minacciare una chiusura generale .

Quindi, si dice che tutto in Bielorussia sia “senza precedenti”. Eppure si possono, in effetti, trovare precedenti, in Solidarnosc in Polonia o negli scioperi dei minatori nella tarda Unione Sovietica – esempi di militanza operaia alleata a movimenti di protesta più ampi che inconsapevolmente hanno aperto la strada a trasformazioni neoliberiste. La tragica storia del lavoro nello spazio post-sovietico richiede quindi un approccio attento e fondato sui recenti eventi in Bielorussia.

Per fare luce sulle contraddizioni della società bielorussa e sulla condizione della sua classe operaia, ho intervistato due rappresentanti della sinistra bielorussa, che hanno chiesto di non rivelare la loro identità. “Ksenia Kunitskaya” è un membro della rivista online Poligraf , e “Vitaly Shkurin” è un autore bielorusso di Septembe r , una piattaforma mediatica di sinistra che copre lo spazio post-sovietico. Entrambi hanno legami con circoli di attivisti e sono ben posizionati per valutare la situazione dal punto di vista della classe operaia.

VA

Sembra che né gli analisti né le autorità bielorusse si aspettassero disordini di questa portata intorno alle elezioni del 9 agosto. Cosa ha scatenato la mobilitazione pre-elettorale e le successive proteste? In quale congiuntura politica più ampia dovremmo vederli?

KK

Il primo motivo è la stanchezza che da tempo si è accumulata tra gran parte della popolazione a causa del governo di Lukashenko del quarto di secolo. Il suo approccio è evidente nel suo stile di comunicazione brusco sia con gli avversari che con i suoi subordinati, spesso somigliante a una maleducazione casuale. Ciò è aggravato dall’indifferenza mostrata dai funzionari locali, che non seguono l’umore della gente ma lo stato d’animo del leader. Queste qualità si sono manifestate chiaramente durante la cattiva gestione da parte del governo dell’epidemia di COVID-19, che ha irritato enormemente la popolazione.

Inoltre, il governo ha costantemente smantellato il modello di stato sociale e i suoi obblighi sociali nei confronti dei suoi cittadini. Ciò era evidente con l’introduzione nel 2004 dei contratti individuali con i lavoratori invece dei contratti collettivi; la “tassa sulla disoccupazione” 2017; e l’esclusione del servizio militare, del congedo di maternità e degli studi universitari o universitari dagli anni che contano ai fini della pensione. Anche la politica monetaria restrittiva degli ultimi cinque anni ha portato a un congelamento dei salari, mentre i prezzi hanno continuato a salire.

VS

Gli ultimi dieci anni hanno visto una depoliticizzazione dei bielorussi. Dopo le fallite proteste post-elettorali del 2010 e la successiva “rivoluzione delle mani” [quando le persone applaudirono in strada per manifestare il loro dissenso, temendo di essere arrestate se avessero organizzato proteste], molti membri di partiti e movimenti hanno subito la repressione statale.

Nel 2017, dopo che il governo ha introdotto la cosiddetta tassa sulla disoccupazione, la Bielorussia ha visto proteste non solo a Minsk, ma anche nelle piccole città di provincia , per la prima volta in sei anni. Questa tassa è stata poi rinviata. Ma sembrava che dopo la sconfitta dei partiti e dei movimenti di opposizione, la nuova opposizione a Lukashenko fosse apparsa solo nella vaga forma di “bielorussi”.

Poiché una quota sostanziale dell’economia bielorussa è ancora di proprietà statale, la “gente comune” – i soliti elettori di Lukashenko – è composta da lavoratori di fabbriche di proprietà statale, insegnanti di scuola o medici. Negli ultimi anni, il settore pubblico è stato affamato di denaro, il che ha portato a un calo dei salari, alla contrazione della forza lavoro, alle vacanze forzate non pagate e all’aumento dell’età pensionabile. Ovviamente, questo ha politicizzato la “gente comune”, ma sfortunatamente non è emersa un’agenda forte e positiva.

KK

Inoltre, le autorità hanno prestato poca attenzione alla loro immagine positiva agli occhi della popolazione. La nostra propaganda statale è molto debole e spesso sembra ridicola: “Non abbiamo mai vissuto così bene come ora”, affermano. I loro avversari, tuttavia, hanno creato un sistema efficace di media elettronici professionali, moderni. Attraverso questo, evidenziano le carenze dello stato e conducono propaganda a favore delle riforme neoliberiste e di una politica della memoria nazionalista. Ciò ha permesso all’opposizione liberal-nazionalista di mobilitare i sostenitori prima delle elezioni, di cogliere le autorità in numerosi casi di brogli elettorali e di portare la gente in piazza.

Inoltre, le dure azioni della polizia – l’uso di granate assordanti, idranti e gas lacrimogeni, torture dei detenuti – hanno suscitato indignazione non solo tra i sostenitori dell’opposizione, ma hanno anche scioccato coloro che prima non erano interessati alla politica.

VA

Che tipo di bielorussi hanno avuto la tendenza a sostenere Lukashenko – e questo sostegno ora sta venendo meno? Questo ha a che fare con l’indebolimento del compromesso tra “nessun diritto politico, ma pur sempre diritti di welfare”?

KK

Dopo la prima vittoria elettorale di Lukashenko nel 1994, il suo sostegno è stato molto ampio, comprendendo sostenitori di un’alleanza con la Russia e la rinascita dell’URSS, oppositori di dure riforme di mercato e madrelingua russi insoddisfatti della politica di “bielorussia”. I residenti del villaggio lo percepivano come “il loro ragazzo”. Negli anni 2000, ha attirato sostenitori con una politica di crescita salariale costante, promettendo di portare lo stipendio medio a $ 500 e persino $ 1.000 al mese.

Una serie di crisi economiche hanno impedito la realizzazione di questo sogno. L’unione con la Russia soffre anche a causa delle contraddizioni tra le élite russe e bielorusse. E le campagne per aumentare i salari sono state sostituite da una politica monetaria restrittiva, nello spirito delle raccomandazioni del FMI.

La sociologia indipendente nella Bielorussia moderna è praticamente vietata ei sociologi associati allo stato non pubblicano dati, quindi è difficile giudicare le valutazioni reali del presidente. Ovviamente, è meno che negli anni ’90 e 2000 e le dure azioni della polizia chiaramente non hanno aumentato la sua popolarità. Allo stesso tempo, l’opinione popolare tra l’opposizione secondo cui la valutazione di Lukashenko è solo del 3% è molto probabilmente un mito.

VS

Penso che il modello economico di Lukashenko basato sulla riesportazione del petrolio russo si sia esaurito, poiché la Russia ha aumentato il prezzo del petrolio per la Bielorussia e i prezzi globali sono precipitati. Ovviamente, Lukashenko non può sostenere l’attuale livello di welfare per la popolazione, quindi per lui il neoliberismo sembra essere l’unica via d’uscita.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che una quota elevata di occupazione nel settore pubblico significa che i luoghi di lavoro sono anche luoghi di controllo politico. Poiché il tasso di disoccupazione non ufficiale in Bielorussia è piuttosto alto (circa il 10%) e le indennità di disoccupazione sono di circa $ 10 al mese, essere disoccupati non è molto confortevole. I dipendenti del settore pubblico devono partecipare regolarmente ad altre attività per salvare i loro posti di lavoro: lavorare il sabato, votare alle elezioni anticipate (dove si verificano principalmente falsificazioni) e persino partecipare alle elezioni come membri di comitati elettorali e falsificare i risultati. L’occupazione nel settore pubblico si basa su contratti a tempo determinato che impediscono a un dipendente di andarsene facilmente, ma consentono a un datore di lavoro di sbarazzarsi del lavoratore a suo piacimento. Ovviamente, a un certo punto, molti dipendenti del settore pubblico si sono resi conto che non c’è via d’uscita,

Allo stesso tempo, possiamo identificare nuovi strati che supportano Lukashenko: i suoi servi nella sfera dell’ideologia e del potere. Con il primo, intendo una nuova generazione di “esperti pubblici” filo-governativi impiegati in varie istituzioni statali (dalle università alle dubbie “organizzazioni pubbliche”). Sono ospiti abituali di media statali, indipendenti e stranieri, dove promuovono lo stato bielorusso. A differenza della vecchia istituzione di noiosi impiegati in stile sovietico, queste persone sono brillanti nei loro discorsi e nel loro aspetto. Anche il vecchio sistema ufficiale in stile sovietico sostiene fortemente Lukashenko, poiché al di fuori del suo sistema sono inutili.

La polizia e i servizi segreti sono il secondo strato di sostenitori di Lukashenko. Hanno speciali benefici per il benessere che includono sussidi per l’acquisto di alloggi, pensionamento anticipato, assistenza sanitaria in cliniche speciali, vacanze in sanatori, ecc. Il numero di polizia in Bielorussia non è noto pubblicamente, ma il ministro degli interni ha detto nel 2016 che ci sono 405 agenti di polizia ogni 100.000 cittadini e, secondo una stima delle Nazioni Unite del 2013, questo numero è di 1.442 ogni 100.000. Questo lavoro è anche un fattore significativo per la mobilità sociale: le persone dei piccoli centri senza occupazione possono trasferirsi nelle città più grandi per lavorare come polizia. In cambio, devono obbedire ciecamente agli ordini: possiamo vedere l’esito nei primi giorni delle proteste, quando granate assordanti e gas lacrimogeni sono stati usati contro gruppi di manifestanti relativamente piccoli e disarmati.

VA

Come descriveresti la costituzione sociale dei manifestanti, il loro profilo sociale e di classe, le ideologie e le lamentele?

KK

Primo, c’è l’opposizione tradizionale degli anni ’90: nazionalisti, liberali e l’intellighenzia li simpatizza. In secondo luogo, ci sono giovani urbani, uomini d’affari e specialisti IT come quelli che si definiscono progressisti, occidentali e antisovietici. Durante la campagna elettorale, il quartier generale dell’opposizione è riuscito a mobilitare una popolazione leggermente più ampia, almeno dalle grandi città. La politicizzazione nella società durante i giorni pre-elettorali era estremamente alta. Molti cittadini scontenti sono stati coinvolti attivamente come osservatori elettorali.

Ora, settori più ampi della società si stanno unendo, scioccati dalla violenza della polizia senza precedenti e indignati dalla frode elettorale. Alcuni di loro erano insoddisfatti della loro situazione economica, ma avevano sostenuto passivamente Lukashenko come il “male minore” rispetto all’opposizione di destra. I liberali nazionali coinvolti nel processo elettorale non hanno parlato apertamente del loro programma, ma solo di elezioni eque e successivamente di ridurre la violenza della polizia come fine a se stessa.

VS

Nonostante la convinzione di molti comunisti ortodossi che questa sia una “rivoluzione dei programmatori hipster”, molti giovani manifestanti sono operai, tassisti e studenti. Non credo che si possa attribuire alcuna ideologia specifica a questo movimento spontaneo. I manifestanti portano bandiere ufficiali bielorusse [verde e rosso] così come le vecchie bandiere [bandiere bianche-rosse-bianche che servirono come simboli nazionali nel 1991–1994]. Poiché questi ultimi dominano, alcuni sostengono che le proteste siano nazionaliste. Ma come ho detto, i leader dell’opposizione nazionalista tradizionale sono in prigione e non ci sono stati conflitti sui simboli tra i manifestanti. Quando i manifestanti hanno iniziato a usare la violenza contro la polizia, possiamo sospettare che fossero coinvolti i tifosi di calcio organizzati, ma sono ancora piccoli gruppi.

VA

Come paragoneresti queste proteste ad altre mobilitazioni in Bielorussia e nella regione?

VS

Tutte le proteste prima del 2010 avevano una forte politica nazionalista, ma già la “rivoluzione delle mani” del 2011 non aveva un programma del genere. Dopo il Maidan ucraino nel 2014, il nazionalismo è tornato in auge tra i manifestanti: è stato mercificato come un marchio di bielorussi nuovi, di successo e più “europei”. Le proteste in corso sono ancora più lontane dal nazionalismo e ricordano piuttosto le proteste del 2017, quando grandi folle in tutta la Bielorussia hanno protestato contro la tassa sulla disoccupazione.

Le proteste di quest’anno hanno due peculiarità: mancano di un’agenda politica e sociale a parte la contestazione dei risultati delle elezioni e sono sparse per la Bielorussia. Prima del 2017, quasi tutte le grandi manifestazioni si sono svolte a Minsk e hanno seguito lo stesso scenario: grande processione attraverso il centro della città, raduno in una grande piazza e il successivo pestaggio della polizia. Ad eccezione del 2006, quando c’era un campo tendato nella piazza principale, sono durati un giorno. Ma queste proteste durano già da quattro giorni in diverse città e paesi, non solo a Minsk. Anche nella capitale, i manifestanti non occupano un posto, soprattutto perché il centro della città è sotto il controllo della polizia fin dalle prime ore della sera. Durante la sera e la notte, le proteste possono avvenire in diversi quartieri; manifestanti scappano dalla polizia e tornano dopo la ritirata della polizia.

KK

Cosa ancora più significativa, la portata della violenza è diventata tale da non essere più percepita come un’immagine astratta nelle notizie. Un numero enorme di persone lo ha visto e sperimentato personalmente o ha subito vittime tra amici e parenti. L’opposizione non propone formalmente nulla che possa portare a un conflitto di interessi di classi e gruppi sociali diversi, solo nuove elezioni: questo è diventato un ulteriore fattore di mobilitazione.

VS

La maggior parte della violenza viene dalla polizia: mai prima d’ora in Bielorussia sono state usate granate flash, gas lacrimogeni e proiettili di gomma su tale scala. Penso che lo stato volesse intimidire i manifestanti, ma questo ha avuto l’effetto opposto di prolungare i disordini. Inoltre, l’entità della violenza è chiara dalla quantità di persone detenute: mai prima d’ora abbiamo avuto tremila persone in prigione in una notte.

Infine, il quarto giorno dopo le elezioni, abbiamo assistito a una nuova dimensione dell’attività di protesta: dichiarazioni dei collettivi di lavoro di tutto il paese su possibili scioperi. Sfortunatamente, queste dichiarazioni per lo più non includono alcuna richiesta sociale, solo le richieste di fermare la violenza della polizia, rilasciare tutti i detenuti e tenere nuove elezioni. Ad ogni modo, non c’è stata alcuna attività di sciopero (legale) in Bielorussia dal 1991.

Inoltre, Internet come mezzo di comunicazione efficiente è stato utilizzato per la prima volta, anche se durante i primi tre giorni di proteste, il traffico Internet straniero è stato interrotto e la maggior parte delle persone ha utilizzato VPN e server proxy. Pertanto, per analogia con le “rivoluzioni di Twitter” durante la primavera araba del 2011, le proteste in Bielorussia possono essere definite una “rivoluzione di Telegram”. Telegram Messenger è stato fondato da Pavel Durov dopo la sua emigrazione dalla Russia ed è diventato popolare tra gli utenti post-sovietici per acquistare droghe (in pratica somigliava all’accesso a una rete oscura, solo senza che fossero necessarie abilità tecniche da parte dell’utente). Nel 2018, un giovane emigrante dalla Bielorussia in Polonia ha avviato il canale Telegram “Nexta” (“нехта”, che significa “qualcuno” in bielorusso), e ha guadagnato popolarità tra i bielorussi a causa dei post “interni” sulle autorità bielorusse.

Ovviamente, un ragazzo non può organizzare una rete di addetti ai lavori, e ci sono sospetti che vari giornalisti e specialisti dei media emigrati durante gli anni del governo di Lukashenko lavorino per questo. Nexta e una rete di canali Telegram affiliati hanno condiviso foto e video da diversi punti durante le proteste. Prima della prima notte di protesta, hanno pubblicato “istruzioni su come protestare con attenzione”, ma senza cose radicali come le ricette per le molotov. Inoltre, Nexta ha fornito scenari di proteste che la gente ha seguito principalmente. Se, la prima notte, questo scenario era un posto a Minsk e grandi piazze nelle piccole città, nelle due notti successive lo scenario implicava il movimento di piccoli gruppi nei distretti dormienti di Minsk e nelle grandi strade nelle piccole città. A volte Nexta era davvero provocatorio: “Solo un’ultima spinta, mostriamo alla polizia la nostra solidarietà “,” [Città X] chiede aiuto, la polizia sta picchiando le nostre donne “. Dopo che Internet ha iniziato a funzionare, i canali di Telegram hanno perso parte della loro influenza. Le proteste sono iniziate per lo più alla luce del giorno e hanno avuto un carattere eccezionalmente pacifico, per lo più sotto forma di “catene di solidarietà”: file di persone, per lo più donne, che tengono fiori lungo le strade principali.

Non vedo somiglianze tra queste proteste in Bielorussia e le precedenti proteste nell’Europa orientale. Alcuni cercano di trovare somiglianze con Euromaidan a Kiev nel 2014, ma questo è uno strumento puramente ideologico per giustificare Lukashenko e dimostrare che non è possibile alcuna alternativa. A differenza di Euromaidan, le proteste bielorusse non hanno grandi gruppi di estrema destra che guidano e usano la violenza. Abbiamo un paio di gang ultras, ma dopo Euromaidan la maggior parte di loro è stata repressa dalla polizia. In Bielorussia non c’è conflitto linguistico e ideologico, come in Ucraina. Infine, a differenza di Euromaidan, le proteste bielorusse non hanno leader: i tradizionali esponenti dell’opposizione sono in carcere e la candidata alla presidenza Sviatlana Tikhanovskaya è in Lituania. Sono assolutamente sicuro che non possa portare alla guerra come nel Donbass: non c’è conflitto ideologico tra Occidente ed Oriente,

VA

Come descriveresti l’attuale situazione della sinistra bielorussa?

KK

Il movimento di sinistra è in crisi da molto tempo, perché lo stesso Lukashenko ha usato slogan quasi socialisti per salire al potere. Quando gli esponenti di destra lo chiamano “sovietico” e “comunista”, non sembra preoccuparsene. I monumenti sovietici, i nomi delle strade e le festività sono stati conservati integralmente in Bielorussia. Quindi, in qualche modo è stato “deciso” che fosse un “di sinistra”. Inoltre, sotto una dittatura, solo le forze politiche e i media non statali possono sopravvivere alimentati dall’estero. È noto che ingenti fondi americani ed europei donano denaro ai non comunisti.

Di conseguenza, non abbiamo grandi organi di stampa e partiti di sinistra in grado di sostenere almeno una parte della leadership. In queste condizioni, abbiamo due partiti “comunisti”. Il primo si chiama Partito Comunista di Bielorussia e sostiene il regime (comprese le sue più odiose misure antisociali); l’altro, A Just World, sostiene l’opposizione liberale nelle richieste di cambio di regime, concentrandosi meno sull’agenda di classe. Ci sono anche iniziative di base: circoli marxisti, piccoli media, gruppi di interesse, piccole associazioni di anarchici.

VS

Il partito della sinistra “Un mondo giusto” si è separato dal Partito Comunista nel 1996 dopo che il primo referendum di Lukashenko ha spostato gli equilibri di potere verso il presidente. Oggi è contro Lukashenko e contro l’opposizione di orientamento occidentale. Il Partito dei Verdi bielorusso, fondato nel 1994 e orientato contro l’energia nucleare, ha sviluppato un’agenda di sinistra e anti-autoritaria. È abbastanza forte e, a differenza di A Just World, è meno orientato ai classici marxisti-leninisti. Inoltre, abbiamo tre partiti socialdemocratici, alcuni dei cui membri hanno forti orientamenti sociali, ma la maggior parte fa parte dell’establishment dell’opposizione orientato all’Occidente.

La Bielorussia aveva un movimento anarchico grande e forte, forse il più forte nello spazio post-sovietico, collegato a una scena punk-hardcore. Alcuni di loro si sono infiltrati nel Partito dei Verdi; alcuni sono finiti in prigione. È difficile dire qualcosa sull’attività degli anarchici ora, perché sono ancora l’obiettivo principale della repressione. Alcuni gruppi anarchici non si definiscono “di sinistra”, perché lo associano erroneamente a “tankies” filo-sovietici; alcuni trovano il loro sostegno dall’opposizione nazionalista orientata all’Occidente.

Infine, una moda russa di “Left YouTube” e marxisti kruzhki (piccole organizzazioni di autoeducazione) ha raggiunto la Bielorussia negli ultimi anni. Sfortunatamente, gran parte del loro contenuto non riguarda tanto la loro agenda, ma una feroce critica all’opposizione di orientamento occidentale. Incantano i loro spettatori con la nostalgia sovietica o il risentimento sovietico più che proporre un’agenda positiva per la costruzione di un ampio movimento sociale democratico. Questa sinistra YouTube e kruzhki non sono cattivi di per sé, ma non possono essere visti come l’unica strategia per la sinistra, come spesso propongono.

VA

Qual è l’atteggiamento di questi vari gruppi di fronte a questa congiuntura politica e alle proteste?

KK

Una parte della sinistra è pronta a sostenere direttamente la protesta liberale, principalmente a livello di coinvolgimento e dichiarazioni di attivisti di base. Un’altra parte ritiene che il popolo abbia il diritto di protestare, che la violenza della polizia sia inaccettabile e oltraggiosa e che le elezioni siano state truccate, ma non può schierarsi dalla parte dell’opposizione liberale. I suoi obiettivi sono continuare la privatizzazione delle imprese, limitare la medicina gratuita e introdurre una flessibilità del lavoro ancora maggiore di quella che abbiamo ora.

Recentemente, è emersa una piccola iniziativa di base con lo scopo di portare rivendicazioni economiche e sociali all’agenda di protesta dei lavoratori, poiché al momento tutte le proteste dei lavoratori sono incentrate su ampie richieste politiche: le dimissioni di Lukashenko, il rilascio di prigionieri politici, le cause contro le forze di sicurezza, elezioni eque.

VS

Tutti i partiti di sinistra si sono rifiutati di partecipare alle elezioni presidenziali durante la pandemia; e comunque, non avevano risorse sufficienti per mobilitare persone comuni e attivisti per trasformare il malcontento popolare nei confronti di Lukashenko in un’agenda socialista.

Allo stesso tempo, dopo che lo stato aveva già iniziato a usare la repressione contro candidati alternativi e i loro sostenitori prima delle elezioni, molti kruzhki e attivisti di YouTube hanno deciso di non prenderne atto. Hanno continuato a respingere qualsiasi opposizione a Lukashenko; alcuni sono andati alla ricerca di somiglianze con Euromaidan, avvertendo di una fine catastrofica nella decomunizzazione e nella repressione dei gruppi di estrema destra. Ma per lo più insistono su un’astuta strategia per sviluppare YouTube di sinistra e kruzhki mentre lo stato è alle prese con l’opposizione democratica filo-occidentale.

Per me, questa posizione è un grande fallimento, perché ignora l’umore tra i bielorussi. Sono davvero stanchi del sistema di Lukashenko, e ovviamente la sinistra deve lavorare con questo, non solo biasimarli per essere pecore cieche che condurranno il paese a un’economia di mercato totale. Sotto il sistema di Lukashenko, le organizzazioni della classe operaia o di base non saranno mai in grado di cambiare la situazione.

Allo stesso tempo, quando il quarto giorno di proteste, le masse della classe operaia sono scese in piazza e la possibilità di scioperi è diventata reale, quasi nessuna organizzazione o partito di sinistra si è effettivamente opposto a questo movimento. Tutti cercano di organizzare un movimento di sciopero e proporre richieste sociali ed economiche per spostare queste proteste da un’agenda puramente elettorale a un’agenda sociale.

VA

In che misura la classe operaia prende parte ai disordini e qual è il ruolo del lavoro organizzato?

VS

I collettivi di lavoratori di più di venti fabbriche e organizzazioni statali hanno espresso il desiderio di scioperare. Dopo le prime parole sprezzanti di Lukashenko sugli scioperanti (“c’erano una ventina di scioperanti in qualche fabbrica”, ha affermato), alcuni operai della Minsk Tractor Works hanno marciato attraverso Minsk al Parlamento per dimostrare la loro opposizione. A mio avviso, questo non era specificamente consapevole di classe – si sovrapponeva alle “catene di solidarietà contro la violenza”. Ma il 14 agosto, fuori dal Parlamento, abbiamo potuto vedere lavoratori con striscioni che recitavano: “Siamo lavoratori, non pecore”.

KK

C’è solo una grande associazione sindacale nazionale, la Federazione dei sindacati della Bielorussia, che è entrata a far parte dell’apparato burocratico del governo di Lukashenko. Tutte le sue attività si riducono all’organizzazione di feste nazionali e all’emissione di buoni per case di riposo. Questo “sindacato” non ha nulla a che fare con la protezione dei diritti dei lavoratori.

I pochi sindacati indipendenti formati sulla scia della recrudescenza del movimento operaio dei primi anni ’90 furono schiacciati. Solo poche imprese hanno cellule, ad esempio, del sindacato indipendente bielorusso. Questi sindacati indipendenti sono ora più simili alle ONG, che dipendono meno dai contributi dei lavoratori che dalle sovvenzioni straniere. Le loro attività sono focalizzate sull’assistenza legale ai singoli dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

L’ultima grande protesta dei lavoratori della metropolitana nel 1995 è stata brutalmente repressa da Lukashenko. Da allora non si è più parlato di scioperi. Da allora, stiamo assistendo al primo grande movimento di protesta dei lavoratori. Finora, queste proteste sembrano piuttosto incontri con la direzione delle imprese, i sindacati “gialli” e le autorità locali. Ora ci sono notizie che il 17 agosto i minatori di potassio di Belaruskali stanno pianificando uno sciopero (la cellula dell’Unione Indipendente è sopravvissuta lì – il suo presidente è stato picchiato a morte a metà durante il suo arresto). I collettivi di lavoratori delle grandi fabbriche hanno minacciato scioperi e questo, almeno al momento in cui scriviamo, ha costretto le autorità a frenare la violenza della polizia.

Ma finora i lavoratori hanno avanzato solo rivendicazioni democratiche generali, in linea con un’ampia protesta liberale. Le proteste hanno segnato chiaramente una nuova tendenza: i partiti politici tradizionali, sia di destra che di sinistra, non hanno praticamente svolto alcun ruolo in esse. L’ispirazione ideologica e pratica è venuta piuttosto dai media in senso lato, inclusi i social media. Chi ha una forte media possiede la mente. Ma ora un media forte è nelle mani di coloro che promuovono l’agenda liberale e nazionalista. E se i lavoratori sono indottrinati in questo, allora da dove verrebbe un movimento operaio cosciente di classe?

