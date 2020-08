INTERVISTA AL SENATORE COLOMBIANO CEPEDA SU URIBE E APPELLO PER LA SUA VITA.

Sharing is caring!

Intervista a cura della giornalista Denise Godoy, pubblicata su Nodal il 14 agosto 2020 e tradotta da Francesco cecchini per Ancora Fischia il Vento.



Il 4 agosto, la Corte Suprema di giustizia colombiana ha deciso gli arresti domiciliari dell’ ex presidente e attuale senatore Álvaro Uribe, accusato di manomissione di testimoni, frode procedurale e corruzione. Dopo aver ascoltato la sentenza, vari settori sociali hanno celebrato la decisione con marce e cacerolazos. Da parte sua, il presidente Iván Duque è intervenuto in sua difesa, denunciando una “persecuzione politica” contro il capo del suo partito. Paradossalmente, il processo giudiziario era iniziato con la denuncia di Uribe contro il senatore Iván Cepeda che lo accusava di guidare un gruppo di falsi testimoni, ma la Corte ha finito per reindirizzare le indagini sull’ ex presidente.

In un’ intervista a NODAL, il senatore Iván Cepeda, del partito Polo Democrático Alternativo e difensore dei diritti umani, spiega i dettagli del processo e l’importanza storica di questa risoluzione poiché è la prima volta che viene ordinato l’ arresto di un ex presidente colombiano.

L’ INTERVISTA.

Come analizza gli arresti domiciliari dell’ ex presidente Uribe e che importanza simbolica ha?

Credo che sia una decisione presa con giustizia e diritto. Risponde a un fascicolo molto significativo e a un corpo di prove in cui sono presenti tutti i tipi di documenti, dichiarazioni, testimonianze e intercettazioni con i cellulari ordinati legalmente dalla Corte Suprema. Non si può quindi dire che si tratti di una decisione arbitraria come propone la difesa del senatore Uribe, il quale, non avendo argomenti legali o giuridici ricorre a falsità. Naturalmente, qui c’ è una quantità considerevole e voluminosa di prove, ma è anche una decisione che mira ad assicurare la persona che è indagata perché il presunto crimine che sta commettendo è contro l’amministrazione della giustizia. Alcuni sollevano il motivo per cui non gli è permesso difendersi in libertà ed è proprio perché il crimine che lui e le altre persone intorno a lui stanno commettendo mira a ostacolare e ingannare l’azione degli operatori giudiziari ed è per questo motivo che ha dichiarato questa misura di privazione della libertà con la reclusione domestica. In termini di significato simbolico, questa è chiaramente una decisione senza precedenti. Uribe è considerato un politico che ha un potere immenso, non solo dal punto di vista personale essendo un uomo immensamente ricco, ma anche che ha molti partner e amici, di cui non nega il rapporto, che si trovano nel mondo del paramilitarismo e del traffico di droga. È una persona estremamente influente che ha esercitato il potere in Colombia. Il fatto che la Corte Suprema non possa essere intimidita o spinta a prendere questa decisione senza precedenti è fondamentale.

Quali altri processi ha Uribe in corso nei tribunali?

C’ è un lungo elenco di accuse e denunce contro Uribe. Gran parte di loro sono nella Commissione Investigativa e Incriminazione della Camera dei Rappresentanti, che è una sorta di garanzia per lui che non avrà mai uno sviluppo serio, poiché questo dipende da un organismo che integra i politici che nella loro grande maggioranza Sono molto vicini all’ ex presidente. Ma ci sono altri processi in corso presso la Corte Suprema e che sono stati oggetto di pronunciamenti da parte di istanze giudiziarie obbligatorie di copie di fatti così gravi. Per citarne solo alcuni, i massacri di Aro e La Granja, l’assassinio del difensore dei diritti umani Jesús María Valle e anche l’emergere del gruppo paramilitare Bloque Metro a Hacienda Guacharacas; questi sono alcuni dei processi che deve affrontare.

Quali conseguenze e ferite ha lasciato il governo Uribe alla società colombiana?

Contrariamente a quanto si dice, il governo Uribe non è stato un’ impresa patriottica. Ciò che quel governo ha lasciato è stata una scia di violazioni dei diritti umani mai viste prima di quella che è stata chiamata “sicurezza democratica”. Alcuni di questi gravi eventi sono la cooptazione da parte dei paramilitari e l’ irruzione della parapolitica nel paese. La parapolitica ( vincolo di organizzazioni politiche o politici con gruppi paramilitari) era un fenomeno sconosciuto fino a quando Uribe salì al potere, insieme all’ arrivo di molti dei suoi sostenitori e alleati al Congresso che furono successivamente condannati per parapolitica. Ciò aveva una richiesta molto importante per i settori democratici di questo paese per essere in grado di contrastarlo. Oltre ai falsi positivi. Questa modalità non era stata vista nel paese almeno su quella scala di produrre quelli che vengono chiamati risultati operativi attraverso azioni di sparizione forzata, esecuzioni di ragazzi indifesi in molte parti del paese. Migliaia di famiglie sono state danneggiate dal fatto che i loro figli sono stati vittime di falsi positivi, un crimine contro l’umanità.

Infine, per citare solo alcuni di quei tanti episodi, c’è la circostanza che durante il governo di Uribe il Dipartimento amministrativo della sicurezza (DAS) è diventato un apparato criminale per spiare e perseguitare oppositori politici e magistrati di tribunale. Suprema, come oggi ci provano anche con i giornalisti, e con chiunque si consideri un critico, un dissidente di Uribe. Altri fatti sono il modo in cui gli sfollamenti forzati sono raddoppiati in quei due governi Uribe e le morti e le distruzioni in molte parti del paese a seguito dell’intensificarsi del conflitto armato.

Come valuta la reazione del presidente Duque?

Il presidente Duque non sta servendo come capo di stato come dovrebbe essere, ma piuttosto come parte del team di avvocati di Uribe. Ogni giorno è sui media a insistere per criticare la Corte o lanciare dichiarazioni che suonano come minacce al potere giudiziario, interferendo con l’indipendenza che deve essere rispettata e di cui la Corte suprema deve godere nelle sue azioni. Al punto che i magistrati sono dovuti uscire a chiedere che la loro legge fosse rispettata, e anche che l’avvocato ha dovuto ricordare al presidente che non può intromettersi e fare pressioni sulla Magistratura.

APPELLO PER LA VITA DEL SENATORE CEPEDA.

Per la vita di Iván Cepeda Castro, la sua famiglia, avvocati e collaboratori di fronte all’ intensificazione delle minacce alla sua vita e per il rispetto della decisione della Corte Suprema di giustizia in Colombia.

Cittadini della Colombia e dei paesi dei cinque continenti, di tutte le età,etnie, identità di genere, classe e religione, ci dichiariamo in ALLARME per la crescita di minacce di morte contro il difensore dei diritti umani, promotore dei processi di pace l senatore della Colombia, Iván Cepeda Castro; appello che si estende alla sua famiglia, alla sua squadra di lavoro, al suo avvocato del collettivo José Alvear Restrepo Reynaldo Villalba, Ramiro Bejarano, e anche ai magistrati della Corte Suprema di Giustizia della Colombia, che il 3 agosto hanno ordinato gli arresti domiciliari contro l’ex presidente Álvaro Uribe in un procedimento penale in cui Iván Cepeda agisce come una vittima.

AGGIORNAMENTO.

L’ ex presidente della Colombia Álvaro Uribe si è dimesso con una lettera al suo seggio di senatore della Repubblica. Ricopre la carica dal 2014, anno in cui ha conquistato il suo posto al Senato con il Centro Democrático, che fondò un anno prima. Nella stessa lettera , Uribe critica il modo di procedere della più alta corte di giustizia del paese che ha ordinato il suo arresto a seguito del processo aperto contro di lui dal collega senatore Iván Cepeda.

Álvaro Uribe da genocida vuole passare per vittima. Gli era già stato proibito dalla Corte Suprema di andare in Senato e assegnato un numero codice da prigioniero, ID #1087985.

