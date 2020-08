Venezuela, arrivano altri 230 medici cubani per la lotta al covid

Sharing is caring!

Un aereo con altri 230 medici cubani è atterrato la notte scorsa in Venezuela per supportare le cure gratuite che il governo chavista offre ai pazienti affetti da Covid-19. “Una delegazione di 230 medici cubani arriva nella nostra Patria per unirsi alla Missione gratuita del Barrio Adentro e rafforzare la lotta contro il Covid-19 nel nostro Paese”, riporta l’account Twitter del ministero degli Esteri venezuelano.A ricevere i professionisti cubani nell’aeroporto internazionale Simón Bolivar, nello stato de La Guaira era presente il ministro della salute Carlos Alvarado. Il ministro degli esteri Jorge Arreaza, da parte sua, ha ringraziato Cuba per aver inviato assistenza medica per affrontare la pandemia COVID-19: “Qui in Venezuela (questi medici) sono eroi ed eroine, che rischiano la vita per servire il nostro popolo. Grazie, Cuba”, ha scritto sul suo account Twitter.In Venezuela attualmente sono presenti circa 20.000 medici cubani nelle strutture sanitarie statali, dove contribuiscono a fornire servizio sanitario gratuito seppur tra mille difficoltà legate al blocco ed alle sanzioni statunitensi che impediscono al paese l’acquisto di farmaci e strumentario medico attraverso i pagamenti internazionali.Altri 4.000 medici cubani circa sono stati impiegati in più di 35 Paesi del mondo per rafforzare l’attenzione pubblica contro il Covid-19. Questa azione di solidarietà internazionale sta sviluppando una campagna mondiale per assegnare alla Brigata Medica internazionale cubana Henry Reeve il premio Nobel per la pace 2020. Uno dei link per aderire

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

