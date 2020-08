STEVE BANNON ARRESTATO PER FRODE.

Former advisor to the US president and US publicist Steve Bannon poses during a photo session in Paris on May 27, 2019. (Photo by JOEL SAGET / AFP) (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

Una pessima notizia per i sovranisti Le Pen, Salvini e Meloni, quindi una buona notizia!!!

Il sovranista numero uno Steve Bannon è finito in manette per frode, ha truffato migliaia di donatori del progetto We Build the Wall ( l’ infame muro tra Stati Uniti e Messico per fermare gli immigrati), deviando denaro dal gruppo per coprire le spese personali.

La procuratrice Audrey Strauss, uno dei procuratori in carico del caso, ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: “Gli imputati (oltre a Bannon ve ne sono atri 3) hanno truffato centinaia di migliaia di donatori, strumentalizzando il loro interesse,nel finanziare un muro di confine, raccogliendo milioni di dollari, con il falso pretesto di che tutti quei soldi sarebbero stati spesi per la costruzione .

We Build the Wall ha raccolto 25 milioni di dollari, parte dei quali, circa un milione, sono stati utilizzati da Steve Bannon per il suo stile di vita lussuoso. Lo stesso hanno fatto gli altri imputati, Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea. Inoltre, la banda dei quattro imputati avrebbe trasferito il denaro raccolto verso lorganizzazione no profit e poi verso una società fantasma, mediante fatture false. Oltre la frode vi è quindi l’ associazione a delinquere.

Bannon è stato capo stratega della Casa Bianca e consigliere senior del presidente Donald Trump dal 20 gennaio 2017 al 18 agosto 2017. Licenziato si era traserito in Europa per promuovere il nazionalismo economico e il populismo di destra. Sono di quel periodo numerosi selfie nei quali sorride assieme a Marine Le Pen, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Fu ospite nel 2018 alla convention di Atreju di Fratelli d Italia nel 2018, con una accoglienza trionfale. Non da meno Matteo Salvini fu accolto dallo stesso Bannon all interno di The Movement, l organizzazione fondata da Bannon in Europa.

Ad oggi, Bannon, oltre a Fratelli d’ Italia e la Lega sostiene molti movimenti di destra e populisti europei come il Rassemblement National francese, il Partito per la Libertà olandese, l’Alternativa per la Germania,

La splendida abazia benedettina del 1200, la Certosa di Trisulti, fu acquisita dalla Dignitatis Humanae Institute, lassociazione ultra cattolica che fa capo a Steve Bannon, che vorrebbe creare nellex convento di Collepardo, in provincia di Frosinone, la scuola internazionale del sovranismo. Il Ministero dei Beni Culturali guidato da Dario Franceschini aveva annullato l assegnazione della gestione del monastero benedettino, per mancanza di requisiti da parte della sospettabilissima Dignitatis, ma il Tar di Latina aveva dato ragione a Bannon, condannando il Ministero al pagamento anche delle spese processuali, circa 6.000 euro, oltre a quelle generali.

Ora l’ incriminazione di Steve Bannon forse faciliterà il ricorso al Consiglio di Stato.

Donald Trump ha scaricato Bannon dichiarando: “È una cosa molto triste per Bannon, non ho a che fare con lui da molto tempo. Non so nulla del suo progetto”.

Non si conoscono ancora dichiarazioni in merito di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Steve Bannon si dichiara innocente e può mettere il becco fuori della gabbia pagando ben 5 milioni di dollari. I suoi movimenti saranno però limitati e non potrà, quindi, andare in giro per l’ Europa a fare selfie.

