Deng Xiaoping: “La Cina non accetterà mai interferenze straniere” (1990)

In occasione dell’anniversario della nascita di Deng Xiaoping (22 agosto 1904), vi proponiamo la traduzione di un estratto del discorso pronunciato dal leader cinese l’11 giugno 1990, in occasione di un incontro con l’ex primo ministro canadese Pierre Elliott Trudeau.

Dallo scorso anno alcuni paesi hanno imposto sanzioni alla Cina. Penso, in primo luogo, che non abbiano il diritto di farlo; in secondo luogo, l’esperienza ha dimostrato che la Cina ha la capacità di resistere a queste sanzioni. Il nostro sviluppo economico è stato influenzato in una certa misura, ma non in modo molto grave. In effetti, le sanzioni stanno gradualmente diminuendo. Una caratteristica speciale dello sviluppo della Cina è che ha dovuto affrontare sanzioni internazionali per la maggior parte dei quarant’anni dalla fondazione della Repubblica Popolare. Se non c’è nient’altro in cui siamo bravi, quanto meno siamo bravi a resistere alle sanzioni. Quindi non siamo preoccupati o pessimisti a riguardo; le prendiamo con calma. Nonostante i problemi sorti nell’Europa orientale e nell’Unione Sovietica, e nonostante le sanzioni imposte da sette paesi occidentali, aderiamo a un principio: mantenere i contatti e costruire buoni rapporti con l’Unione Sovietica, con gli Stati Uniti e anche con Giappone e paesi europei. Non abbiamo mai vacillato su questo principio. La Cina è magnanima e non è turbata da sciocchezze del genere.

La Cina non accetterà mai l’interferenza di altri paesi nei suoi affari interni. È stato sulla base delle nostre condizioni che abbiamo deciso il nostro sistema sociale, un sistema che la nostra gente sostiene. Perché dovremmo accettare l’interferenza straniera progettata per cambiare quella decisione? Il principio chiave che governa il nuovo ordine internazionale dovrebbe essere la non interferenza negli affari interni e nei sistemi sociali di altri paesi. Non funzionerà richiedere a tutti i paesi del mondo di copiare i modelli stabiliti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Ci sono molti paesi islamici, che costituiscono un quinto della popolazione mondiale. In questi paesi è assolutamente impossibile introdurre un cosiddetto sistema democratico di tipo americano. Anche la Repubblica Popolare Cinese, con un altro quinto della popolazione mondiale, non adotterà il sistema capitalista americano. Anche i paesi africani, attraverso l’Organizzazione per l’unità africana, chiedono con una sola voce che nessun altro paese interferisca nei loro affari interni. Questa è la tendenza generale in tutto il mondo.

Alla luce di questo contesto, se i paesi sviluppati occidentali insisteranno a interferire negli affari interni e nei sistemi sociali di altri paesi, ciò porterebbe a disordini internazionali, specialmente nei paesi in via di sviluppo del Terzo Mondo, che hanno bisogno di un ambiente politico stabile per uscire da povertà. Se c’è instabilità politica, come possono concentrarsi sulla soluzione del problema del cibo? Per non parlare del problema dello sviluppo. Dobbiamo quindi prendere i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica come le norme per il nuovo ordine politico ed economico internazionale. L’egemonismo e la politica di potere, emerse in una nuova forma, non possono durare a lungo. Consentire ad alcuni paesi di monopolizzare tutto, come hanno fatto per anni, non ha mai risolto alcun problema e non lo farà mai.

Le condizioni necessarie affinché la Cina raggiunga il suo obiettivo di sviluppo sono un ambiente interno stabile e un ambiente internazionale pacifico. Non ci interessa cosa dice la gente di noi; quello che ci interessa è avere un buon ambiente in cui sviluppare il nostro paese. Saremo soddisfatti se la storia dimostrerà la superiorità del sistema socialista cinese. Che i sistemi sociali di altri paesi siano buoni o cattivi non è affar nostro. Dopo gli eventi nell’Europa orientale, ho detto ad alcuni americani di non gioire troppo presto. La situazione era già abbastanza complicata, i problemi dell’Europa orientale non erano stati risolti e sarebbe stato meglio per le persone non provocare più problemi.

Se la Cina fosse in subbuglio, potete immaginare come sarebbe? Non credo che sarebbe semplicemente lo stesso della “rivoluzione culturale”, quando erano presenti la vecchia generazione di Mao Zedong, Zhou Enlai e altri leader prestigiosi. Sebbene la “rivoluzione culturale” sia stata descritta come una guerra civile su vasta scala, non ci sono stati scontri feroci, né una vera guerra civile. Ma ora le cose sono cambiate. Se la situazione si fosse deteriorata al punto in cui il nostro partito e il potere statale non avrebbero potuto funzionare, con ogni fazione che controllava una parte dell’esercito, sarebbe davvero scoppiata una guerra civile. Non appena avessero preso il potere, i cosiddetti combattenti per la democrazia avrebbero iniziato a combattersi tra loro. E se scoppiasse una guerra civile, con il sangue che scorre come un fiume, quali “diritti umani” ci sarebbero? Se scoppiasse la guerra civile in Cina, con ogni fazione che domini una regione, la produzione in calo, i trasporti interrotti e non milioni o decine di milioni ma centinaia di milioni di rifugiati in fuga dal paese, è la regione Asia-Pacifico, che è attualmente la più promettente al mondo, che sarebbe la prima ad essere colpito. E ciò porterebbe a un disastro su scala mondiale.

Quindi la Cina non deve permettere a se stessa di cadere in subbuglio; abbiamo questa responsabilità verso noi stessi e verso tutta l’umanità. Anche gli statisti stranieri responsabili riconoscerebbero che la Cina deve rimanere stabile. I diritti umani e i diritti democratici non sono collegati a tale questione. L’unica soluzione è la coesistenza pacifica e la cooperazione di tutti i paesi con diversi sistemi sociali sulla base dei cinque principi, non l’interferenza negli affari interni di altri paesi e il provocare disordini. La Cina ha posto tale questione per allertare tutti, per ricordare a tutti i paesi di stare attenti quando decidono le loro politiche nei confronti della Cina.

