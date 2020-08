Anche i ricchi piangono.

Sharing is caring!

Flavio Briatore ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per Covid-19.

In condizioni definite “serie”.

Ora, il male non si augura a nessuno. Mai.

Ma, se c’è una persona, come scrive Lorenzo Tosa, che in queste settimane non ha fatto nulla per proteggere se stesso e di tutto per infettare altre persone, avendo la responsabilità diretta o indiretta di centinaia di contagi, ebbene, quello è Flavio Briatore.

E no, non è questione di karma ma di ignoranza becera, arroganza infinita, spregio della scienza, disprezzo delle regole e degli altri.

Auguro a Briatore di guarire dal Covid.

In Fondo a sinistra pagina FB