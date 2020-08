Gli insegnamenti di Marx sono la migliore speranza per la classe operaia maltrattata

Sharing is caring!



L’analisi e lo studio di Lisa McKenzie si basa sulla Gran Bretagna ma è un problema e un consequenziale richiamo a Karl Marx che riguarda anche l’Italia. Soprattutto in uno scenario di pandemia economica devastante per i ceti deboli. Bisogna ricordare che le cose non è che andassero così bene prima, anzi. Da decenni, secondo l’accademica, si parla di “problemi dell’equa distribuzione della ricchezza, del tempo, del lavoro e delle risorse, ma non vengono mai affrontati. Adesso è il momento di seguire l’esempio di Marx e tentare di cambiare le cose in meglio per tutti”.



di Lisa McKenzie* – RT





Karl Marx credeva che la creatività e il lavoro dovessero essere equamente distribuiti nella società. Questo sarebbe un buon progetto da seguire per la Gran Bretagna in rovina, che affronta una recessione che colpirà duramente i suoi poveri.

Mentre l’estate volge al termine, avanza il piano di licenziamento del governo e le nuvole temporalesche si stanno addensando sul Regno Unito. Quello che verrà dopo sarà brutale.



Il numero di licenziamenti annunciati ogni giorno può facilmente sfuggirti, ma dobbiamo sempre ricordare che dietro ciascuno di essi c’è una vera miseria. Il futuro si preannuncia davvero cupo e ora siamo ufficialmente entrati in quella che sarà una recessione devastante.



I politici avvertono delle difficoltà a venire, come se gli ultimi 20 anni fossero stati ricchi di ricchezza e prosperità per tutti. Ma ovviamente non l’hanno fatto e, con il virus ancora tra noi, è probabile che ci sarà più miseria nei prossimi mesi invernali.



Come accademica, il mio calendario inizia a settembre, quando un nuovo gruppo di studenti varca le porte dell’università con gli occhi spalancati e pieni di meraviglia. Questo settembre, non sono sicuro in che cosa si imbatteranno quegli studenti.



Eppure solo poche settimane fa abbiamo salutato i nostri laureati del terzo anno verso un futuro che offre pochissimo, mentre quelli tra i 20 ei 30 anni vengono licenziati a tassi allarmanti. Riesco a vedere un nastro trasportatore di concorrenza poiché ogni generazione deve accendersi l’altra per sopravvivere.



L’elemento più triste di tutti è che siamo già stati qui, più e più volte. E mi chiedo perché la società commetta continuamente gli stessi errori. Forse è tempo di guardare indietro per guardare avanti e considerare, ad esempio, le parole di Karl Marx.



Quasi 200 anni fa, Marx ha parlato e scritto di ciò che rende una buona società. Ha sostenuto che le arti, la creatività e il lavoro per il bene della società dovrebbero essere equamente distribuiti. Perché una persona non può essere sia un pescatore che un artista, ha sostenuto.



Questo deve essere un progetto migliore da seguire rispetto a quello che stiamo facendo attualmente. E questo sarà confermato da ciò che verrà dopo, perché ho vissuto una crisi come questa prima e sarà brutta. Alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, le comunità minerarie e altre comunità industriali hanno affrontato lo stesso destino che abbiamo oggi, con il passato, il presente e il futuro che sono stati spazzati via. Ogni età, uomo e ragazzo, stava perdendo il proprio reddito e non c’era nient’altro a cui rivolgersi.



Non c’era alcun piano per coloro che sarebbero stati licenziati e nessuna cura di ciò che sarebbe accaduto loro. Gli uomini tra i 40 ei 50 anni non hanno mai più lavorato. Uomini più giovani e giovani che hanno abbandonato la scuola si sono contesi tra di loro per i successivi 10 anni per quel poco lavoro disponibile. Molti hanno lasciato le loro comunità; gli anni ’80 e ’90 furono tempi desolati per la classe operaia in Gran Bretagna.



E non c’era solo una generazione perduta di diplomati, c’erano, e ci sono ancora, più generazioni perdute di famiglie, alcune che non si sono riprese. Le donne in queste comunità non se la passavano meglio, poiché le fabbriche che tradizionalmente le impiegavano trasferivano il loro commercio all’estero; i loro concorrenti per il lavoro erano dall’altra parte del mondo.



Questo è un quadro cupo che sto dipingendo, e se dovessi raccontare i dolori e le lotte personali e individuali di cui ho assistito sarebbe molto più cupo. È una storia dell’orrore di dipendenza, suicidio, povertà e disperazione.



Quindi ora è il momento di guardare indietro a quegli anni con onestà, e di chiedere ferocemente nelle strade e nelle nostre comunità, che non sia più permesso perdere alla nostra gente. Ci sono soluzioni, ed erano lì negli anni ’80 e ’90, ma i governi dell’epoca scelsero di non impegnarsi con loro e invece di utilizzare politiche di welfare draconiane per punire le persone.



Ora ci sono molte persone che, non per colpa loro, sono disoccupate. Non c’è lavoro. Possiamo cercare soluzioni rapide e grandiose azioni per aiutare – come il modello di magazzino amazzonico e altri mulini satanici – oppure possiamo pensare seriamente alle idee di Marx e introdurre un New Deal per le arti e per l’istruzione.



Le comunità della classe operaia sono piene di persone riccamente creative che possono raccontare una storia, con parole, immagini e musica. Ci sono ricche tradizioni in ogni comunità operaia, di dibattito, filosofia e arte. Tuttavia, non vengono riconosciuti per quello che sono e invece vengono svalutati attraverso un sistema educativo limitato. Ciò che le persone della classe lavoratrice non hanno è il tempo, le risorse e le opportunità per coltivare i propri talenti in un modo che funzioni per loro.



Questo non è mai stato un affare facile. Governi, responsabili politici e politici possono tutti sentirsi a disagio nel far sembrare la vita facile a chi non lavora. I discorsi politici sono spesso disseminati di un linguaggio aggressivo per garantire che la mancanza di lavoro sia punita.



Le parole di George Osborne mi risuonano ancora nelle orecchie mentre diceva al paese che non avrebbe più tollerato “quelli con le persiane chiuse che vivono una vita di sussidi”. O che dire di Norman Tebbit negli anni ’80, che diceva al paese, nel mezzo della disoccupazione di massa, che le persone avevano bisogno di aiutare se stesse salendo sulla bicicletta per cercare lavoro? O Tony Blair nei giorni dopo le elezioni del 1997, quando si trovava fuori dalla tenuta del consiglio di Aylesbury nel sud di Londra e ci disse che non ci sarebbero stati “persone dimenticate”, mentre il suo messaggio ai 250.000 giovani che all’epoca erano disoccupati era ” il lavoro è il miglior benessere. ‘



Niente di tutto questo è nuovo; continuiamo questo ciclo decennio dopo decennio in cui i problemi alla radice dell’equa distribuzione della ricchezza, del tempo, del lavoro e delle risorse non vengono mai affrontati. Adesso è il momento di seguire l’esempio di Marx e tentare di cambiare le cose in meglio per tutti.



Invece di terrorizzare le persone con minacce ai loro redditi o attraverso un sistema di welfare che è crudele e le logora intenzionalmente, potremmo portare speranza, arte, creatività e opportunità. Abbiamo le migliori università del mondo, ma sono state a lungo chiuse alle persone locali che vogliono riqualificarsi o acquisire una nuova abilità o semplicemente imparare semplicemente a godersi il processo di scoperta della conoscenza.



Anni fa, non sono diventati luoghi di apprendimento, ma di vendita della merce che è “la qualifica”. In questo spaventoso nuovo mondo in cui stiamo entrando, questo modello di lavoro e di istruzione non è adeguato e fallirà questa generazione, la prossima e quella successiva.

Nell’East London, di fronte alla Whitechapel Gallery, c’era un college d’arte. Gli studenti erano per lo più residenti della classe operaia: diversi e frizzanti di creatività.



L’edificio è stato venduto e demolito, e oggi in quel sito gli sviluppatori stanno costruendo appartamenti ancora più lussuosi. Ironia della sorte, alcuni sono per ricchi studenti universitari stranieri, che potrebbero non prendere il loro posto. A Nottingham, il centro di istruzione per adulti dell’università è stato chiuso dieci anni fa e venduto e ora ospita una compagnia di assicurazioni.



In questi tempi difficili, università, istituti di istruzione superiore, centri comunitari, biblioteche e qualsiasi altro luogo che abbia spazio devono aprirsi e fornire il tempo e le risorse affinché le persone della classe lavoratrice di qualsiasi età possano apprendere e far parte della propria creazione di conoscenza, senza costi.



Ciò non solo sarebbe determinante per sottrarre le persone al credito universale, ma consentirebbe loro di contribuire alla società in ogni modo possibile, sia che si tratti di raccontare storie attraverso la musica, l’arte e le parole, e allo stesso tempo consentire loro guadagnarsi da vivere che permetta la dignità. La classe operaia non dovrebbe più essere umiliata come esclusivamente i cavalli da lavoro della Gran Bretagna, ma ricevere un accordo che gli permetta di essere fiduciosa e creativa.



Gli artisti professionisti e creativi di oggi e di ieri sono troppo spesso scelti e nascono dal nepotismo e dal privilegio, ma come diceva Marx, la distribuzione del lavoro dovrebbe essere di ciascuno secondo le proprie capacità e di ciascuno secondo le proprie necessità. Quindi, lascia che i nostri artisti e creativi escano dai mulini satanici, dai centri per l’impiego e dalle tenute popolari.



*Accademica della classe operaia. È cresciuta in una città mineraria del Nottinghamshire e si è politicizzata durante lo sciopero dei minatori del 1984 con la sua famiglia. A 31 anni è andata all’Università di Nottingham e ha conseguito una laurea in sociologia. McKenzie tiene lezioni di sociologia all’Università di Durham ed è l’autorrice di “Getting By: Estates, Class and Culture in Austerity Britain”. È un’attivista politica, scrittrice. Account Twitter @redrumlisa .

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-gli_insegnamenti_di_marx_sono_la_migliore_speranza_per_la_classe_operaia_maltrattata/82_37039/