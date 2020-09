Nonostante le sanzioni, avanza Soberana 01, il vaccino di Cuba contro il Covid-19. Avviati test sull’uomo

Sharing is caring!

“Tutto è stato realizzato nelle date che ci eravamo prefissati”, ha detto Yanet Climent Ruiz, capo del progetto che mira a combattere la pandemia sull’isola

Cuba sta avanzando nello sviluppo del proprio vaccino contro il coronavirus nonostante le sanzioni esterne, e ha già iniziato a testare Finlay Frontrunner 1, noto come Soberana 01, il progetto più promettente dell’isola caraibica: “Tutto è stato compiuto nel date che abbiamo proposto “, afferma il responsabile dei lavori, Yanet Climent Ruiz, in un’intervista a Naturaleza Secreta.



L’Istituto Finlay promuove quattro possibili vaccini e lunedì scorso sono state annunciate le prime valutazioni mediche per il suddetto medicinale, che suscita entusiasmo tra i cubani. L’obiettivo è testare questo prodotto su 676 volontari, suddivisi in due fasce d’età: dai 19 ai 59 anni, e dai 60 agli 80. Nella Fase 1, la dose viene applicata a 40 persone, secondo il processo di reclutamento stabilito da questo istituto.



L’istituto ha infatti pubblicato nei giorni scorsi un video sulle prove iniziali di 20 candidati. “Sono orgogliosa di appartenere allo studio”, ha detto una donna che ha ricevuto l’iniezione.

En el ensayo, acompañan a @FinlayInstituto, el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec) en su posición de monitor, @cubacecmed como agencia reguladora, además de un Comité independiente de Monitoreo de Datos y un Comité de ética#VacunaCubanaCOVID19#CienciaCubana pic.twitter.com/KeN6p7jHGJ — Instituto Finlay (@FinlayInstituto) August 26, 2020

All’inizio, quelli vaccinati erano del primo segmento. E se tutto va bene, questa settimana la dose verrà applicata agli anziani. In precedenza, dovevano accertare la sicurezza del vaccino e rilasciare un rapporto all’autorità di regolamentazione per medicinali, apparecchiature e dispositivi medici.



Climent Ruiz, uno dei dirigenti dell’istituto, fornisce maggiori dettagli su Soberana 01 e spiega che è simile al vaccino VA-MENGOC-BC , “che è stato utilizzato per più di 30 anni, con più di 60 milioni di dosi nel mondo”. E aggiunge: “È stato molto sicuro per tutta la vita, si applica ai bambini di tre e cinque mesi e questo ci ha dato la possibilità di andare avanti con il candidato vaccino con più tranquillità e sicurezza”.



Allo stesso modo, aggiunge: “Risiede nelle vescicole delle membrane esterne del Meningococcus-B, con la proteina RBD del virus, di cui esiste già molta letteratura dove si dice che è l’antigene fondamentale a cui è diretta la risposta. Pertanto, abbiamo una piattaforma che funziona, che è noto, e l’antigene che è davvero fondamentale nella risposta alla malattia “.



A sua volta, è stato riferito che i primi volontari sono in buona salute , pochi giorni dopo l’iniezione. Il direttore di Finlay, Vicente Vérez Bencomo, ha dichiarato il 26 agosto in una conferenza stampa con il presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, che i test stanno procedendo bene e che i candidati hanno mostrato solo un leggero disagio, come mal di testa. Pertanto, si prevede di avere risultati conclusivi per l’intero progetto il 1 febbraio .



La fase successiva



Dopo aver completato la prima parte degli studi pratici, inizierà la Fase , dove ci sarà un più ampio reclutamento di candidati. I destinatari delle prove saranno i residenti dei comuni di Plaza e La Lisa , entrambi dell’Avana. “Sono stati selezionati come siti clinici”, spiegano in dettaglio dall’istituto. In altre parole, i luoghi “in cui si svolgono attività relative alla somministrazione, applicazione o valutazione del prodotto di ricerca”.



Pertanto, “la selezione finale dei volontari per entrare nella sperimentazione clinica viene effettuata dalla valutazione di un team medico situato in ogni sito clinico”, aggiungono. Questo processo dovrebbe iniziare a settembre, anche se la data esatta non è stata specificata.



Un secondo vaccino è già in corso



Tra l’ottimismo, le autorità dell’isola hanno annunciato che stanno già lavorando ad un possibile secondo vaccino per combattere la pandemia. “È un vaccino diverso, ha lo stesso antigene Soberana, ma è un’altra piattaforma”, ha precisato Vérez Bencomo.

Per ora, questo prodotto sta mostrando buoni risultati negli animali e l’intenzione è di iniziare le sperimentazioni cliniche “in ottobre”, ha annunciato il direttore dell’istituto.



Farmaci per casi confermati



Inoltre, sono stati riportati i risultati di uno studio medico sull’uso dell’ozono terapia rettale per pazienti infetti da covid-19, con sintomi lievi o moderati: “Il numero di pazienti con test PCR negativo al quinto giorno è aumentato del 40% “ha affermato Sarahi Mendoza Castaño , Direttore della ricerca, sviluppo e innovazione del Centro nazionale per la ricerca scientifica. In media, il suo utilizzo ha ridotto la degenza ospedaliera dei contagiati da tre a quattro giorni. Pertanto, questo consente di includere l’ozonoterapia come opzione di trattamento.



Da parte sua, Ileana Morales Suárez, direttrice nazionale di Scienza e innovazione tecnologica del Ministero della sanità pubblica, ha sottolineato che l’applicazione di Heberferón è stata ampliata nello schema terapeutico, aggiunto all’uso del plasma iperimmune. Con questo quadro, il capo dello Stato ha concluso: “Ci sta dando come segno che c’è un’intensa attività scientifica , incoraggiata dalla ricerca di un confronto efficace, sicuro e sovrano con covid-19”.



In linea, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha celebrato che la sua nazione ha “un’incidenza e una mortalità inferiori a un sesto del tasso mondiale”. Secondo il ministro degli Esteri, questo perché il Paese ha 752 medici ogni 100mila abitanti e “un’industria biofarmaceutica volta a tutelare le persone”.



Nel frattempo, l’ultimo rapporto del ministero della Salute pubblica riporta 4.032 infezioni confermate e 94 decessi per coronavirus a Cuba dall’inizio della pandemia.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-nonostante_le_sanzioni_avanza_soberana_01_il_vaccino_di_cuba_contro_il_covid19_avviati_test_sulluomo/82_37060/