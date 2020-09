IL GENOCIDA KABUGA VERSO UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE.

Sharing is caring!

Félicien Kabuga

Francesco Cecchini

La Corte di Cassazione francese si pronuncerà il 30 settembre sulla sorte di Félicien Kabuga, che dovrebbe essere trasferito ad Arusha in Tanzania,per essere processato. ll Tribunale penale internazionale per il Ruanda, con sede ad Arusha, ha il compito di giudicare gli autori di crimini in Ruanda e nei territori limitrofi da parte di cittadini ruandesi durante il genocidio del 1994.

Colui che ha finanziato il genocidio è stato arrestato lo scorso maggio vicino a Parigi, dopo 25 anni di latitanza, Svizzera, poi brevemente nella Repubblica Democratica del Congo in seguito in Kenya ed infine in Francia.

Félicien Kabuga, di 87 anni, è in particolare accusato di aver creato, insieme ad altri, le milizie hutu Interahamwe, le principali organizzazioni armate del genocidio contro i tutsi del 1994. E per aver usato la sua fortuna, proprietario di centinaia di ettari di coltivazioni di tè, di molti beni immobiliari, nonché di una grossa azienda di import-export, per consegnare, tra l’ altro, migliaia di machete ai miliziani.

L’ ex presidente della famigerata Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), che trasmise appelli per l’uccisione di tutsi, che chiamava scarafaggi, contesta tutte le sette accuse contro di lui. Tra le quali figurano genocidio, complicità in genocidio e istigazione al genocidio.

Louis Boré, l’ avvocato difensore di Félicien Kabuga, ha citato lo stato di salute del suo cliente, che soffre di diabete, di ipertensione e, innanzitutto, di leucoaraïosis (un particolare cambiamento anormale nell’aspetto), una patologia incurabile che gli ha fatto perdere gradualmente le sue funzioni motorie e cognitive e non consentirebbe di trasferirlo in condizioni igienico-sanitarie adeguate ad Arusha, in Tanzania, dove dovrebbe comparire in tribunale.

Vi sono anche posizioni che vorrebbero che Félicien Kabuga venisse consegnato alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite a L’ Aia o consegnato direttamente al Ruanda. Arusha, L’ Aia o Kigali? L’ importante che venga processato per genocidio e condannato alla prigione fino alla fine della sua vita.

Durante la vicenda è apparso il nome di Agathe Kanziga la vedova di Juvénal Habyarimana, dittatore del Ruanda dal 1973 al 1994 quando l’aereo su cui viaggiava fu abbattuto da un missile terra-aria. Agathe Kanziga avrebbe aiutato Félicien Kabuga, che apparteneva all’Akazou, un circolo di persone influenti diretto dalla donna, durante la sua latitanza.

Comunque la vedova di Juvénal Habyarimanala partecipò all’ organizzazione del genocidio dei tutsi e nei suoi confronti il Ruanda ha emesso un ordine d’ arresto internazionale.

Dopo Félicien Kabuga, Agathe Habyarimana?