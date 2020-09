Torino – Locatelli (Prc-Se): fermare la politica di spoliazione di Fca. Riprenda la lotta prima che sia troppo tardi

Sharing is caring!



“Ecco la prova provata della totale inconsistenza delle rassicurazioni di Fca” dichiara Ezio Locatelli, segretario provinciale Prc di Torino riguardo la notizia che la nuova Punto sarà prodotta in Polonia, nello stabilimento di Thychy, su piattaforma Psa dove già vengono prodotte Lancia Ypsilon e Fiat 500. Solo qualche settimana Pietro Gollier, responsabile delle attività europee di Fca, aveva detto della centralità dell’area torinese riguardo produzioni e investimenti nel settore automobilistico. Per Locatelli “parole al vento. Un’altra produzione viene portata fuori dall’Italia dopo che il governo si è reso garante del prestito di 6,3 miliardi da parte di Intesa San Paolo a favore di Fca. Ma questo prestito non trovava giustificazione sul piano delle ricadute positive riguardo il sistema dell’automotive italiano e piemontese? Qui, come altre volte, avviene il contrario. Nel più completo arbitrio aziendale si delocalizzano le produzioni all’estero, si eludono gli obblighi fiscali con il trasferimento della sede fiscale all’estero, tutto ciò nel mentre si intascano montagne di soldi garantiti dallo Stato. Una spoliazione in pena regola. Colpisce l’ignavia di una classe politica di governo (nazionale e locale) che non ha uno straccio di politica industriale, che non ha nulla da dire o da imporre a Fca. Basta attendismo. C’è solo modo per salvare l’automotive a Torino che è quello di riprendere la lotta prima che sia troppo tardi”.

Ezio Locatelli PRC